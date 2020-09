Hyytävät kuvat: 43-vuotias itävaltalaismies istui jääkuutioilla pakatussa säiliössä yli kaksi ja puoli tuntia

Josef Koeberl halusi paitsi rikkoa maailmanennätyksen niin myös lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

Itävaltalainen Josef Koeberl, 43, vietti lauantainsa erikoisessa paikassa. Hän istui kaksi tuntia, 30 minuuttia ja 53 sekuntia säiliössä, johon oli ahdettu 1800 kiloa jääkuutioita.

Josef Koeberl teki ennätysyrityksensä Melkissä Itävallassa.­

Yleisö pääsi seuraamaan Koeberlin suoritusta Melkissä.­

Syynä erikoiseen lauantainviettotapaan oli halu tehdä uusi maailmanennätys siinä, miten pitkään ihminen pystyy viettämään aikaa niin, että koko vartalo on kosketuksessa jäähän. Virallinen Guinness World Recordsiin kirjattu maailmanennätys on kiinalaisen Songhao Jinin hallussa. Hän on viettänyt vuonna 2014 jään keskellä tunnin, 53 minuuttia ja 10 sekuntia.

Koeberl toivoi, että hänen suorituksensa vahvistetaan maailmanennätykseksi lähipäivinä.

– Motivaationi oli ylittää omat rajani ja kiinnittää samalla huomiota ilmastonmuutokseen. Harjoittelen paljon korkealla Alpeilla, ja haluan lisätä tietoisuutta jäätiköiden sulamisesta, Koeberl kertoi CNN:lle.

Koeberl teki ennätyksensä Melkin kaupungin pääaukiolla.

Koeberl vietti jääsäiliössä yli kaksi ja puoli tuntia.­

Työntekijät kaatoivat jääkuutioita säiliöön.­

Suorituksen jälkeen hän totesi, ettei kokemus ollut ”pohjimmiltaan epämiellyttävä”.

– Alussa yksi varpaani pusertui jään alle, mutta kun jää suli, kaikki sujui suunnitelmien mukaan.

Suorituksen jälkeen maistui jäätelö.­

Koeberl kertoi suunnittelevansa viettävänsä vieläkin pidemmän ajan jään keskellä ensi vuonna.

– Luulen, että kolme tuntia olisi varmasti mahdollinen, hän totesi.