Täyteen lastattu öljytankkeri ilmiliekeissä Intian valtamerellä – yhden uskotaan kuolleen

Tankkerin lastina on noin 273 tonnia raakaöljyä.

Öljytankkeri New Diamond on liekehtinyt Intian valtamerellä Sri Lankan itärannikolla jo toista päivää. Torstaiaamuna konehuoneesta alkunsa saanut palo levisi laivan kannelle. Aluksen lastina on noin 273 tonnia raakaöljyä, mutta palo ei ole Sri Lankan laivaston mukaan edennyt ruumaan.

Ilmiliekeissä palanut tankkeri roihusi näyttävästi Sri Lankan edustalla.­

Tällä hetkellä ei vaikuta olevan vaaraa öljyn vuotamisesta mereen, koska laivan takaosassa roihuava palo on saatu hallintaan.

– Liekit on saatu sammutettua ja aluksesta nousee nyt ainoastaan savua, pelastustoimia johtava kontra-amiraali Y.N. Jayarathna kertoi lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

Sri Lankan meteorologian laitos mallinsi skenaarion, jossa 70 000 tonnia raakaöljyä päätyisi mereen. Viranomaisten mukaan tällä ei olisi välitöntä vaikutusta Sri Lankan rannikolle.

– Jos näin kuitenkin kävisi, olisi se valtava ympäristökatastrofi, toteaa Sri Lankan meriympäristön suojeluviraston johtaja Dharshani Lahandapura Reutersille.

Konehuoneesta alkunsa saanut palo levisi aluksen kannelle.­

Tankkerilla oli 23 henkinen miehistö, joista viisi on kreikkalaisia ja loput filippiiniläisiä. Yhden filippiiniläisen merimiehen uskotaan kuolleen, loput miehistön jäsenet on evakuoitu turvaan. Yhden heistä kerrotaan loukkaantuneen, ja hänet on lennätetty Colombon kaupunkiin sairaalahoitoon.

Pelastustoimiin on osallistunut yli kymmenen alusta ja apua on saatu myös Venäjän ja Intian laivastoilta. Palon sammutuksen lisäksi tankkeria on hinattu kauemmas avomerelle, koska se alkoi ajelehtia kohti rannikkoa. Tällä hetkellä alus sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Sri Lankan rannikolta.

Venäjän ja Intian laivastot ovat auttaneet pelastustoimissa.­

Palo on saatu eristettyä laivan takaosaan, jolloin sen ei pitäisi levitä ruumaan.­