Trump määräsi valtion virastot lopettamaan työntekijöiden rasisminvastaiset koulutukset – ”epäamerikkalaista propagandaa”

Valkoisen talon budjettiosasto on määrätty ”varmistamaan, että liittovaltion virastot lopettavat veronmaksajien varojen käyttämisen epäamerikkalaisiin propagandatilaisuuksiin”.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on määrännyt valtion virastot lopettamaan työntekijöiden rasisminvastaiset koulutustilaisuudet sillä perusteella, että ne ovat epäamerikkalaista propagandaa, kertoo Valkoinen talo.

Valkoisen talon lausunnon mukaan virkamiesten on edellytetty osallistuvan koulutustilaisuuksiin, joissa heille on kerrottu, että ”käytännössä kaikki valkoiset ovat osallisena rasismiin” tai heidän on sanottu ”hyötyvän rasismista”.

Valkoisen talon budjettiosasto on määrätty ”varmistamaan, että liittovaltion virastot lopettavat veronmaksajien varojen käyttämisen epäamerikkalaisiin propagandatilaisuuksiin”.

Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna lukuisia väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa on protestoitu poliisin toimintaa mustia kohtaan. Toukokuussa Minneapolisissa musta George Floyd kuoli valkoisten poliisien tekemän pidätyksen yhteydessä, ja hiljattain Wisconsinin Kenoshassa valkoinen poliisi ampui pidätyksen yhteydessä useita kertoja mustaa Jacob Blakea selkään.