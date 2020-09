Media: Valko-Venäjän siepattu oppositiojohtaja on nyt Ukrainassa

Maria Kalesnikava pakotettiin autoon maanantaina Minskin keskustassa ja nyt hänen kerrotaan olevan Ukrainassa.

Siviilipukuisten naamiomiesten sieppaamaksi joutunut Valko-Venäjän opposition tähtihahmo Maria Kalesnikava on tällä hetkellä Ukrainassa.

Asiasta kertovat muun muassa venäläinen uutistoimisto Ria Novosti ja Kommersant-lehti vedoten Valko-Venäjän rajaviranomaisiin.

Kommersantin mukaan Valko-Venäjän rajaviranomaiset ovat vahvistaneet, että Maria Kalesnikava ja lisäksi kaksi muuta opposition jäsentä – Anton Rodnenkov ja Ivan Kravtsov – ovat ylittäneet Valko-Venäjän rajan ja poistuneet Ukrainaan.

Kolmikon poistuminen maanpakoon vaikuttaa samantyypiseltä Valko-Venäjän viranomaisten järjestämältä kyyditykseltä tai muilutukselta, jonka kohteeksi on jo aiemmin joutunut opposition voimahahmoja.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan oppositioaktivistien läheiset uskovat, että kolmikko on pakotettu maanpakoon.

– Kukaan heistä – ei Anton Rodnenkov, ei Ivan Kravtsov eikä Maria Kalesnikava – ei aikonut poistua ulkomaille. He olivat kategorisesti sitä vastaan, kertoi Interfaxin haastattelema lähde.

– Rajalle he ovat joutuneet kiinnioton jälkeen. Oletettavasti heidät on viety sinne vankilasta. Ja aivan samalla tavalla kuin Olga Kovalkovalle tehtiin, heidät on pakotettu poistumaan maasta, uutistoimiston lähde sanoi nimettömänä.

Kalesnikavan asianajaja kertoi Interfaxille, että hän ei edelleenkään tiedä päämiehensä olinpaikkaa.

– Vahvistamme, että he kulkivat rajaterkastuksen läpi Aleksandrovkan rajanylityspaikalla kello neljältä aamulla, Valko-Venäjän rajaviranomaisten edustaja Anton Bytshkovski sanoi uutistoimisto Tassille.

