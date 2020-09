Tilastojen tarkastelutapa voi vaikuttaa huomattavasti siihen, miltä tautitilanne kussakin maassa vaikuttaa.

Tanska ja Norja ovat ohittaneet Ruotsin uusien koronavirustartuntojen väkilukuun suhteutetussa päiväkohtaisessa keskimäärässä, uutisoi ruotsalaislehti Expressen.

Expressen käyttää jutussaan lähteenä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) tilastoa, joka tarkastelee uusien tartuntojen päiväkohtaista keskimäärää miljoonaa asukasta kohden viikon tarkastelujaksolla.

Ruotsissa on viimeisen viikon aikana todettu keskimäärin 13,2 tartuntaa päivässä miljoonaa asukasta kohden, kun lukema Norjassa on 15,2 ja Tanskassa 20,9. Suomessa vastaava luku on 4,7.

Ruotsin valtion epidemiologin Anders Tegnellin mukaan Ruotsin tartuntamäärät ovat jatkuvassa laskussa toisin kuin muualla Euroopassa.

– Euroopassa tartuntamäärät ovat valitettavasti kehittyneet väärään suuntaan ja trendi on ylöspäin. Ruotsi on tässä poikkeus, meillä luvut laskevat jatkuvasti, Tegnell sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa Expressenin mukaan.

Koronaviruksen leviämistä mittaavia tilastoja voi tarkastella hyvin monilla tavoilla, ja luvut vaihtelevat tarkastelutavasta riippuen. Suomen hallitus käyttää matkustusrajoituksia arvioidessaan kahden viikon aikana ilmaantuneiden uusien tartuntatapausten kokonaismäärää sataa tuhatta asukasta kohden suhteutettuna.

Tällä mittarilla Ruotsi oli lauantaina tartuntamäärissä yhä Norjaa edellä ja vain hieman Tanskaa jäljessä. Tanskan luku on tällä hetkellä 24,5, Ruotsin 24,1 ja Norjan 17,3. Suomi on samalla asteikolla selvästi muita pohjoismaita perässä vain 6,4 tartunnalla 100 000:ta asukasta kohden kahden viikon aikana. Suomen hallitus on määritellyt matkustamisen riskirajaksi 8–10 uutta tartuntaa.