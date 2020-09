Venäjän tiedustelupomo vihjaa: Länsi voi olla Navalnyin ”tilanteen” takana

Venäjän ulkomaantiedustelun johtajan Sergei Naryshkinin mukaan ei voida sulkea pois sitä, että länsimaiset tiedustelupalvelut ovat jollain tavalla sekaantuneet Aleksei Navalnyin ”väitettyyn myrkytykseen”.

Venäläinen valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti kertoo, että Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR) johtaja Sergei Naryshkin pitää mahdollisena lännen tiedustelupalvelujen sekaantumista Aleksei Navalnyin ”tilanteeseen”.

Myrkytys-sanan Ria Novosti on laittanut jutussaan sitaatteihin ja jutussa käytetään myös väitetty-ilmausta.

Toisin sanoen Ria Novosti ja Naryshkin antavat ymmärtää, että Venäjä ei ole vielä ylipäätään vakuuttunut siitä, onko koko myrkytystä edes tapahtunut.

Kun venäläiset toimittajat kysyivät Naryshkiniltä, saattaako ”Navalnyin tilanne” olla länsimaisten tiedustelupalvelujen provokaatio, vastaus kuului näin:

– Sitä ei voi sulkea pois.

Venäjällä on viime päivinä korostettu voimakkaasti siperialaisten lääkäreiden lausuntoja, joiden mukaan Navalnyin kehosta ei löytynyt Venäjän omissa analyyseissa mitään myrkyllisiä aineita tai niiden jäämiä.

Venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa on sen jälkeen esiintynyt vihjailuja ja päätelmiä jopa siitä, että mikäli Navalnyi on myrkytetty, myrkyttäminen olisi saattanut tapahtua vasta lennolla Saksaan tai berliiniläisessä sairaalassa.

Mediassa on esitetty myös versioita, joiden mukaan Navalnyitä ei tosiasiassa ole myrkytetty, mutta länsi käyttää hänen sairastumistaan hyväkseen voidakseen asettaa uusia pakotteita Venäjää vastaan.

Marija Zaharov tunnetaan Venäjän ulkoministeriön tiukkasanaisena tiedottajana.­

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova otti jo keskiviikkoiltana kannan, jonka mukaan länsi on saattanut suunnitella Navalnyin tilanteeseen liittyviä reaktioita jo pidempään.

Kun Saksa ilmoitti keskiviikkona virallisesti, että berliiniläissairaala on todennut tämän joutuneen murhayrityksen kohteeksi hermomyrkyn avulla, monet maailman johtajat kiiruhtivat tuomitsemaan myrkyn käytön ja vaativat Venäjältä selityksiä.

Zaharovan mukaan tämä kaikki herättää epäilyksiä, kertoo uutistoimisto Tass.

– Kaikki juoksivat mikrofonien eteen ja aivan kuin he olisivat etukäteen harjoitelleet, aivan kuin koko tämä informaatiokampanja olisi ollut etukäteen valmisteltu ja tehtäväksi jäi vain painaa nappia, niin kaikki nämä lausunnot lensivät ympäri maailmaa, Zaharova kuvaili Rossija 1 -kanavalle.

– On mahdollista, että kaikki tämä liittyy siihen, että jossain on jo kirjoitettu ne uudet toimet, joilla meitä on peloteltu. Ehkä tämä kaikki täytyy nyt jollain tavalla oikeuttaa ja alkaa toteuttaa niitä, Zaharova sanoi.

Zaharovan vihjailu liittyy lännen mahdollisiin uusiin Venäjä-pakotteisiin ja siihen, että Navalnyin sairastumisesta tai ”väitetystä myrkyttämisestä” olisi siten vain saatu hyvä tekosyy niille.

Aiemmin torstaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi toimittajille, että Venäjän valtio ei aio hyväksyä sitä kohtaan esitettyjä syytöksiä ”Berliinin potilaaseen” liittyen.

Peskovin mukaan Venäjän omissa analyyseissa ei ole saatu mitään viitteitä siitä, että kyse olisi ollut myrkytyksestä eikä Saksa ole ainakaan toistaiseksi suostunut antamaan Venäjälle mitään todisteita kertomistaan myrkkylöydöksistä.