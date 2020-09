Sardinian saaren koilliskulman Smaragdirannikko on viime aikoina tunnettu paikkana, jonne Italian superrikkaat ovat paenneet mantereen tiukkoja koronarajoituksia.

Italian entinen pääministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Silvio Berlusconi, 83, sai keskiviikkona positiivisen tuloksen koronavirustestistä. Hänen kerrottiin vetäytyneen eristyksiin Milanon pohjoispuolella Arcoressa sijaitsevaan kotiinsa, mutta jatkavan työskentelyä etäyhteyksin.

– Valitettavasti tämä on tapahtunut myös minulle, mutta jatkan taistelemista, Berlusconi välitti Reutersin mukaan viestin kannattajilleen videopalaverissa.

Lukuisissa kohuissa marinoitunut Silvio Berlusconi, 83, johti Italiaa vuosina 1994–1995, 2001–2006 sekä 2008–2011. Kuva viime vuoden lokakuulta.­

Berlusconin henkilökohtainen lääkäri Alberto Zangrillo kertoi AdnKronos-uutistoimistolle, ettei ex-pääministerillä ollut toistaiseksi ilmennyt viruksen aiheuttaman covid-19-taudin oireita. Zangrillon mukaan Berlusconi päätti kuitenkin käydä testissä, koska oli vastikään lomaillut Sardinian saarella.

Reutersin mukaan koronatartuntojen määrä lähti jyrkkään nousuun Sardiniassa elokuussa, kun italialaiset eri puolilta maata matkustivat lomailemaan sen valkohiekkaisille rannoille.

Sardiniasta lautalla mantereelle palaavia lomailijoita testattiin koronan varalta viime viikolla.­

Sardiniaan suuntasi Berlusconin lisäksi myös moni muu maan upporikkaaseen eliittiin kuuluva. Ökyrikkaita saarelle vetää erityisesti Smaragdirannikoksi kutsuttu koilliskulma, joka on kauniiden maisemiensa lisäksi tunnettu myös venesatamistaan ja luksushotelleistaan.

Italian median mukaan Berlusconista tuli keskiviikkona ”Smaragdirannikon kirouksen” viimeisin uhri.

Briatoren yökerhosta tuli koronalinko

Sardiniassa viihtyy myös Berlusconin hyvä ystävä, entinen Formula 1 -pomo Flavio Briatore, 70, joka omistaa Smaragdirannikon keskuksessa Porto Cervossa varakkaiden suosiman Billionaire-yökerhon.

Briatore on aiemmin arvostellut voimakkaasti Italiassa tehtyjä päätöksiä yökerhojen sulkemisesta koronapandemian takia. Hän on muun muassa syyttänyt hallitusta siitä, että se haluaa ”kriminalisoida nuoret ihmiset”.

Flavio Briatore, 70, poseerasi ystävänsä Silvio Berlusconin, 83, kanssa elokuussa Sardinian Porto Cervossa.­

Myös Berlusconin kerrotaan vastustaneen äänekkäästi Italian viranomaisten koronan vuoksi määräämiä rajoituksia.

Briatoren yökerho jouduttiin kuitenkin sulkemaan elokuun puolivälissä, kun yli 60 sen työntekijää oli saanut koronatartunnan. Briatoren itsensä puolestaan kerrottiin joutuneen viime viikolla koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon Milanossa.

Berlusconin lääkäri tosin on kertonut hänen päässeen melko pian sen jälkeen kotiin, eikä Briatore ole itse edes myöntänyt suoraan tartuntaansa.

Flavio Briatore kuvattiin milanolaisen San Raffaele -sairaalan edustalla viime viikolla.­

”Vaikuttaa ilmeiseltä, että liikkeellä on ollut erä saastunutta Viagraa”

Sardinian smaragdirannikko onkin AFP:n mukaan saanut viime kuukausina mainetta paikkana, jonne superrikkaat ovat paenneet mantereen tiukkoja määräyksiä ja maskipakkoja.

Italian mediassa on raportoitu usein jo ennen koronaakin eliitin Sardiniassa pitämistä juhlista, joissa shampanja on virrannut luksusautojen pöristellessä ja mallikaunotarten keikistellessä. Vaikuttaa siltä, että Italiaa ja muuta maailmaa edelleen koetteleva pandemia ei ole näihin juhliin liiemmin vaikuttanut.

Veneitä kuvattuna Sardinian Spiaggia della Contessassa pari viikkoa sitten.­

Berlusconin, tämän kahden lapsen sekä Briatoren lisäksi koronatartuntoja on löydetty muun muassa jalkapalloseura Bolognan päävalmentajalta Siniša Mihajlovićilta, useilta jalkapalloilijoilta, muilta urheilijoilta, poliitikoilta sekä tv-esiintyjiltä. Kaikkien kerrotaan lomailleen Sardiniassa.

– Smaragdikesän kirous ei anna anteeksi, kommentoi Milanossa ilmestyvä päivälehti Corriere della Sera ilmiötä keskiviikkona.

La Repubblica -lehti puolestaan käytti Berlusconin tartunnasta uutisoidessaan sanoja ”smaragdielämäntyylin elokuun kirous”.

Berlusconin ja Briatoren tiedetään tavanneen toisensa ex-pääministerin hulppealla asunnolla Sardiniassa kymmenen päivää ennen Billionare-yökerhon sulkemista. Ex-pääministeri sai pian tämän jälkeen negatiivisen tuloksen koronatestistä, mutta päätti teettää sen uudelleen Briatoren ja muiden alettua oireilla.

Koronatartuntojen määrä nousi Sardiniassa elokuun lomasesongin myötä.­

Italian mediassa ei ole maltettu olla vitsailematta upporikkaiden ikämiesten tartunnoilla siitä huolimatta, että kumpikin on taudin suhteen riskiryhmää.

– Briatoren jälkeen myös Berlusconilla on covid. Vaikuttaa ilmeiseltä, että liikkeellä on ollut erä saastunutta Viagraa, Il Fatto Quotidiano -lehti irvaili pääkirjoituksessaan viitaten muun muassa Berlusconin aiempiin seksiskandaaleihin.

Sadat jättivät väärät yhteystiedot

Eikä ongelma rajoitu ainoastaan muutamaan miljardööriin tai miljonääriin. Muun muassa talouslehti Forbes uutisoi elokuun lopulla, että Italian viranomaiset yrittävät jäljittää nyt myös muita Briatoren yökerhossa viihtyneitä.

Tehtävä on osoittautunut vaikeaksi, sillä heitä on lehden mukaan yli 3 000. Puhelinnumeron jättäminen on ollut pakollista yökerhon tapahtumiin osallistuttaessa, mutta satojen kerrottiin jättäneen keksittyjä numeroita.

Turisti nautti auringosta ja merestä Sardinian saarella elokuun lopulla. Välimeren toiseksi suurin saari on tavallisten italialaisten lisäksi mieluinen myös upporikkaalle eliitille.­

Italiassa on tähän mennessä todettu yli 270 000 koronavirustartuntaa sekä yli 35 000 niihin liittyvää kuolemaa. Epidemiaa on sittemmin saatu pantua maassa kuriin.

Elokuussa jälleen lisääntyneiden tartuntojen syynä on pidetty muun muassa lomailuun ja yöelämään liittyviä joukkokokoontumisia.