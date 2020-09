Useita ihmisiä puukotettu Birminghamissa – poliisi eristänyt keskustan alueen

Poliisi kehottaa pysymään rauhallisena, mutta valppaana.

Tilanne Britannian toiseksi suurimmassa kaupungissa Birminghamissa oli vielä aamulla hyvin epäselvä yöllä tapahtuneiden puukotusten jälkeen.

Poliisi on käyttänyt ilmausta ”major incident”, joka tarkoittaa BBC:n mukaan joko suuria vahinkoja tai turvallisuusriskiä yleisölle.

Ensimmäisen puukotus tuli Länsi-Midlandin poliisin tietoon pian puolen yön jälkeen kello 00.30, kun alkusyksyinen lauantai oli vaihtunut sunnuntaiksi.

Nopeasti kävi ilmi, että puukotuksia oli enemmänkin, ja loukkaantuneita useita.

Heidän tilastaan ei ole kerrottu, ei myöskään uhrien tarkkaa määrää.

Poliisi ilmoitti, ettei vielä ole aika arvioida tekojen motiivia. Kiinniotoista ei ole kerrottu, ei myöskään annettu tekijän tai tekijöiden tuntomerkkejä julkisuuteen.

Poliisi on kehottanut ihmisiä pysymään rauhallisina, mutta olemaan valppaita.

Se on lisännyt partiointia alueella ja kehottaa yleisöä seuraamaan Twitteriä tietoja saadakseen.

BBC:n tiedon mukaan poliisi on eristänyt alueen, joka tunnetaan nimellä Gay Village ja sijaitsee Birminghamin keskustassa.

Siellä oli ollut yöllä runsaasti ihmisiä viettämässä lauantai-iltaa katuterasseilla.

Gay Villagen sydän on vilkas Hurst Street, jonka varressa on runsaasti katukahviloita ja yöpubeja. Baareissa järjestetään drag- ja kabaree-esityksiä, ja entisissä tehtaissa on yökerhoja. Seudulla on myös kiinalaiskortteli.