Erikoinen ilmiö: Tutkijat antavat omatekoisia koronavirusrokotteita itselleen ja sukulaisilleen

Rokotteet eivät ole käyneet läpi kliinisiä testejä.

Venäjällä on hyväksytty rokote, joka ei ole käynyt läpi kaikkia kliinisiä testejä. Jotkut tutkijat ovat vieläkin hätäisempiä.­

Koronavirusrokote odottaa edelleen hyväksyntää länsimaissa, mutta jo nyt useat tutkijat antavat itselleen ja lähipiirilleen omatekoisia rokotteita virusta vastaan.

MIT Technology Review kertoo, että Bostonissa työskentelevä tutkijaryhmä on kehittänyt nenään suihkutettavan rokotteen, jota he ovat kokeilleet itsellään.

Ryhmä kutsuu itseään nimellä Rapid Deployment Vaccine Collaborative, ja sitä johtaa geenitutkija Preston Estep. Hän kokosi maaliskuussa ryhmän tutkijatovereitaan kehittämään oman rokotteen ennen kuin Yhdysvaltain hallinto ehtisi sellaisen hyväksyä.

Ryhmällä ei ole minkään instituution tukea, eikä se ole anonut eettistä hyväksyntää toiminnalleen. Heinäkuun alussa ryhmä julkaisi valkoisen kirjan, jossa se esitteli kehittämänsä rokotteen koostumuksen ja toimintaperiaatteet.

Rokote koostuu vain viidestä ainesosasta, jotka lääketieteellisen koulutuksen saanut ihminen voi sekoittaa itse. Rokotteen ytimessä ovat peptidit eli pienenpienet proteiinit, jotka muistuttavat osaa koronaviruksesta. Niiden on tarkoitus opettaa ihmisen immuunijärjestelmä torjumaan koronavirus.

Ryhmän jäsenet ovat suihkuttaneet rokotetta omiin sieraimiinsa ja antaneet sitä myös sukulaisilleen. Estep sanoi New York Timesille, että suihkeen on ottanut noin 30 ihmistä Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Saksassa ja Kiinassa. Estepin mukaan kukaan ei ole toistaiseksi saanut siitä tukkoista nenää tai lievää päänsärkyä pahempia oireita.

Valmista 12 päivässä

Vastaavia omatekoisia rokotuskokeita on meneillään muuallakin. Washingtonin osavaltio haastoi oikeuteen bioteknologia-alan yrittäjän Johnny Stinen, joka on myynyt itse kehittämänsä rokotteen 30 ihmiselle 400 dollarin hintaan.

Stine kertoo tehneensä synteettisen version koronaviruksen pinnalla olevasta S-proteiinista. Hän pani sen suolaliuokseen ja piikitti itseensä. Stine kertoo, että hänen elimistönsä oli kehittänyt vasta-aineita koronavirukseen 12 päivää sen jälkeen kun hän aloitti projektinsa.

Viranomaiset edellyttävät rokotteilta huolellista testausta, jossa selvitetään niiden turvallisuus, tehokkuus ja mahdolliset sivuvaikutukset.

Maailmalla on käynnissä yli 200 rokotekehitysprojektia. New York Timesin mukaan niistä yhdeksän on tällä hetkellä kliinisten testien kolmannessa vaiheessa. Lisäksi Kiina ja Venäjä ovat hyväksyneet rokotteita odottamatta kolmannen vaiheen lopullisia tuloksia.