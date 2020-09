Katkeria paljastuksia, alkoholismia, riitaa perinnöstä... – tällaisia ovat Donald Trumpin perheen suosikit ja mustat lampaat

IS esittelee Donald Trumpin sukudynastian jäsenet.

Presidentti Donald Trumpin sanotaan luottavan sataprosenttisesti ja viimeiseen asti vain perheenjäseniinsä. Trumpin bisnesimperiumissa ja presidentinhallinnossa ovat tunnetusti ovet käyneet alaiselle toisensa jälkeen. Vain perhe on pysynyt. Myös päättyneessä republikaanien puoluekokouksessa he olivat keskeisessä osassa.

Historian haamut on kuitenkin kaivettu esiin, kun eräät aiemmin julkisuutta kaihtaneet perheenjäsenet ovat kritisoineet presidenttiä, ensimmäinen tahattomasti salanauhoitettuna, jälkimmäinen tahallisesti paljastuskirjalla.

Presidentti Trumpin vanhemmat olivat Mary Anne Trump (1912–2000) ja Fred Trump (1905–1999).­

Trumpin perheen sisarukset poseerasivat yhdessä. Vasemmalta: Robert Trump, Elizabeth, Fred Jr, Donald ja Maryanne.­

1. Robert Trump (1948–2020)

Nuorin veli johti Trump Organisationin kiinteistöjä Manhattanin ulkopuolella ennen eläköitymistään. Perhettä kohtasi suru, kun Robert menehtyi kaksi viikkoa sitten sairastelun jälkeen.

Veljensä kanssa nuorempana hämmentävän samannäköisen Robertin on kuvailtu olleen seurapiirisuosikki. Omia lapsia hän ei saanut, mutta adoptoi ensimmäisen vaimonsa Blaine Trumpin pojan ja antoi tälle jopa sukunimensä. Avioliitto päättyi riitaisaan eroon 2009, jonka jälkeen Blaine Trump on jatkanut parin kiiteltyä hyväntekeväisyystyötä.

2. Elizabeth Trump Grau (synt. 1942)

Sisaruksista vähiten tunnetun kerrotaan kuuluneen Chase Manhattan Bankin johtajistoon. Hän viettää nykyisin eläkepäiviä Floridassa. Trump on kuvaillut nuorempaa sisartaan ”älykkääksi, mutta vähemmän kunnianhimoiseksi”.

3. Fred Trump Jr. (1938–1981)

Vanhin veli, joka peri suvun tavan mukaan nimensä Fred-isältä, perheen patriarkalta ja kiinteistöomaisuuden luojalta. Poika opiskeli lentäjäksi, mikä sai isän vähättelemään esikoistaan. Fred-veli saattaa olla ainoa ihminen, jonka kohtelua Donald Trump on sanonut katuvansa. Veli menehtyi alkoholismin murtamana 42-vuotiaana.

–Ehkä oli minun ja isäni vika, että painostimme häntä bisnekseen, jossa hän ei ollut hyvä, koska hän ei pitänyt siitä, Trump on sanonut.

Fred Jr. sai kaksi lasta avioliitostaan lentoemäntä Linda Clappin kanssa.

4. Donald Trump (synt. 1946)

Donald Trump on perheen toiseksi vanhin poika. Donaldista tuli perheen manttelinperijä veljensä kuoleman jälkeen.

5. Mary Trump (synt. 1966)

Presidentin psykologi-veljentytär on kehottanut ”täysin kyvytöntä” presidenttiä eroamaan virastaan. Hän sanoo pelkäävänsä, että Donald-setä tuhoaa maan kuten tuhosi hänen isänsä.

Maryn paljastuskirja ”kuinka perheeni loi maailman vaarallisimman miehen” oli kesän bestseller, jonka presidentin edustajat lyttäsivät valheelliseksi. Kirjan mukaan Donald sai tyranni-isältään mallin kohdella ihmisiä huonosti, valehdella ja pitää virheiden myöntämistä heikkoutena. Maryn mukaan presidentti on kyvytön kokemaan normaaleja tunteita.

Mary kannattaa Black Lives Matter -liikettä, äänestysuudistuksia sekä Joe Bidenia presidentiksi. Erityisen paljon hän hehkuttanut Twitter-tilillään Kamala Harrisin valintaa varapresidenttiehdokkaaksi.

Melania ja Donald Trumpin ainoaa lasta, Barronia, on varjeltu julkisuudelta tiukasti.­

Melania (synt. 1970)

Maan ykkösnainen ottaa harvakseltaan kantaa, mutta puolustaa miestään tilaisuuden tullen, kuten myös republikaanien puoluekokouksessa, jossa hänen kuvailtiin tuoneen mukaan harvinaista normaaliutta. Hän ei ole myöskään kaihtanut arvostella peitellysti joitakin presidentinhallinnon toimia, kuten siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan.

Barron Trump (synt. 2006)

Tiukasti julkisuudesta pois pidetty kuopus aloittaa 9. koululuokan etäopetuksessa, vaikka hänen isänsä vaatii aloittamaan lähiopetuksen kaikkialla Yhdysvalloissa koronaepidemiasta huolimatta.

Ivana Trump on Donald Trump Jr:n, Ivanka Trumpin ja Eric Trumpin äiti.­

Ivana Trump (synt. 1949)

Ensimmäinen vaimo ja kolmen tunnetuimman lapsen äiti pitää nykyisin matalaa profiilia, vaikka oli avioliiton ja -eron aikaan skandaalien keskipisteessä.

Trumpin vanhin poika Donald Trump Jr. tunnetaan kiivaana isänsä kannattajana. Trump Jr on naimisissa Kimberly Guilfoylen kanssa.­

Donald Trump Jr. (synt. 1977) ja Kimberly Guilfoyle (synt. 1969)

Isänsä nimeä kantava vanhin poika vastaa veljensä kanssa emoyhtiö Trump Organisationin liiketoimista. Hän on vaalikampanjan näkyvimpiä persoonia ja vaalirahan kerääjä, ja tulevasta omasta poliittisesta urasta huhutaan. Esikoista on kuvailtu jopa trumpilaisemmaksi kuin isäänsä, koska hän levittää valheita ja salaliittoteorioita.

Viiden lapsen isä erosi näiden äidistä Vanessasta kaksi vuotta sitten. Uusi tyttöystävä Kimberly Guilfoyle on vaalikampanjan avustajia ja presidentin näkyvä tukija, jonka kiihkeä puhe puoluekokouksessa ilahdutti kannattajia ja kummeksutti vastustajia.

Ivanka Trumpilla huhutaan olevan korkealentoisia poliittisia pyrkimyksiä. Ivankalla ja Jared Kushnerilla on kolme lasta.­

Ivanka Trump (synt. 1981) ja Jared Kushner (synt. 1981)

Vanhin tytär on tunnettu bisnesnainen ja tv-kasvo, ja hänen miehensä puolestaan on newyorkilaisen kiinteistömiljonäärisuvun vesa. Kumpikin on alusta asti ollut keskeisessä neuvonantajan roolissa Valkoisessa talossa. Tämä on herättänyt arvostelua sukulaisten suosimisesta, koska kummallakaan ei ollut aiempaa kokemusta hallinnosta. Heidän toimintaansa pidetään epäeettisenä, koska ovat edistäneet samalla liiketoimiaan. Myös Ivankan omilla poliittisilla suunnitelmilla spekuloidaan.

Ivanka on puhunut toimessaan naisten työssäkäynnin ja päivähoidon laajentamisen puolesta. Kushnerille puolestaan on sälytetty isoja vastuita niin Lähi-idän rauhanpyrkimyksissä kuin koronakriisin hoidossa.

Eric Trump on Donald Trumpin kolmas lapsi. Eric ja Lara Trump avioituivat vuonna 2014.­

Eric Trump (synt. 1984) ja Lara Trump (synt. 1982)

Keskimmäinen pojista hoitaa myös isänsä liiketoimia ja toimii usein poliittisena kommentaattorina. Vastikään paljastui, että Ericin halutaan todistavan New Yorkissa käynnissä olevassa tutkinnassa, jossa Trump Organisationia epäillään laittomuuksista.

– Kaipaan päivittäistä työskentelyä kanssasi, mutta olen pirun ylpeä ollessani tämän taistelun etulinjassa ja ylpeä siitä, mitä teet tälle maalle. Isä, tehdään Robert-setä ylpeäksi ja hankitaan neljä lisävuotta, Eric sanoi puheessaan isälleen puoluekokouksessa.

Lara Trumpista on tullut tärkeä äänitorvi presidentin vaalikampanjalle oman netti-tv-ohjelmansa kautta. Parilla on kaksi lasta.

Donald Trump ja hänen toinen vaimonsa, Marla Maples, saivat tyttären, Tiffanyn, vuonna 1993.­

Marla Maples (synt. 1963)

Toinen vaimo on nähty toisinaan julkisuudessa yhdessä tyttärensä kanssa, mutta ex-näyttelijä keskittyy liiketoimiinsa ja hyväntekeväisyyteen.

Tiffany (synt. 1993)

Nuorin tytär valmistui juuri oikeustieteellisestä ja esiintyy harvoin julkisuudessa. Puoluekokouspuheessan toisti vaalikampanjan teemaa, jonka mukaan isän toista presidenttikautta tarvitaan Yhdysvaltain menestyksen takaamiseksi.

Fred Trump Jr:n lapset, Fred Trump III ja Mary Trump kiistivät Fred-isoisän laatiman testamentin vuonna 2000.­

Fred Trump III (synt. 1963)

Fred Jr:n poika seurasi sukunsa, ei isänsä, jalanjälkiä ja on toiminut kiinteistöbisneksessä New Yorkissa eri yrityksissä.

Vuonna 2000 hän kiisti sisarensa kanssa oikeuskanteella testamentin, jonka Fred-isoisä oli laatinut ennen kuolemaansa 1999. He vaativat isälleen kuulunutta viidesosaa omaisuudesta. Kiista sovittiin rahalla ja vaitiolosopimuksella.

Vuonna 2016 Donald Trump myönsi, että hän oli perintöriidan tuoksinassa suutuspäissään evännyt rahallisen avun Fredin cp-vammaisena syntyneeltä pojalta Williamilta.

Fred on paheksunut sisarensa paljastuskirjaa ja sanonut sen rikkovan vaitiolosopimusta. Hänellä on kolme lasta, ja William-poika on hänen mukaansa saanut avokätistä tukea perheeltä.

