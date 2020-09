Trump on nostanut esille useita salaliitto­teorioita vaali­kampanjansa aikana – näille viidelle väitteelle ei ole löytynyt todisteita

Salaliittoteorioiden logiikan takia niitä pystytä vahvistamaan tai kumoamaan, asiantuntija sanoo.

Yhdysvaltojen marraskuisten presidentinvaalien lähestyessä sosiaalisessa mediassa ja verkkojulkaisuissa kiertää useita salaliittoteorioita. Osaa niistä on pitänyt esillä myös Yhdysvaltain nykyinen presidentti ja jatkokaudelle pyrkivä Donald Trump.

Viestinnän apulaisprofessori Jennifer Merciecan kertoi USA Todaylle, että salaliittoteoriat vahvistavat Trumpia. Mercieca on analysoinut Trumpin käyttämää retoriikkaa kirjassaan.

– Salaliittoteorian logiikka estää sen, että sitä pystyttäisiin ikinä vahvistamaan tai kumoamaan. Jos sitä yrittää tarkistaa, salaliittoteoreetikot sanovat: ”Totuus on siellä. He vain tukahduttavat sen.”

Republikaanistrategi Mike DuHaimen mukaan salaliittoteoriat ja nettihuhut ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen. Osasyynä tähän hän pitää politiikan polarisoitumista.

– Ne eivät katoa näiden vaalien jälkeen, DuHaime sanoi.

– Molempien puolueiden johtajien, samoin kuin media- ja yritysjohtajien pitäisi olla huolissaan siitä, kuinka helppoa ihmisten on uskoa salaliittoteorioihin, mikä yleensä ennakoi sitä, kuinka valmiita he ovat uskomaan pahinta ihmisistä, jotka ovat erilaisia.

USA Todayn lisäksi muun muassa CNN, New York Times ja ABC News ovat perehtyneet Trumpin esille nostamiin salaliittoteorioihin. Alla listattuna osa teorioista, joiden tueksi ei ole esitetty mitään todisteita.

Vanhat teoriat

Jotkut teorioista ovat sellaisia, jotka on kuultu aiemmin. Esimerkiksi elokuun puolivälissä Trump nosti esille kysymyksen demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin varapresidentikseen valitseman Kamala Harrisin kelpoisuudesta varapresidentiksi.

– Kuulin juuri tänään, että hän ei täytä vaatimuksia ja muuten se asianajaja, joka kirjoitti siitä, on erittäin pätevä, erittäin lahjakas asianajaja, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa, BBC kertoi tuolloin.

– En tiedä yhtään, pitääkö se paikkansa. Olettaisin, että demokraatit ovat tarkistaneet sen ennen kuin hänet valittiin varapresidenttiehdokkaaksi.

Kamala Harris on Joe Bidenin varapresidenttiehdokas.­

Trump kyseenalaisti aikoinaan myös presidentti Barack Obaman kelvollisuuden presidentiksi.

– ”Erittäin luotettava lähde” on ottanut yhteyttä toimistooni ja kertonut, että Barack Obaman syntymätodistus on väärennös, Trump twiittasi vuonna 2012.

Yhdysvaltojen presidentin ja varapresidentin on molempien oltava Yhdysvalloissa syntyneitä ja pitkään asuneita. Harris syntyi Oaklandissa, Kaliforniassa. Hänen vanhempansa ovat kotoisin Jamaikalta ja Intiasta. Obama puolestaan syntyi Havaijilla.

Trump myös väitti kahdessa haastattelussa, että Biden käytti suoritusta parantavaa lääkettä. Vastaavanlaisen, yhtä perusteettoman väitteen Trump esitti vuoden 2016 vaalikampanjassaan silloisesta vastaehdokkaastaan Hillary Clintonista.

Joe Bidenin taustajoukot ”pimeissä varjoissa”

Trump on maalannut Bidenistä kuvaa äärivasemmiston nukkena. Fox Newsin maanantaisessa haastattelussa Trump myös väitti, että Bideniä vetelevät naruista ”ihmiset, joista ei ole kuultukaan. Ihmiset, jotka ovat pimeissä varjoissa.”

Trump ei tarkentanut väitettään. Bidenin kampanjahenkilöstön muodostavat demokraatit, joista useat ovat olleet mukana demokraattien politiikassa vuosikymmeniä. Bidenin politiikan ydinkohdat edustavat Yhdysvalloissa poliittista keskilinjaa.

Joe Biden on joutunut Trumpin edistämisen salaliittoteorioiden kohteeksi.­

Lento täynnä ”roistoja”

Trump väitti Fox Newsin haastattelussa kuulleensa tapauksesta, jossa lentokone oli lähes täynnä tummiin pukeutuneita ”roistoja,” jotka olivat matkalla Washingtoniin. Tapauksesta oli hänen mukaansa käynnissä tutkinta. Toisessa haastattelussa Trump sanoi, että kone oli ”tulossa Washingtonista tai muualta”.

Mitään todisteita tällaisesta lennosta ei kuitenkaan ole esitetty. Vastaavaa on kuitenkin väitetty aiemminkin.

Trumpin mukaan hän voi hävitä vain, jos vaalit ovat vilpilliset.­

Kesäkuussa internetissä levisi idaholaisen miehen Facebook-päivitys, jonka mukaan kymmeniä tummiin pukeutuneita miehiä oli noussut koneesta Boisessa. Mies väitti, että ainakin yhdellä oli antifasistisen antifan tatuointi ja miehet olivat valmiita hyökkäyksiin kaupungissa ja asuinalueilla.

Myös republikaanisenaattori Rand Paul on kertonut joidenkin mellakoitsijoiden lentäneen paikalle. Myöskään Paul ei esittänyt mitään todisteita tällaisesta lennosta.

Väitteitä vaalivilpistä

Trump on antanut ymmärtää, että voi hävitä marraskuiset vaalit ainoastaan, jos vaaleissa on tapahtunut vilppiä. Hän on myös toistuvasti väittänyt, että postiäänestys voisi johtaa vaalivilppiin.

Trump ei ole esittänyt todisteita väitteidensä tueksi. Vaalivilppi on ollut Yhdysvalloissa tutkimusten mukaan erittäin harvinaista. On mahdollista, että Trump häviää vaalit, sillä hän on ollut Bidenin takana mielipidemittauksissa. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan mitään viitteitä siitä, että vaalivilppiä olisi nytkään tapahtumassa.

Koronaviruskuolemia virallisia lukuja vähemmän

Elokuun lopussa Trump jakoi twiitin, jossa Yhdysvaltojen tautikeskuksen CDC:n väitettiin myöntäneen, että vain kuusi prosenttia ihmisistä, joiden kuolema oli tilastoitu koronaviruksesta johtuvaksi, oli todellisuudessa kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Myöhemmin twiitti poistettiin ja tilalle tuli teksti, että se oli poistettu Twitterin sääntöjen rikkomisesta.

Naisella on kasvomaski koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi Los Angelesin eläintarhassa.­

CDC:n mukaan monen covid-19-tautiin kuolleen kuolintodistuksessa voidaan mainita ”kroonisia” sairauksia kuten korkea verenpaine tai diabetes. Ihmiset ovat kuitenkin eläneet näiden sairauksien kanssa normaalisti vuosien ajan, kunnes he ovat saaneet koronavirustartunnan, jonka seurauksena he ovat kuolleet.

– 92 prosentissa kuolemista, joissa mainitaan covid-19, covid-19 on kirjattu perimmäiseksi kuolinsyyksi, sanoo CDC:n kuolleisuustilastojen johtaja Bob Anderson.

– Syynä, joka sai aikaan tapahtumien sarjan, joka lopulta johti henkilön kuolemaan.

Yhdysvaltojen johtavana korona-asiantuntijana pidetty Anthony Fauci sanoi Good Morning America -ohjelmassa, ettei kuolleisuusluvuissa ollut epäselvyyksiä.

– Kyse ei ole 9 000 covid-19-kuolemasta. Niitä on yli 180 000.

CDC:n mukaan koronavirus yksin oli kirjattu kuolinsyyksi kuudessa prosentissa kuolintodistuksia.

– Tämä ei tarkoita, etteikö henkilö, jolla on korkea verenpaine tai diabetes, joka kuolee covid-19-tautiin olisi kuollut covid-19-tautiin. He kuolivat, Fauci sanoi.