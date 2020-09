Keitä ovat salaperäiset ”Nick” ja ”Mike”? – nauhoite Lukashenkan hallinnon ”sieppaamasta” puhelusta herättää epäilyjä

”Varsovan” ja ”Berliinin” väliseksi väitetty puhelinkeskustelu Aleksei Navalnyin myrkytyksestä käydään englanniksi, mutta Valko-Venäjän televisio julkaisi nauhasta rankasti dubatun version.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka herätti huomiota torstaina, kun hän kertoi maansa tiedustelupalvelun siepanneen mielenkiintoisen puhelun ”Varsovan” ja ”Berliinin” väliltä.

Lukashenka kertoi puhelunauhan todistavan, että mitään Aleksei Navalnyin myrkytystä ei ollut, vaan kaikki on Saksan liittokanslerin Angela Merkelin hallinnon vääristelyä.

Lukashenkan mukaan, että nauhalta paljastuu Saksan ja Puolan juonittelu presidentti Vladimir Putinia vastaan, jotta tämä hukkuisi Venäjän ongelmiin eikä ”työntäisi nokkaansa” Valko-Venäjän asioihin.

Nyt Valko-Venäjän valtiontelevisio on julkaissut siepatuksi väitetystä puhelusta ääninauhan, joka herättää enemmän kysymyksiä kuin tarjoaa vastauksia. Voit kuunnella ääninauhan alla olevalta videolta.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä yleisesti käytetyn tavan mukaan ääninauha on dubattu päälle venäjäksi, jolloin alkuperäinen englanninkielinen puhe jää taustalle.

Kaiken lisäksi ääninauhaa on käsitelty niin, että alkuperäinen puhe kuuluu taustalta vain osittain tai ei lainkaan, joten venäjänkielisen käännöksen oikeellisuutta on mahdotonta arvioida.

Nauhalta kuuluu ensin puhelimen tuuttausääni ja joku vastaa puheluun ilman nimeä. Soittajaksi kerrottu ”Varsova” puhuttelee sen jälkeen puheluun vastaavaa ”Berliiniä” nimellä Nick. Hieman myöhemmin ”Berliini” käyttää puolestaan ”Varsovasta” nimeä Mike. Nimistä huolimatta englanti ei kuulosta olevan kummankaan äidinkieli.

Puhelussa mennään lyhyiden epämuodollisten tervehdysten jälkeen suoraan asiaan. Miehet ehtivät heittää monta suoraviivaista repliikkiä Navalnyistä, Venäjästä ja Valko-Venäjästä, kun ”Varsova” vaikuttaa havahtuvan yhtäkkiä kuuntelun mahdollisuuteen. Puhelu päättyy lyhyeen ja miehet sopivat keskustelevansa tarkemmin asioista tavattaessa.

Saksan hallinnon mukaan berliiniläinen sairaala on vahvistanut, että Aleksei Navalnyi yritettiin murhata hermomyrkyllä.­

Nauhan venäjänkielinen translitterointi kuuluu vapaasti suomennettuna seuraavasti:

Berliini: Niin.

Varsova: Hei Nick. Miten meillä menee?

Berliini: Kaikki vaikuttaa menevän suunnitelmien mukaan. Materiaalit Navalnyistä ovat valmiina. Ne annetaan kanslerin hallinnolle. Odotamme hänen (Merkel) lausuntoaan.

Varsova: Onko myrkytys varmistunut todella?

Berliini: Kuule, Mike, tässä tapauksessa se ei ole niin tärkeää… On meneillään sota, ja sodassa kaikki keinot ovat sallittuja.

Varsova: Samaa mieltä. Täytyy kitkeä Putinista halu työntää nokkansa Valko-Venäjän asioihin. Tehokkainta on, kun hukuttaa hänet Venäjän ongelmiin, ja niitähän riittää! Kaiken lisäksi heillä on kohta vaalit, Venäjän aluevaalien äänestyspäivä.

Berliini: Sitä tässä juuri teemme. Mitenkäs teillä menee Valko-Venäjällä?

Varsova: Jos rehellisiä ollaan, ei oikein hyvin. Presidentti Lukashenka on osoittautunut kovaksi pähkinäksi. He ovat ammattimaisia ja järjestäytyneitä, viranomaiset ja sotilaat ovat uskollisia presidentille. Töitä teemme yhä. Lisää sitten tavatessa, ei puhelimessa.

Berliini: Kyllä, kyllä, ymmärrän. Tapaamisiin siis, hei.

Varsova: Hei.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin kuunteli ilmeettömänä ja sanomatta mitään, kun Lukashenka kertoi hänelle hallintonsa ”sieppaamasta” puhelusta tostaina.­

Venäjänkielisessä internetissä ääninauha on herättänyt epäuskoisia ja huvittuneita reaktioita. Puhelua on kuvailtu muun muassa ”mestariteokseksi” ja moni on kertonut saaneensa siitä päivän hyvät naurut.

Puhelun todistusarvosta kertoo jotain sekin, että sosiaalisessa mediassa nauhaa ryhdyttiin epäilemään kuuluisien venäläisten pilasoittajien Vovanin ja Lexuksen tekosiksi.

Pilasoittajakaksikko on onnistunut vuosien varrella huijaamaan monia poliitikkoja ja julkisuuden henkilöitä sekä Venäjällä että länsimaissa.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti julkaisi kuitenkin artikkelin, jossa Vladimir Kuznetsov (Vovan) ja Aleksei Stoljarov (Lexus) kiistävät olevansa Lukahsenkan julki tuomalla nauhalla puhuvat ”Nick” ja ”Mike”.

– Meillä ei ole tämän kanssa tekemistä, Kuznetsov vakuutti Ria Novostille.