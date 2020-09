Norjan parlamenttiin tehty kyberhyökkäys

Joidenkin kansanedustajien sähköpostitilejä on hakkeroitu.

Norjan parlamentti eli suurkäräjät on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi, ja joidenkin kansanedustajien sähköpostitilit on hakkeroitu. Norjan turvallisuusviranomainen NSA on auttanut hyökkäyksen torjumisessa.

– Olemme osallistuneet tähän muutamien päivien ajan. Annamme parlamentille teknistä tukea ja autamme tutkimuksissa, NSA:n tiedottaja Trond Oevstedal sanoo.

Vielä ei ole selvää, kuka on hyökkäyksen takana tai minkä tyyppinen hyökkäys oli kyseessä.

Suurkäräjien hallintojohtaja Marianne Andreassenin mukaan hyökkäyksen torjuntatoimet tepsivät välittömästi.