Lintujen pyydystäminen liima-ansoilla kiellettiin jo 1970-luvulla – nyt se nousi taas tapetille Ranskassa

Lintujen pyydystäminen liima-ansoilla on kielletty EU:ssa jo vuonna 1979. Ranskassa tämä laki tuolloin kierrettiin. Nyt 41 vuotta myöhemmin, presidentti Macron kielsi tavan – ainakin väliaikaisesti.

Ranskalainen tapa pyydystää lintuja on kuohuttanut eläinsuojelu­piirejä jo vuosien ajan. Tällä tarkoitetaan liiman käyttöä lintujen pyydystämiseen.

Kyseisessä pyyntitavassa lintu houkutellaan oksalle tai orrelle, joka on vuorattu liimalla. Lintu jää siihen kiinni.

– Liimapyydystäminen ei itsessään ole metsästämistä, Ranskan linnunsuojeluliiton puheenjohtaja Yves Verilhac kertoo Reutersille.

Metsästäjät pyydystävät laululintuja, joita käytetään houkuttimina muiden lintujen metsästämisessä.

Ranskan linnunsuojeluliiton videomateriaalista näkee, kuinka lintu jää liiman peittämään oksaan roikkumaan.­

Linnun jalat tarttuvat liimaan.­

Ensin lintu pyydystetään elävänä, ja se laitetaan esimerkiksi pimeään laatikkoon. Pyydystetyt linnut siirretään pimeästä suoraan häkkeihin ja puuhun roikkumaan.

– Pimeästä valoon päästyään linnut ovat niin iloisia, että ne laulavat niin sanottua kutsulaulua. Se houkuttelee paikalle muita lintulajeja, joita metsästäjät sitten ampuvat piiloistaan, Verilhac kertoo.

Luonnonsuojelijat kritisoivat liima-ansoilla pyydystämistä. He pitävät sitä EU:n lainsäädännön vastaisena ja julmana tapana, joka vahingoittaa laulu­lintujen lisäksi myös muita lintulajeja.

Tietyntyyppiset pyydystämiskonstit kiellettiin EU:ssa jo vuonna 1979. Laki kieltää sellaiset pyyntivälineet, jotka ovat omiaan johtamaan laaja­mittaiseen tai valikoimattomaan pyydystämiseen. Ranskassa lakia kierrettiin muun muassa luomalla valvovia tahoja, jotka pitävät silmällä, että pyydystäminen pysyisi valikoituna.

Kun valvova silmä välttää, metsästäjien on nähty kohtelevan ei-toivottuja lintuja kaltoin.­

Verilhac ei näe niinkään itse pyydystämistapaa ongelmallisena vaan metsästäjien käytöstä.

– Olemme nähneet videolta, kuinka metsästäjät viskovat ei-toivottuja lintuja maahan. Olemme löytäneet näiden lintujen raatoja seuraavana päivänä.

Videolle on tallentunut myös yhden linnun surullinen kohtalo. Kuollut lintu roikkuu liima-ansassa jaloistaan.

Katso linnunsuojeluliiton julkaisema videomateriaali jutun alusta.

Linnunsuojeluliiton puheenjohtajan mukaan pyydystämistapa aiheuttaa myös vaaraa uhanalaisille lajeille.

– Tämä on todella tuhoisaa monelle lintulajille, Verilhac tiivistää.

Ranskan metsästysliiton puheenjohtaja Willy Schraen puolustaa ”liimapyydystämistä” pitkäaikaisilla perinteillä.

– Se on traditio. Roomalaiset tekivät niin, ja niin tekivät myös kreikkalaiset. Olemme nähneet liimalla pyydystämistä kautta ihmishistorian. On vain parisen tuhatta ihmistä, jotka tekevät sitä ja se on todella valvottua. Voimme tehdä sitä vain auringonnoususta yhteentoista asti aamulla ja meidän on pysyttävä pyydysten lähellä, Schraen kertoo Reutersille.

– Miksi se häiritsee Eurooppaa? Luulisi, että heillä (EU:lla) on muutakin tekemistä, kuin häiritä maalla asuvia ranskalaisia?

Liekö linnunsuojeluliiton julkaisema materiaali vai luonnonsuojelijoiden luoma paine, Ranskan presidentti Emmanuel Macron kielsi nyt metsästäjiä käyttämästä laajasti kritisoitua pyydystämistapaa. 41 vuotta EU:n kiellon jälkeen.

Elokuun lopussa voimaan tullut liimalla pyydystämisen kielto on väliaikainen. Se on voimassa tämän vuoden, kunnes Euroopan unionin tuomioistuin on antanut oman päätöksensä asiaan liittyen.

Lähteet: Reuters, New York Times, BBC