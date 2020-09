Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei vieraillut Aisne-Marnen amerikkalaisella hautausmaalla lähellä Pariisia marraskuussa 2018, koska piti sodassa kuolleita maanmiehiään ”häviäjinä,” The Atlantic uutisoi. Trump on kiistänyt väitteet.

Hautausmaalle on haudattu ensimmäisessä maailmansodassa Belleaun metsän taistelussa kuolleita sotilaita. Alueelle on haudattu 2 289 sodassa kaatunutta. Siellä on myös muistomerkki 1 060:n kadonneen sotilaan muistoksi.

Aisne-Marnen amerikkalaisella hautausmaalla lepää yli 2000 sotilasta.­

Vuonna 2018 ensimmäisestä maailmansodasta tuli kuluneeksi 100 vuotta, minkä takia Trumpin oli määrä vierailla hautausmaalla.

Trump perui viime hetkellä vierailunsa, koska sade teki mahdottomaksi kuljetuksen järjestämisen, Valkoinen talo selitti Reutersin mukaan vuonna 2018. Päätös perua vierailu herätti tuolloin paljon kritiikkiä ja presidentin väitettiin olleen epäkunnioittava amerikkalaisille sotilaille.

The Atlanticin mukaan Trump kuitenkin perui vierailun, koska ei pitänyt sodassa kuolleita tärkeinä.

– Miksi menisin sille hautausmaalle? Se on täynnä häviäjiä, Trumpin väitetään sanoneen.

Toisessa keskustelussa saman vierailun aikana Trump viittasi kuolleisiin merijalkaväen sotilaisiin ”hölmöinä,” koska he joutuivat tapetuiksi.

The Atlantic perustaa uutisen neljän ihmisen haastatteluihin. Haastateltavilla on lehden mukaan ollut ensikäden tietoa keskusteluista.

Valkoisen talon silloinen kansliapäällikkö John Kelly edusti Aisne-Marnen amerikkalaisella hautausmaalla 10.11.2018. Presidentti Trump ei tuolloin päässyt paikalle.­

Puolustusministeriön edustaja, jolla on ensikäden tietoa, sekä Yhdysvaltojen merijalkaväen edustaja vahvistivat osan väitteistä, kuten hautausmaa­vierailua koskevat väitteet uutistoimisto AP:lle.

Puolustusministeriön virkailijan mukaan kansallisen turvallisuusneuvoston ja salaisen palvelun edustajat kertoivat presidentille, ettei tämä voisi lentää helikopterilla hautausmaalle. Hänelle kuitenkin ehdotettiin, että matka taitettaisiin autolla.

Lähteen mukaan Trump ei kuitenkaan halunnut vierailla hautausmaalla, joka on ”täynnä häviäjiä”.

Trump vieraili Pariisin lähellä kuitenkin Suresnesin amerikkalaisella hautausmaalla.­

Trump on kiistänyt lehtiväitteet, The New York Times kertoo.

– Olisin valmis vannomaan vaikka minkä kautta, etten koskaan sanonut niin kaatuneista sankareistamme. Kukaan ei kunnioita heitä enempää kuin minä. Ei mikään eläin, ei mikään, millainen eläin sanoisi niin?

Trump toisti myös Valkoisen talon selityksen vierailun peruuntumisesta. Presidentin mukaan helikopterilla ei voinut hautausmaalle lentää.

– Salainen palvelu sanoi minulle, ettei sitä voitaisi toteuttaa...He eivät ikimaailmassa saisi poliisia ja kaikkia muita niin, että presidentti voisi kulkea hyvin ruuhkaisen alueen läpi.

Trump vieraili Suresnes’n amerikkalaisella hautausmaalla päivä sen jälkeen, kun hänen oli määrä vierailla Aisne-Marnen hautausmaalla.