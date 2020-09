Kommentti: USA:n demokraattipoliitikot uhkaavat vajota Trumpin tasolle

Yhdysvallat on repivän neljän vuoden jälkeen tilanteessa, jossa standardit ovat jatkuvan solvaamisen ja riitelyn takia romahtaneet, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

When they go low, we go high, lausui Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama demokraattien puoluekokouksessa vuonna 2016.

Rouva Obama ilmaisi kuuluisilla sanoillaan sitä, kuinka vastustajien rimanalituksiin vaalikampanjassa pitäisi vastata tyylikkäästi ja menemällä yli vaikka korkeammalta kuin olisi tarvekaan. Ainakaan itse ei pitäisi alentua samaan kuin he.

Ei jäänyt epäselväksi, että rimanalittajilla tarkoitettiin Donald Trumpia ja republikaanipuoluetta.

Demokraattipoliitikoilla ei ole viime vuosina ollut vaikeuksia esiintyä arvokkaammin kuin Trump ja tämän ärhentelykumppanit. Trump on ottanut itselleen tittelin yhtenä lähihistorian epäsuosituimpana ensimmäisen kauden presidenttinä.

Nyt kuitenkin vaalikauden loppumetreillä näyttää siltä, että rouva Obaman sanat olisi syytä muistuttaa uudelleen mieleen. Siinä määrin isoihin kömmähdyksiin, tarkoituksellisiin tai huolimattomiin, eräät puolueen johtohahmot ovat syyllistyneet.

Otetaan ensin arvojärjestyksessä maan kolmanneksi korkea-arvoisin poliitikko, edustajainhuoneen demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosi. Hän otti ja meni kampaajalle ilman maskia viime maanantaina, jolloin sellainen oli San Franciscossa vielä kiellettyä koronarajoitusten vuoksi.

Pelosi on aiemmin vaatinut maskeja kollegoiltaan Washingtonissa, mutta nyt syntyi mielikuva, että säännöt eivät koskekaan häntä. Moista on yleensä havaittu enemmänkin Trumpin toimintatavassa.

Pahin moka oli, että Pelosille oli ylivoimaista tehdä heti sitä, mikä olisi voinut pelastaa tilannetta: hän ei pahoitellut erehdystään käytännössä lainkaan. Jälleen tyypillinen trumpilainen tapa.

Puheet kovenivat

Seuraavaksi iski New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo, koronakriisin esiin nostama näkyvä demokraattihahmo. Hän saattoi aivan oikeutetusti tuntea ärtymystä, kun Trump oli pikkumaisesti uhannut viedä liittovaltion rahoitusta New Yorkilta. Mutta Cuomon vastaus oli raju:

– Hänellä (Trumpilla) on paras olla armeija mukanaan, jos hän kuvittelee voivansa tulla kävelemään New Yorkin katuja.

Oli kyseessä pelkkä kielikuva tai ei, edes vihjailu presidentin turvallisuuden vaarantumisella entisessä kotikaupungissaan on asiatonta. Jälleen kerran lausunto olisi sopinut paremmin Trumpin suuhun.

Mainittakoon vielä yksi esimerkki demokraattien puoluekokouksen ajoilta. Esimerkin tarjoaa kukapa muukaan kuin itse Michelle Obama.

Hän piti jälleen puheen demokraattien puoluekokouksessa ja sai ylistystä. Silti vähemmälle huomiolle jäi, että hän itse asiassa päästi suustaan harhaanjohtavan väitteen, että Trumpin politiikkana oli sulkea maahantulijalapset häkkeihin Meksikon rajalla siirtolaiskriisin kärjistyessä toissa vuonna.

Trumpin hallinto kyllä erotti lapsia epäinhimillisesti vanhemmistaan nolletoleranssipolitiikkansa seurauksena. Mutta ne ”häkit”, eräänlaiset verkkoaidatut tilat, oli rakennettu jo Michelle Obaman miehen, presidentti Barack Obaman aikana väliaikaisiksi vastaanottotiloiksi, totesi esimerkiksi uutistoimisto AP faktantarkistuksessaan.

Harmillista rouva Obaman kannalta, koska yleensä liioittelu ja väärän tiedon jakaminen yhdistetään Yhdysvalloissa vastapuoleen.

Edellä mainitut esimerkit voi yrittää selittää sillä, että ne ovat sanahelinää ja vähäpätöisiä, ja demokraattien valtavirta pysyy yhä asialinjalla. Mutta Trumpille ja republikaaneille demokraattien skandaalit ja sammakot ovat tehokas, ilmainen vaaliase, joka uppoaa muihinkin kuin republikaaneihin.

Kaikkia kolmea esimerkkiä ja lukuisia muita on jo käytetty ja käytetään demokraatteja vastaan osoittamaan heidän tekopyhyyttään ja valheellisuuttaan ja jopa taipumustaan väkivallan lietsomiseen. Cuomon sanoista on helppo vetää yhtäläisyysmerkkejä suurkaupunkien kuohuviin katuihin. Republikaanien yksi hokema kun on, että demokraatit lietsovat rotumielenosoituksia vain Trumpia heikentääkseen.

Vastustajasta tuli vihollinen

Mistä demokraattien erilaiset erheet ennen kaikkea kertovat? Siitä, että Yhdysvallat on repivän neljän vuoden jälkeen tilanteessa, jossa standardit ovat jatkuvan solvaamisen ja riitelyn takia romahtaneet. Ilmapiiri on koventunut niin, että toista osapuolta ei nähdä enää pelkkänä vastustajana vaan jopa vihollisena. Sellaista vastaan on otettava käyttöön entistä kovemmat puheet.

Pelkona on, että maltillisempi osapuoli vajoaa pysyvästi kohti vastustajansa tasoa. Virheitä ei myönnetä, syyllistytään samanlaisiin kärjistyksiin kuin itse on saanut kestää neljä vuotta. Arvostelukyky sumentuu.

Tästä kertovat myös puolueiden vaaliohjelmien keskeiset, epäviralliset sanomat: jos vastapuoli voittaa marraskuussa, edessä on helvetti.

Republikaanit povaavat talouden ja amerikkalaisen elämänmuodon romahdusta. Demokraattipuolueen vaalikampanjan keskeinen teema on estää Trumpia pääsemästä jatkokaudelle, koska se olisi heidän mukaansa maan demokratian tuho. Tätä viestiä toistaessaan demokraatit eivät enää välttämättä edes huomaa, että he tekevät täysin samoin kuin vastustaja, joka demonisoi heitä.

When they go low, we go low.

Demokraattipuolueella on viime hetken itsekritiikin paikka. Vaaleihin on kaksi kuukautta, ja Joe Biden johtaa mittausten mukaan Trumpia selvästi, joten voitto häämöttää kaukaisuudessa. Enää pitäisi vain jaksaa, jaksaa. On parempi antaa Trumpin sotkea puheillaan itsensä syvemmälle suohon ja pysytellä itse kuivin jaloin.

Tällä hetkellä näyttää huonommalta sen suhteen.