Viranomaiset muistuttavat, että fyysistä etäisyyttä pitäisi pitää myös lomakylässä, joka on naturistien ja parinvaihtajien suosiossa.

Ranskassa naturistien suosimassa lomakylässä on todettu runsaasti koronavirustartuntoja. Terveysviranomaisten mukaan 800 naturistista, jotka ovat menneet testeihin, 30 prosentilla on todettu koronavirustartunta, BBC kertoo.

Herault’n alueella, Välimeren rannalla sijaitsevan Cap d'Agden lomakylässä on kymmeniä parinvaihtajien klubeja ja saunoja, samoin kuin eroottisia yökerhoja. Lomakylää vastapäätä sijaitsee myös hiljaisempi leirintäalue.

Ensimmäiset tartunnat havaittiin lomakylässä sijaitsevan hotellin kahdella työntekijällä elokuun lopussa. Hotellin omistaja on myöntänyt, että hotellin kattoterassilla pidettiin ennen tartuntojen havaitsemista roisi juhla, jossa fyysistä etäisyyttä koskevia ohjeita ei noudatettu.

– Neljäkymmentä prosenttia vierailijoistamme on ulkomaalaisia, suurin osa tulee Alankomaista ja Saksasta sekä Italiasta ja Britanniasta, David Masella kertoi.

Terveysviranomaisten mukaan kukaan kylässä sairastuneista ei ole joutunut hakeutumaan sairaalan päivystykseen.

France24:n mukaan viranomaiset määräsivät elokuun lopussa, että myös lomakylässä käytettäisiin kasvomaskeja ja, että ihmiset pitäisivät etäisyyttä toisiinsa.

– Tartuntoja on kaikkialla, mukaan lukien sellaisilla ihmisillä, jotka eivät olet libertiini. Viesti on sama kaikille: käytä kasvomaskia, pese käsiä ja pidä sosiaalista etäisyyttä. Olit sitten libertiini tai et, alueen terveysviranomaisen pääjohtaja Pierre Ricordeau sanoi.

Lisäksi yli 10 ihmisen kokoontumiset on kielletty, ja yökerhojen aukioloaikoja koskevat poikkeusluvat on vedetty takaisin.