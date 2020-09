Boris Johnson liittyi Linkediniin

Ensimmäisessä julkaisussaan pääministeri Boris Johnson kehuu yritysten ponnisteluja pandemia-aikana ja lupailee parempaa tulevaisuutta.

Britannian pääministeri Boris Johnson on liittynyt yhteisöpalvelu Linkediniin. Hän tiedottaa asiasta henkilökohtaisella Twitter-tilillään. Hänen mukaansa se on keino keskustella suoremmin yritysmaailman kanssa.

– Seuratkaa minua LinkedInissä, niin saatte tietoa uusimmista ohjeistuksista ja yritystuista, Johnson kirjoittaa.

Johnsonin ensimmäinen julkaisu palvelussa on reilun minuutin mittainen video, jossa hän puhuu suoraan yrityksille ja kiittää heitä ponnisteluista pandemia-aikana.

– Kaiken kokoiset yritykset ovat elintärkeitä tälle maalle. Haluan olla teihin yhteydessä suoremmin, kun nousemme jaloillemme parempina, vahvempina ja vihreämpinä kuin koskaan ennen, Johnson sanoo videolla.

Johnson on aiemminkin käyttänyt sosiaalista mediaa hyväkseen puhuakseen median ohi suoraan kansalaisille. Hän on muun muassa pitänyt Facebookissa kysymys ja vastaus -lähetyksiä.

LinkedIn on Microsoftin omistama yritysmaailmaan keskittynyt sosiaalinen media, jonka ideana on verkostoitua eri ihmisten kanssa. Käyttäjiä sillä on noin 700 miljoonaa.

Palveluun voi muun muassa ladata ansioluettelonsa ja suositella toisia käyttäjiä. Monet käyttävätkin sitä työnhaun välineenä.

Johnson on listannut profiilinsa ansioluetteloon nykyisen pääministerin pestinsä lisäksi muun muassa edellisen Ulkoasiain- ja kansainyhteisön ministerin tehtävänsä ja kahdeksanvuotisen kautensa Lontoon pormestarina. Poliittista uraansa edeltävää journalistikokemustaan hän ei ole profiilissaan maininnut.