Presidentinvaalien postiäänestys alkoi Yhdysvalloissa – Trump kehotti äänestämään kahdesti

Tarkoituksella kahdesti äänestäminen on laitonta Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa äänestäminen presidentinvaaleissa on virallisesti alkanut, CNN uutisoi. Äänestäminen alkoi perjantaina Pohjois-Carolinassa, jossa lähetettiin satojatuhansia postiäänestyslippuja äänestäjille.

Muut osavaltiot seuraavat myöhemmin perässä. Koronavirustilanteen ja rajoitusten takia postiäänestyksen on ennakoitu olevan huomattavasti suositumpaa kuin aikaisempina vuosina. Useat osavaltiot ovat myös laajentaneet postiäänestystä pandemian takia.

Vain päivää aiemmin jatkokaudelle pyrkivä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kehotti äänestäjiä äänestämään kahdesti: ensin postitse ja myöhemmin paikan päällä.

– Jos järjestelmä on niin hyvä kuin he sanovat, he eivät tietystikään voi äänestää (paikan päällä), Trump sanoi WECT-TV:lle BBC:n mukaan.

Trump vieraili Pohjois-Carolinan Wilmingtonissa keskiviikkona.­

Trump kehotti torstaina ihmisiä äänestämään postitse, mutta menemään myös virallisena vaalipäivänä tai ennakkoäänestyspäivinä paikan päälle varmistamaan, että postitse lähetetty äänestyslappu on mennyt perille ja tarvittaessa äänestämään uudestaan. Trumpin mukaan paikan päällä annettua ääntä ei laskettaisi, jos postiäänestys oli onnistunut.

Twitter on merkinnyt Trumin twiitit palvelun sääntöjä rikkoviksi. Twiitit ovat kuitenkin nähtävissä.

Trump on useasti väittänyt, että postiäänestäminen mahdollistaa vaalivilpin.

Yhdysvalloissa kahdesti äänestäminen on kuitenkin laitonta. Jos henkilö tietoisesti äänestää kahdesti, syyllistyy hän rikokseen.