Tutkija: Navalnyin myrkytys nostaa sanktiot tapetille – ”Se on vakava asia”

Saksassa on väläytelty kaasuhankkeen hyödyntämistä Venäjän painostuksessa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila uskoo, että venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytys nostaa esille kysymyksen sanktioista. Saksa kertoi keskiviikkona, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä.

– Se on vakava asia. Euroopan unionin uskottavuuden vuoksi on paineita sanallista tuomiota vahvemmalle ilmaisulle. Varmasti sanktiot tulevat tapetille, Lassila arvioi.

Euroopan unioni ja yksittäiset jäsenmaat ovat vaatineet tapahtumista läpinäkyvää tutkintaa. Esimerkiksi tasavallan presidentin kanslian sivuilla kemialliseksi aseeksi luokitellun Novitshokin käyttöä kutsuttiin järkyttäväksi ja tapahtumista vaadittiin mahdollisimman perusteellista selvitystä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi Saksan odottavan Venäjän johdolta selitystä sen asemasta Navalnyin tapauksessa.

Venäjä kiisti jo pian sen jälkeen, kun Navalnyi oli kuljetettu Omskin sairaalaan, että miestä olisi myrkytetty. Keskiviikkona Venäjän ulkoministeriö sanoi, että Saksan väitteet myrkytyksestä olivat vailla todisteita ja Saksa pyrkisi oikeuttamaan Venäjän vastaisia toimia.

– On selvää, miksi he käyttävät ”megafonidiplomatiaa” ja korvaavat normaalin yhteistyön informaatiokampanjalla, mutta jos heidän todellinen tavoitteensa on tehdä yhä perusteellinen tutkimus laki- ja lääkeviranomaisten toimesta – mitä me tiukasti vaadimme – pyydämme heitä suostumaan täyteen yhteistyöhön ja vaihtamaan tietoja kanssamme.

Lassilan mukaan Venäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin kiistää. Hänen mukaansa Navalnyin myrkytys ”kytkeytyy vääjäämättä myös Venäjän valtiollisiin tahoihin”.

– Kreml ei voi näemmä tehdä mitään muuta kuin kiistää. Etenkin, kun ei voida sulkea pois, että tämä kytkeytyy valtion johtoon, mikään paine ei voi saada aikaan sitä, että uskallettaisiin aloittaa rikostutkinta. Silloin ei voida muuta kuin antaa selityksiä, jotka on jo kuultu monta kertaa aiemmin.

Lassilan mukaan tämä ei tarkoita, että EU:n vaatimus avoimesta tutkinnasta olisi täysin turha.

– On turha odottaa riippumatonta tutkintaa. Mutta vaatimus EU:lta ja Merkeliltä on oikean suuntainen ja se luo poliittista painetta. EU:lla on oikeasti painostusvaltaa Venäjän suhteen ja sitä pitää tällaisessa tapauksessa käyttää.

Saksassa on nostettu esille Nord Stream 2 -kaasuhanke yhtenä mahdollisena painostuskeinona. Esimerkiksi kansanedustaja Norbert Röttgen sanoi, että kaasuhanke tulisi yhdistää eurooppalaisen vastaukseen koskien Navalnyin tapausta.

– Täytyy olla eurooppalainen vastaus, Röttgen sanoi Deutschlandfunk-radion haastattelussa torstaina Reutersin mukaan.

– Meidän pitää ajaa kovaa politiikka, meidän pitää vastata ainoalla kielellä, jota (Vladimir) Putin ymmärtää – ja se on kaasukauppa.

Lassilan mukaan EU voisi painostaa kaasuhankkeen kautta Venäjää.

– Se on tietenkin kova keino. On todennäköistä, että Navalnyi pysyy pitkään huomion keskipisteenä, sillä hänen toipumisensa tulee kestämään. Tämä tietyllä tavalla pakottaa EU:n pitämään asiaa agendalla.

Navalnyi on vuosien ajan kritisoinut Putinia ja tämän hallintoa. Lassilan mukaan se, miksi hän nyt päätyi myrkytyksen kohteeksi, on monen tekijän summa.

– Kun hänestä on tullut tunnetumpi, kynnys hänen poistamiselleen on kasvanut seurausten pelossa. Tietyllä tavalla hän oli suuremmassa vaarassa silloin, kun hän ei ollut niin tunnettu. Mutta toisaalta tuolloin häntä ei myöskään nähty niin suurena poliittisena riskinä.

Lassilan mukaan taustalla vaikuttaa myös Venäjän sisäinen kehitys: tyytymättömyyden lisääntyminen, Valko-Venäjän tilanne, Kaukoidän protestit, lähestyvät paikallisvaalit.

– Navalnyin sinnikkyys ja vaikutusvalta opposition keskuudessa ovat vahvistuneet ja hän on ollut kymmenen vuotta ikään kuin hallinnon riippakivenä. Nyt ilmeisesti on kärsivällisyys on loppunut ja on turvauduttu kovempiin keinoihin.