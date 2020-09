Venäjän Sputnik-koronarokotteen testit lupaavia – länsimaissa epäilykset kytevät yhä

Asiantuntijoiden mukaan testiryhmiä pitäisi kuitenkin suurentaa ja ottaa mukaan myös vanhoja ihmisiä.

Venäjällä kehitetyn Sputnik-koronarokotteen ensimmäisissä testeissä kaikki rokotetut alkoivat kehittää vasta-aineita virukselle rokotuksen jälkeen, eikä merkittäviä sivuvaikutuksia ilmennyt, kertoivat venäläistutkijat tiedelehti Lancetissa julkaistussa artikkelissa perjantaina.

Asiantuntijoiden mukaan testiryhmä oli kuitenkin aivan liian pieni, jotta rokotteen tehosta voitaisiin tehdä varmoja johtopäätöksiä. Testejä tehtiin kahdella ryhmällä, jossa kummassakin oli 38 tervettä 18–60-vuotiasta ihmistä.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston tutkija Naor Bar-Zeev muistutti, että vaikka tulokset ovat rohkaisevia, tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Hänen mukaansa olisi tärkeää tietää, miten varsinkin erityiseen riskiryhmään kuuluvat vanhat ihmiset reagoivat rokotteeseen.

– Rokotus on tarkoitus antaa kaikille, joten turvallisuus on aivan keskeistä, Bar-Zeev muistutti.

Venäjä kehitti rokotteen erittäin nopeasti, mikä on herättänyt länsimaissa epäilyksiä siitä, että rokotteen testauksessa on oikaistu. Venäjä on torjunut väitteet parjauskampanjana venäläistä tutkimusta kohtaan.

Uudessa-Seelannissa ensimmäinen koronavainaja yli kolmeen kuukauteen

Uudessa-Seelannissa rekisteröitiin perjantaina ensimmäinen koronaviruksesta johtuva kuolema yli kolmeen kuukauteen. Terveysviranomaisten mukaan viisissäkymmenissä ollut mies sai tartunnan toisen aallon tautiryppäästä, joka paljastui maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa viime kuussa.

Ennen Aucklandin tartuntoja maassa ei ollut todettu yhtään kotoperäistä koronatartuntaa yli sataan päivään.

Australia pitää rajansa suljettuna ainakin seuraavat kolme kuukautta. Useimmat maan osavaltioista suunnittelevat kuitenkin avaavansa rajansa toisilleen ennen joulua. Australian nykyisten maahantulosäännösten mukaan vain Australian kansalaiset tai pysyvän oleskeluluvan haltijat saavat saapua maahan. Lisäksi yli 100 matkustajan laivat eivät pääse maan satamiin ja Australian kansalaisia estetään lähtemästä maasta.