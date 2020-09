Serbian ja Kosovon johtajat sovittelevat välejään Valkoisessa talossa

Edistystä yritetään saada aikaan menemällä talous edellä. USA presidentinvaalien läheisyys herättää epäilyjä Trumpin julkisuustempusta.

Serbian ja Kosovon umpisolmuun jämähtäneisiin suhteisiin yritetään löytää ratkaisua kaksipäiväisessä tapaamisessa Washingtonissa. Kosovon pääministeri Avdullah Hotin ja Serbian presidentin Aleksandar Vucicin neuvotteluja isännöi presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Richard Grenell, Yhdysvaltain entinen Saksan-suurlähettiläs.

Kosovo julistautui itsenäiseksi vuonna 2008, vuosikymmen Naton pommituksiin päättyneen Kosovon sodan jälkeen. Serbia ei ole tunnustanut autonomisena maakuntanaan pitämänsä Kosovon itsenäisyyttä, eivätkä myöskään esimerkiksi Venäjä ja Kiina. Sen sijaan monet länsimaat, mukaan lukien Suomi, ovat Kosovon tunnustaneet.

Serbian ja Kosovon neuvotteluja on tähän saakka käyty pääasiassa EU:n välityksellä. Trumpin hiljattain asiaa hoitamaan nimittämän erityislähettiläs Grenellin on syytetty jopa mutkistavan asioita, mutta joka tapauksessa Yhdysvallat on nyt saanut ainakin tapaamisen aikaiseksi.

Nimettömänä pysyvien amerikkalaisten diplomaattilähteiden mukaan edistystä pyritään saamaan aikaan siirtämällä päähuomio vaikeista poliittisista kiistoista taloussuhteisiin. Keskittymisen investointeihin, työpaikkoihin ja yritysten huoliin molemmilla puolilla toivotaan sysäävän neuvotteluja liikkeelle.

”Ei normaaleja suhteita ilman tunnustusta”

Pääministeri Hotin mukaan molemminpuolinen tunnustus toisen valtion asemalle pysyy kuitenkin lopullisena vaatimuksena.

– Muuten mitään suhteiden normalisoitumista ei tule, Hoti sanoo.

Balkanin kiistakumppaneiden tapaaminen Washingtonissa vain pari kuukautta ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja on herättänyt epäilyjä, onko kyseessä julkisuustemppu, jolla yritetään saada uusi sulka presidentti Trumpin hattuun Israelin ja Arabiemiraattien sovun jälkeen.

– Grenellin tavoite on saada aikaan jonkinlainen pikavoitto talousasioissa, jonka hän voi sitten esitellä Trumpin hallinnon ulkopoliittisena saavutuksena, nimettömänä pysyvä entinen amerikkalaisdiplomaatti arvioi.