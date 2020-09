New Yorkin poliisi käytti ”sylkihuppua” mustan miehen taltuttamiseen ja tukehdutti tämän – omaiset vaativat nyt syytteitä murhasta

Poliisien kehokameravideot toivat julkisuuteen taas uuden kiistellyn voimankäyttötapauksen.

New Yorkin osavaltion ylin oikeusviranomainen vahvisti eilen, että virasto tutkii viime maaliskuussa tapahtunutta mustan miehen kuolemaa poliisin käsissä.

Tapaus tuli julki keskiviikkona, kun miehet omaiset pitivät lehdistötilaisuuden, jossa he vaativat poliiseja hyllytettäväksi sekä syytteeseen murhasta.

Omaiset ottivat kantaa tapaukseen sen jälkeen, kun poliisien kehokameroiden kuvat ja tapauksen asiakirjat oli heidän tietopyyntöjensä jälkeen julkistettu liki puoli vuotta tapauksen jälkeen.

Järkyttävän kuvamateriaalin vuoksi tapausta on jo verrattu Yhdysvaltain rotulevottomuudet käynnistäneeseen George Floydin kuolemaan toukokuussa, eli kaksi kuukautta New Yorkin tapahtumien jälkeen.

Myös New Yorkin tapauksessa poliisi taltutti aseettoman miehen tavalla, joka johti tämän tukehtumiseen. Aivokuolleena sairaalaan tuotu Daniel Prude julistettiin kuolleeksi viikko kiinnioton jälkeen, kun hänen elintoimintojaan ylläpitävät laitteet sammutettiin.

Kiistelty ”sylkihuppu”

Chicagolainen Prude oli vierailulla New Yorkin Rochesterissa 23. maaliskuuta, kun hän perheen mukaan ”mielenterveysongelman” seurauksena lähti kaduille juoksemaan alasti. Hänen veljensä soitti hätäkeskukseen.

– Soitin, että veljeni saisi apua, en sen takia että hän joutuisi lynkattavaksi, veli Joe syytti keskiviikkona poliiseja.

Aamukolmen jälkeen yöllä poliisipartiot tavoittivat kadulta sekavasti käyttäytyneen miehen, joka videoiden perusteella näyttää aluksi totelleen heidän komentojaan ja istuneen maahan kädet selän takana. Prudelle laitettiin käsiraudat ja poliisit puhuttelivat häntä nimeltä.

Sitten Prude hermostui ja alkoi muun muassa syljeskellä ympärilleen. Koronavirusepidemia riehui jo tuolloin New Yorkissa ja poliisit ovat myöhemmin raportoineet huolestuneensa tartuntavaaran takia. Siksi Prudelle sujautettiin päähän niin sanottu ”sylkihuppu”.

Sen tarkoitus on nimenomaan suojata työtään tekeviä viranomaisia. Menetelmän kriitikoiden mukaan se voi aiheuttaa ahdistusta ja paniikkikohtauksia, ja se päässä olevan henkilön tilaa on vaikea havainnoida.

Elvytettiin paikalla

Hupun päähänsä saanut Prude näyttää videoiden perusteella alkavan liikehtiä levottomasti, jolloin yksi poliiseista painaa hänet polvellaan selästä katuun ja pitää hänet paikallaan noin kaksi minuuttia.

Prude hiljenee ja lakkaa liikkumasta, ja poliisit toteavat tämän olevan kylmissään ja suusta valuvan jotain. Yksi heistä myös havainnoi, että Pruden rintakehä ei enää liiku. Poliisit hälyttävät apua ja alkavat antaa ensiapua paineluelvytyksellä. Ensihoitajat saapuvat paikalle ja jatkavat elvytystä ja Prudea lähdetään kuljettamaan sairaalaan.

Daniel Prudea elvytettiin jo paikan päällä.­

Kuolinsyytutkinta määritteli myöhemmin Pruden kuolinsyyksi ”fyysisistä esteistä johtuneen tukehtumisen” ja tapaus luokiteltiin henkirikokseksi. Pruden kehosta löytyi myös jäämiä voimakkaasta PCP-huumeesta.

Poliisien puolesta puhuu se, että he saattoivat pyrkiä toiminnallaan myös estämään Prudea vahingoittamasta itseään.

Nyt julkaistut tiedot ja kuvat ovat kuitenkin omiaan liittämään Pruden jatkoksi listaan poliisin käsissä kiistellyissä olosuhteissa kuolleista mustista. Kansalaisoikeusaktivistit ovat ehtineet vaatia tapaukseen liittyvien poliisien hyllyttämistä ja raportteja heidän mahdollisista aiemmista väärinkäytöksistään.

Tapauksen ytimessä on erityisesti mustien pidätysten yhteydessä puhuttanut poliisin liiallinen voimankäyttö. Suhtautuminen siihen jakaa amerikkalaisia jyrkästi, kun toiset puolustavat poliisia, toiset syyttelevät.

Jälkimmäisiin liittyi myös Pruden perhe keskiviikkona.

– Kuinka monen veljen on kuoltava ennen kuin yhteiskunta ymmärtää että tämän on loputtava? Joe Prude kysyi.

New Yorkin osavaltion oikeusministeri, demokraatti Letitia James on kommentoinut vain lyhyesti, että tapausta tutkitaan. Myös viranomaisia on jo ehditty arvostella hidastelusta.