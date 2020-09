Norjan ex-ministerin avovaimoa epäillään rikoksista demokratiaa vastaan – syyte: poltti miehensä auton ja yritti lavastaa teatteriryhmän syylliseksi

Syytetty Laila Anita Bertheussenia syytetään rikoksista demokratiaa vastaan. Hänen miehensä edustaa oikeistopopulistista edistyspuoluetta.

Oikeudenkäynti Norjan entisen oikeusministerin, Tor Mikkel Waran, 53, puolisoa vastaan käynnistyi tiistaina. Waran avovaimoa Laila Anita Bertheussenia, 55, syytetään perheeseensä kohdistuneiden hyökkäysten lavastamisesta.

Oikeistopopulistista ja maahanmuuttovastaista edistyspuoluetta edustava Wara erosi oikeusministerin tehtävästään maaliskuussa 2019, kun Bertheussen pidätettiin rikoksista epäiltynä miehensä auton tuhopoltosta. Syytteen mukaan hän yritti lavastaa rasismin vastaisen teatteriryhmän syylliseksi rikokseen.

Nyt Bertheussenia syytetään useista rikoksista demokratiaa vastaan. Nämä pitävät sisällään tuhopolttoja, vahingontekoja ja uhkauksia, jotka ovat kohdistuneet maan kärkipoliitikkoihin. Hänen oma miehensä mukaan lukien.

Norjan entinen oikeusministeri Tor Mikkel Wara joutui eroamaan tehtävästään, kun hänen avovaimonsa pidätettiin rikoksista epäiltynä.­

Bertheussen ja Wara saapuivat yhdessä Oslon oikeustalolle tiistaiaamuna. Uutistoimisto AFP:n mukaan Wara on nimetty tapauksessa todistajaksi. Kumpikaan ei ollut halukas kommentoimaan asiaa medialle. Bertheussen kiisti istunnon alussa kaikki häntä kohtaan esitetyt syytökset.

Norjan valtakunnansyyttäjä Marit Formon mukaan epäilyt Bertheussenia kohtaan nousivat pian auton polttamisen jälkeen. Tuhopoltto tapahtui 10. maaliskuuta 2019 ja 14. maaliskuuta Bertheussen pidätettiin epäiltynä. Wara erosi skandaalin seurauksena ministerin tehtävästään paria viikkoa myöhemmin.

Auton polttaminen on Bertheussenia vastaan nostetuista syytteistä tapahtuma-ajaltaan tuorein. Bertheussenia kuulusteltiin tapauksen tiimoilta aluksi todistajan asemassa. Syytteen mukaan hän kuitenkin yritti johtaa poliisia harhaan kuulusteluissa.

Bertheussen teki joulukuussa 2018 valituksen oslolaisesta Black Box -teatterista, joka oli rasismin vastaisessa Ways of Seeing -näytelmässään esittänyt kuvia useiden poliitikkojen kodeista, Bertheussenin ja Waran koti mukaan lukien. Samoihin aikoihin alkoivat hyökkäykset heitä kohtaan.

– Päämääränä oli saada ihmiset uskomaan, että joku näytelmän työryhmästä tai näytelmän kanssa samoin ajatteleva olisi tekojen takana, syyttäjä Marit Formo väittää.

Bertheussenin ja Waran kodille tehtiin ilkivaltaa muun muassa piirtämällä talon seinään ja autoon hakaristi ja sana ”rasisti”. Auto sytytettiin tuleen maaliskuussa. Poliisitutkinnan mukaan Bertheussen on itse tekojen takana.

Bertheussenia syytetään myös uhkaavan kirjeen lähettämisestä edistyspuolueen toiselle entiselle ministerille Ingvil Smines Tybring-Gjeddelle ja hänen miehelleen, edistyspuolueen kansanedustajalle Christian Tybring-Gjeddelle.

Kirjeessä luki: ”En voi muuta kuin nauraa heille. Me emme ole vaarallisia, vaan rasistit. Kun he sanovat olevansa peloissaan, en voi kuin nauraa. Nähdään 26.2. kello 20. Pääpointti on: haluammeko elää paskassa yhteiskunnassa vai kivassa yhteiskunnassa?”

Syytteen mukaan kirjeestä saa käsityksen, että lähettäjä pitää vastaanottajia rasisteina, ja siinä on yhteys Waraan kohdistuneihin uhkauksiin ja tekoihin.

Norjalaislehti VG:n tietojen mukaan kirje on yhdistetty Bertheusseniin käsiala-analyysin ja tietynlaisten postimerkkien avulla. Lisäksi oikeudessa käytetään todisteina muun muassa Bertheussenin puhelimen terveyssovellukseen tallentuneita askelmääriä samalta yöltä, kun Waran auto poltettiin.

Oikeudenkäynnin on arvioitu kestävän useita viikkoja. Se on saanut valtaisan mediahuomion Norjassa, ja oikeudenkäyntiä on näytetty suorana lähetyksenä maan suurimmilla televisiokanavilla.

Jos Bertheussen todetaan syylliseksi, häntä voi AFP:n mukaan odottaa jopa 16 vuoden vankilatuomio.