Historian suurimmat maastopalot piinaavat Kaliforniaa – maastoa palannut enemmän kuin koskaan

Kalifornian maastopalot pahenevat.

Kalifornian pelastuslaitoksen edustaja Lynne Tolmachoff sanoo, että Kalifornian tämän hetkiset maastopalot ovat mittaushistorian suurimmat. Yhteensä ne ovat tuhonneet jo yli 809 000 hehtaarin edestä maastoa.

Tolmachoff huomauttaa, että maastoa on jo nyt palannut enemmän kuin koskaan aiemmin, eikä palokausi ole vielä edes lopussa.

Viranomaiset taistelevat tulipalojen sammuttamiseksi. Muun muassa Fresnon kaupungissa useita kotitalouksia on määrätty evakuoitumaan henkeä uhkaavan vaaran vuoksi. Osa ihmisistä on jäänyt jumiin alueelle palojen levittyä nopeasti, ja pelastustyöntekijät yrittävät pelastaa näitä helikoptereilla. Niillä on ollut kuitenkin vaikeuksia laskeutua valtavan savun vuoksi.