Kommentti: Trumpin kaaos antaa vapaat kädet – maailman diktaattorit voivat suunnitella kurinpalausta syksylle

Kuvat Yhdysvaltain levottomuuksista antavat sortohallituksille alibin toimia. Suurille puhdistuksille on otollinen aika, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Presidentti Donald Trump vieraili tiistaina levottomuuksien piinaamassa Kenoshan kaupungissa Wisconsinissa. Hän ei hakenut sopua.

Trumpin mukaan kyse ei ole rauhallisista protesteista, vaan ”kotimaisesta terrorismista”. Omaisuutta onkin tuhottu, mutta nuorukainen, jota epäillään kahden ihmisen ampumisesta, on Trumpin kannattaja.

Väkivaltaa on kumminkin puolin. Oregonin Portlandin levottomuuksissa pari päivää sitten ammuttu mies oli trumpilaisia. Yhdysvallat on valmiiksi hampaitaan myöten aseistautunut maa. Nyt kun sen kansalaiset nousevat toisiaan vastaan tulivoimaa riittää. Seuraukset alkavat näkyä kauhuna ja suruna.

Kun aseet puhuvat kaduilla, virkavallalta odotetaan kovempia otteita. Iso osa kansasta ei kuitenkaan enää luota virkavaltaan. Trumpin veto on nyt vedota niihin, jotka luottavat. Hän lietsoo konfliktia, jotta ”hiljainen enemmistö” pelästyisi ja äänestäisi häntä.

Se on epätoivoisen miehen taktiikkaa. Trump on kannatuskyselyissä jäljessä demokraattien presidenttiehdokkaasta Joe Bidenista. Trump uhraa yhteis­kuntarauhan voittaakseen vaalit.

Ennen marraskuun 3. päivän vaaleja Yhdysvallat ajautuu yhä suurempaan kaaokseen. Se on maan ulkomaisille kilpailijoille ja vihollisille mieleen.

Kiina käytti jo hyväksi

Kiina oli kuukausia ongelmissa Hongkongin itsehallintoalueen protestien vuoksi. Valtavissa mielenosoituksissa vastustettiin lakia, joka olisi mahdollistanut ihmisten luovuttamisen tuomiolle manner-Kiinaan.

Mielenosoitukset olivat hyvin kiusallisia Kiinalle. Maan mainetta tahrasi pahasti demokratialiikkeen kukistaminen Pekingissä 30 vuotta sitten. Siksi kurinpito jätettiin pääosin Hongkongin omalle poliisille. Se menetti nopeasti ihmisten luottamuksen ja seurasi väkivaltaisia yhteenottoja.

Toukokuussa George Floyd tukehtui Yhdysvaltain Minneapolisissa poliisin käsissä. Mielenosoitukset ja levottomuudet levisivät kautta Yhdysvaltain ja ovat oikeastaan jatkuneet siitä lähtien. Niistä saatiin samankaltaista tv-kuvaa kuin Hongkongin tapahtumista. Kiina näytti sitä innolla omille kansalaisilleen. Viesti oli selvä: tällaiseen sekasortoon länsimainen demokratia johtaa.

Kesäkuun lopussa Kiinan kansankongressi hyväksyi turvallisuuslain, joka toteutti kaikki hongkongilaisten pelot. Mielenosoituksia seurasi juuri se mitä oli vastustettu.

Ulkomaiden protestit ja sanktiot osoittautuivat jälleen kerran yhdentekeviksi. Maailma hylkäsi Hongkongin protestoijat.

Pekingissä oltiin tyytyväisiä Yhdysvaltain tahtomattaan antamaan pr-apuun.

Kurinpalautus odottaa

Euroopan suurimman protestit nähdään tällä hetkellä Valko-Venäjällä. Presidentti Aljaksandr Lukashenka näyttää päättäneen pitää kiinni vallastaan, vaikka sadat tuhannet ovat osoittaneet mieltä vaalivilppiä vastaan.

Aluksi valittu kova linja mielenosoittajia vastaan osoittautui virheeksi. Kuvat hakatuista nuorista saivat vain enemmän kansaa kaduille.

Sen jälkeen taktiikka on ollut joustavampi. Suurten väkijoukkojen on annettu kokoontua suhteellisen rauhassa. Pienempiin mielenosoituksiin on isketty, ja salainen poliisi jahtaa aktivisteja työpaikoilta ja kotoa.

Kun Venäjä tuntuu näyttävän Lukashenkalle vihreää valoa, otteet kovenevat jälleen. Jos Lukashenka onnistuu pitämään vallastaan kiinni, lopullinen kurinpalautus tulee varmasti.

Sopiva aika voisi olla lokakuun lopussa, jolloin maailman huomio on Yhdysvaltain vaaleissa. On hyvin mahdollista, että juuri niiden alla levottomuudet siellä ovat pahimmillaan. Silloin kuvat mellakkapoliisien otteista vaikkapa Minskissä eivät hyppää silmille, vaan hukkuvat samaan väkivallan massaan.

Moni muukin maailman diktaattori voi laskea samoin. Suuri kurinpalautus voi olla edessä syksyllä. Tyrannit kiittävät Trumpin vaalitaktiikkaa.