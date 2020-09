New Yorkin loistohotelleissa asuu nyt kodittomia – hienostoalueella roihahti viha

Kaikki eivät pidä siitä, että kaupunki on majoittanut kodittomia koronaevakkoon heidän naapuriinsa.

Huone loistohotellissa Manhattanilla, kivenheiton päässä Central Parkista ja Luonnontieteellisestä museosta.

Kolme herkullista ateriaa päivässä ja pyykinpesu.

Kaikki tämä ilmaiseksi.

Netra Chhetri, 50, on nauttinut näistä eduista jo kuukauden ajan. Sitä ennen hän nukkui yönsä kodittomien asuntolassa, mutta se suljettiin. Asuntolan makuusaleja ei katsottu turvalliseksi koronaviruksen aikana.

– Olen tyytyväinen. Pääsimme hienoon hotelliin ja saamme ilmaista ruokaa, Chhetri sanoo.

Siisti ja kohteliaasti käyttäytyvä Chhetri kertoo työskennelleensä aikaisemmin ravintoloissa, mutta nyt työtä ei löydy. New Yorkissa ravintolat saavat edelleen tarjoilla ruokaa vain ulkona.

– Menin kysymään töitä intialaisesta ravintolasta, mutta he sanoivat ettei heillä ole enää asiakkaita. Heillä on vain kolme pöytää, eivätkä he tarvitse kuin yhden tarjoilijan.

New Yorkin kaupunki on siirtänyt koronaviruspandemian aikana lähes 10 000 ihmistä asuntoloista yhteensä 63 hotelliin ympäri New Yorkin, kertoo New York Times. Hotelleista 32 on Manhattanilla.

Kaupunki maksaa hotelleille keskimäärin 150 euroa huoneesta yöltä. Se odottaa, että liittovaltio korvaa summasta valtaosan.

Syynä siirtoihin on asuntoloiden ahtaat olot, joissa koronavirus leviää helposti. Virus on surmannut kaupungissa yli sata koditonta. Hotelleille järjestely kelpaa, sillä ne ovat turistien puutteen takia tyhjillään.

Osa Manhattanin asukkaista ei ole asiasta yhtä innoissaan. Rajuinta vastustus on ollut Upper West Sidella, jossa sijaitsee neljä kodittomien käyttöön luovutettua hotellia.

Netra Chettri majailee niistä yhdessä, Lucernessa. Muutaman korttelin päässä Broadwayn varrella on Belleclaire, jonne Finnair majoitti pakettimatkalaisiaan ennen kuin koronavirus pysäytti lennot Helsingistä New Yorkiin. Sekin on nyt kodittomien asuttama.

Heinäkuun lopussa Facebookiin perustettiin ryhmä, jonka nimi on suomennettuna ”Upper West Siden asukkaat turvallisempien katujen puolesta”. Suljetussa ryhmässä on yli 11 000 jäsentä.

Ryhmä on täynnä vihaisia valituksia hotelleihin majoitettujen kodittomien käytöksestä. Väitteiden mukaan he muun muassa käyttävät julkisesti huumeita, ahdistelevat naisia, ulostavat kaduille, kerjäävät aggressiivisesti ja ryöstävät liikkeitä.

New York Timesin mukaan poliisi on kirjannut alueella huumeisiin liittyviä valituksia yli 50 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.

Jay, 46, viettää aikaansa Broadwayn keskellä olevassa puistikossa. Hän myöntää olevansa päihderiippuvainen.

– Lähinnä alkoholia, Jay sanoo.

Jay kertoo kuvansa olleen kodittomien käytöksestä kertovissa uutisissa.

– Yritän pitää huolta omista asioistani ja olla loukkaamatta ketään, mutta minulla on ongelmani.

Jay kertoo olleensa muutama päivä aikaisemmin vertaisryhmänsä kanssa Central Parkissa piknikillä.

– Olin kännissä. Päädyin veteen. Pyydystin kilpikonnia ja suutelin niitä.

Nyt hän ei enää ole vieroitusohjelmassa.

– Minut erotettiin siitä eilen, koska puhalsin liikaa alkometriin.

Karliksi esittäytyvä mies keskeyttää haastattelun ja tulee iholle huutamaan jotain murhayrityksestä. Hänellä ei ole paitaa eikä maskia. Karlin ystävät antavat ymmärtää, että ei kannata ottaa juttuja tosissaan.

Korttelin päässä Lucerne-hotellista on leikkipuisto. Sinne on vastikään palkattu vartijoita.

Ted Knudsen on tullut puistoon vaimonsa ja pienen poikansa kanssa. Hänen mielestään kaupungin olisi pitänyt tiedottaa kodittomien sijoittamisesta Upper West Sidelle paremmin, mutta muuten hän suhtautuu asiaan ymmärtäväisesti.

– Minusta se on okei, jos se on väliaikaista, ja luulen että se on väliaikaista. Olemme kaikki vaikeassa tilanteessa. Silloin täytyy tehdä se, mitä on tehtävissä, mutta jos tilanne on sama joulukuussa, sitten asia on eri, Knudsen pohtii.

Knudsenin mielestä kodittomien aiheuttamia ongelmia on liioiteltu. Hän ei ole nähnyt mitään kovin järkyttävää.

– Olen kasvanut tällä alueella, joten olen asunut täällä 40 vuotta. Ei tämä ole pahinta, mitä olen nähnyt. Tämä oli hyvin yleistä 1990-luvun puoliväliin asti. Luulen, että monet asiaan vahvasti reagoivista ovat uusia asukkaita kaupungissa.

Sen Knudsen myöntää, että tilanne vaikeuttaa asuntojen myymistä. Koronaviruksen iskettyä New Yorkiin tuhannet ovat muuttaneet pois kaupungista.

– Ystävämme samassa talossa ovat muuttamassa, ja he ottivat juuri asuntonsa pois markkinoilta, koska se ei mennyt kaupaksi.

Upper West Side on yksi New Yorkin kalleimmista asuinalueista. Asuntojen mediaaniarvo alueella on miljoona euroa.

Kodittomien elämä loistohotelleissa ei jatku loputtomiin.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on luvannut, että kodittomia aletaan siirtää takaisin asuntoloihin, tosin hän ei maininnut milloin. Aikaisemmin de Blasio sanoi, että kodittomat saavat olla hotelleissa koronavirusrokotteen valmistumiseen saakka.

Lucerne-hotellin omistaja Sam Domb kertoi New York Postille, että hän ei aio uudistaa kaupungin kanssa solmimaansa sopimusta, kun se päättyy lokakuussa. Samalla Domb kiisti kodittomien aiheuttaneen ongelmia hotellissa.

Netra Chettri kirjautuu ulos jo aikaisemmin.

– Minulla oli tapaaminen sosiaalityöntekijäni kanssa. Hän sanoi, että saat oman asunnon 23. syyskuuta, Chettri kertoo kiitollisena.