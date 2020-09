Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Urku vaihtoi sointua ensi kertaa seitsemään vuoteen – kappale kestää 639 vuotta

John Cagen kappale As Slow as Possible tulkitaan kirjaimellisesti.

Kymmenet kasvomaskeihin pukeutuneet musiikkifanit kokoontuivat lauantaina kirkkoon Saksan Halberstadtissa. He tulivat todistamaan ensimmäistä soinnun vaihtumista seitsemään vuoteen maailman pisimmässä urkuesityksessä. Pyhän Burchardin kirkko aloitti soittamaan amerikkalaissäveltäjä John Cagen teosta As Slow as Possible vuonna 2001. Kappale alkoi 17 kuukauden tauolla. Edellisen kerran sointu vaihtui 2013. Teoksen nimi on suomeksi ”mahdollisimman hitaasti”, ja kirkko tulkitsee sen kirjaimellisesti. Kappaleen odotetaan kestävän 639 vuotta ja päättyvän 2 640. Urkuun kiinnitettiin lauantaina hiekkasäkkejä, jotka asettivat sen soittamaan gis- ja e-sointuja seuraavaksi 2 527 päiväksi.