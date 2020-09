Valko-Venäjällä alkaa sotaharjoitus – Venäjä ja Serbia mukana ”Slaavilaisessa veljeydessä”

Sotaharjoituksen kerrotaan alkavan torstaina 10. syyskuuta ja kestävän tiistaihin. Presidentti Aljaksandr Lukashenkan Moskovan-vierailun huhutaan tapahtuvan puolestaan maanantaina.

Venäjän puolustusministeriöllä on parhaillaan ennalta ilmoitettu ja virallinen syy siirtää sotilaitaan ja kalustoaan Valko-Venäjälle.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan Valko-Venäjällä alkaa torstaina 10. syyskuuta Slaavilainen veljeys -sotaharjoitus, joka kestää ennakkoilmoituksen mukaan ensi tiistaihin 15. syyskuuta asti.

Interfaxin mukaan kyseessä on Valko-Venäjän, Venäjän ja Serbian yhteinen ”terrorismin vastainen taktinen harjoitus”.

Venäläinen sotilas ohjaa dronea Slaavilainen veljeys -harjoituksessa vuonna 2016 Belgradin lähellä.­

Slaavilainen veljeys ei ole nopealla tahdilla kokoon kutsuttu harjoitus, vaan kyseessä on jo perinteeksi muodostunut tapahtuma. Se pidettiin viime vuonna Serbiassa ja sitä edellisenä vuonna Venäjällä.

Tällä kertaa sotaharjoitus sattuu kuitenkin ajankohtaan, joka tekee siitä poikkeuksellisen. Valko-Venäjän tilanne on äärimmäisen jännittynyt presidentti Aljaksandr Lukashenkan vastaisten mielenosoitusten vuoksi.

Räikeästä vaalivilpistä syytetty Lukashenka on toistuvasti väittänyt, että Valko-Venäjän länsiraja olisi uhattuna Nato-maiden valmistelemien provokaatioiden vuoksi. Opposition rauhanomaisia mielenosoituksia Lukashenka on puolestaan väittänyt ulkoa ohjatuksi aggressioksi.

Viime päivinä Valko-Venäjän viranomaiset ovat puolestaan pakottaneet useita opposition johtohahmoja maanpakoon. Maria Kalesnikavan kerrotaan onnistuneen välttämään tuoreen karkotusyrityksen repimällä passinsa Ukrainan vastaisella rajalla.

Bulgarialainen toimittaja Angel Petrov twiittasi sotaharjoituksen ajankohdasta näin:

– Serbia ottaa osaa Slaavilainen veljeys -sotaharjoitukseen Valko-Venäjällä yhdessä Venäjän joukkojen kanssa. Harjoitusten ajankohta ei voisi olla huonompi. Serbia oli isäntänä viime vuonna.

Petrovin twiitti viittaa siihen, että Serbia saattaisi joutua ikävään välikäteen, mikäli tapahtumat Valko-Venäjällä jostain syystä kärjistyisivät sotaharjoitusten aikana.

Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan sotaharjoitus pidetään Brestin lähellä sijaitsevalla harjoitusalueella. Brestin harjoituskentältä on lyhyt matka Puolan rajalle.

– Harjoituksissa varusmiehet hiovat yhteisiä toimia terrorismin vastaisen taistelun varalta, Valko-Venäjän puolustusministeriö tiedotti.

Aljaksandr Lukashenka ja Vladimir Putin kuvattuna Sotshissa helmikuussa 2019.­

Parhaillaan odotetaan myös tarkempaa tietoa siitä, milloin Lukashenka matkustaa Moskovaan tapaamaan presidentti Vladimir Putinia.

Current time -kanava on kertonut Dozhd-television ohella, että presidenttien tapaamisen päivämäärä olisi maanantaina 14. syyskuuta.

Joissakin toisissa lähteissä ajankohdaksi on veikattu sunnuntaita 13. syyskuuta, mutta Venäjällä pidetään silloin paikallisvaalit ja Putin lienee kiireinen vaalien seuraamisessa.

Tapaamiseen kohdistuu etukäteen suuria jännitteitä, sillä Putinin arvellaan tuolloin paljastavan ainakin osan niistä suunnitelmista, joita hänellä on Lukashenkan tulevaisuuden varalle. Etukäteen Lukashenka on jo vihjaillut, että Valko-Venäjä ja Venäjä olisivat edistyneet aivan viime päivinä valtioliiton syventämisaikeissaan.

Yhdysvaltain armeijan Liettuaan siirtämiä panssariajoneuvoja ja sotilaita kuvattuna viime lauantaina Mockavan rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa.­

Samaan aikaan Valko-Venäjän ympärillä on käynnissä muitakin sotaharjoitusten valmisteluja.

Yhdysvallat on siirtänyt vastikään panssarivaunujaan ja sotilaitaan Puolasta Liettuaan, lähelle Valko-Venäjän rajaa. Liettuan mukaan sotilaat osallistuvat ennalta suunniteltuun sotaharjoitukseen, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan amerikkalaisjoukkojen saapumista on kuitenkin aikaistettu ja niiden on tarkoitus viipyä pidempään kuin alkujaan oli suunniteltu.

Näillä näkymin amerikkalaisjoukot viipyvät Liettuassa marraskuuhun asti. Kyseessä on noin viidensadan sotilaan ja noin 40 sotilasajoneuvon siirto.

Liettuassa on määrä pitää ennalta suunniteltu sotaharjoitus 14.-25. syyskuuta. Harjoitukseen on tulossa yhteensä noin tuhat sotilasta Ranskasta, Italiasta, Saksasta ja Puolasta.

Venäjällä valmistaudutaan puolestaan pitämään Kavkaz-2020 -sotaharjoitus 21.-26. syyskuuta. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoitukseen on tulossa sotilaita yhteensä yhdeksästä maasta Venäjän lisäksi.