Hurjia väitteitä uudessa paljastuskirjassa: Trump pitää Putinia esikuvanaan ja halveksuu kaikkia mustia – etenkin Obamaa

Donald Trumpin entisen asianajaja väittää paljastuskirjassaan Trumpia rasistiksi ja ihailevan Putinin omaisuutta.

Kolmen vuoden vankeustuomiotaan suorittava Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen väittää Trumpin yrittäneen ”sekä avoimesti että piilossa” saada Venäjän vaikuttamaan 2016 presidentinvaalien tulokseen.

Väite sisältyy Cohenin tiistaina ilmestyvään paljastuskirjaan Disloyal: A Memoir, josta ainakin Washington Post ja CNN kertoivat mehukkaimpia paloja jo sunnuntaina.

Yli kymmenen vuotta Trumpin lähimmässä sisäpiirissä työskennellyt Cohen toteaa kirjan esipuheessa useaan kertaan, että on yksi harvoista ihmisistä, jotka todella tietävät millainen ihminen Trump oikeasti on.

Cohen kutsuu Trumpia huijariksi, petturiksi, valehtelijaksi, kiusaajaksi, rasistiksi ja ahdistelijaksi. Tosin osin vastaavat termit sopivat Coheniin, joka tuomittiin vankeuteen Trumpin Venäjä-kytköksiä käsitelleen tutkinnan yhteydessä. Hän sai joulukuussa 2018 kolmen vuoden tuomion muun muassa veropetoksesta ja kongressille valehtelusta.

Michael Cohen on Donald Trumpin entinen asianajaja.­

Kirjassa kuvaillaan Trumpia rasistiksi, joka vihasi etenkin edeltäjäänsä, Yhdysvaltain ensimmäistä afroamerikkalaista presidenttiä Barack Obamaa.

Viha juontui jo vuosien taakse, paljon ennen kuin Trump edes ilmoitti pyrkimyksistään itse presidentiksi. Trump kyseenalaisti julkisesti Obaman synnyinmaan ja vähätteli Obaman korkeakoulututkintojen olleen ”positiivisen erityiskohtelun” ansiota.

Trumpin viha Obamaa kohtaan sai jopa absurdeja piirteitä. Cohen kertoo kirjassaan, että erään kerran Trump oli palkannut ”vale-Obaman” näyttelemään videolla, jossa Trump ”rituaalisesti vähättelee mustaa presidenttiä, minkä jälkeen antaa tälle potkut”.

Kirjassa ei mainita milloin kyseinen video tehtiin, mutta siitä on kirjassa kuva, jossa Trump istuu työpöytänsä takana edessään harmaahiuksinen musta mies, jolla on puku ja rintamuksella Yhdysvaltain lippupinssi. Trumpin pöydällä on kaksi kirjaa, toisessa Obaman nimi näkyvin kirjaimin.

Donald Trump ja Barack Obama Trumpin virkaanastujaisissa tammikuussa 2017.­

Cohenin mukaan Trump ”vähätteli kaikkia mustia”. Kerran Trump olisi Obamasta räyhätessään todennut, että ”mainitkaa yksikin mustien johtama maa, joka ei olisi täysi persereikä. Ne ovat kaikki v...n paskahuusseja”.

Vaalikampanjansa aikaan Trump vähätteli muutoinkin maansa vähemmistöjä todeten, etteivät he ole ”minun väkeäni”.

– En ikinä tule saamaan latinoiden ääniä. He ovat mustien tavoin aivan liian tyhmiä kyetäkseen äänestämään Trumpia, Cohen väittää Trumpin sanoneen.

– Suurin vitsihän tässä on, että Trump sai taivuteltua taakseen valtavan joukon valkoisia työväenluokan äänestäjiä keskilännestä antamalla ymmärtää olevansa huolissaan heidän toimeentulosta. Tosiasiassa häntä ei vähempää kiinnostanut.

Trump pitää esikuvanaan johtajasta Venäjän presidentti Vladimir Putinia, kertoo Cohen. Hän väittää Trumpin ihastelleen Putin omaisuutta, koska itsekin rakastaa eniten maailmassa vain rahaa.

– Trump myös ihaili Putinin kykyä ottaa hallintaansa koko valtion ja johtaa sitä kuin omaa firmaa – siis kuten Trump omaa konserniaan, kirjoittaa Cohen, jonka mukaan Trump on seurannut kunnioituksen valtaamana kuinka Putin hallitsee maata lehdistöä ja talouselämää myöten.

Cohen kertoo Trumpin aloittaneen Putinin imartelun vuoden 2016 presidenttikampanjan aikoihin. Trump halusi mahdollisen vaalitappion varalta luikerrella kiinni Venäjän oligarkkien rahoihin.

Mutta Putin myös vihasi demokraattien ehdokkaana ollutta Hillary Clintonia, koska tämä oli ulkoministerinä protestoinut Venäjän toimia.

Tämän tajuttuaan Trump keksi, että tästä voisi olla hyötyä oman valtansa kasaamisessa.

– Isänmaallisuus ja maanpetturuus olivat Trumpin ajatuksissa täysin epäolennaisia seikkoja. Trump käytti vaalikampanjaa vain haaliakseen itselleen lisää omaisuutta, kirjoittaa Cohen.

Cohen ei kuitenkaan paljasta mitään uutta raskauttava tietoja, mikä ei olisi tullut esille jo aiemmassa Venäjä-tutkinnassa.

Trump ja Putin Helsingissä 2018.­

Lauantaina Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnany lyttäsi maan rakoon Cohenin uskottavuuden.

– Michael Cohen on halveksittava rikollinen ja valtuutensa menettänyt asianajaja, joka lisäksi valehteli kongressille. Hän on jo menettänyt täysin uskottavuutensa, joten ei ole yllättävää hänen yrittävän taas kerran hyötyä valheistaan, todettiin Valkoisesta talosta.