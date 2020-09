Näin koronarokotteen kehittäminen etenee tällä hetkellä

Kolmannen vaiheen rokotetutkimuksissa selvitetään, onko rokote tehokas ja aiheuttaako se harvinaisia haittavaikutuksia.

Ruotsalais-brittiläisen AstraZeneca-lääkefirman ja Oxfordin yliopiston rokotetutkimus on edennyt kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin. Maanantain jälkeen rokote on kolmannen vaiheen tutkimuksissa Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa ja toisen vaiheen tutkimuksissa Britanniassa ja Intiassa.

Yhdysvalloissa kolmannen vaiheen tutkimuksiin osallistuu 30 000 ihmistä 80 eri paikassa ympäri liittovaltiota. Yhdysvaltojen ulkopuolella 20 000 ihmisen on kerrottu ottavan tutkimukseen osaa.

– Tuvalliset ja tehokkaat rokotteet tulevat olemaan elintärkeitä, jotta saadaan kansainvälisestikin kaivattu suoja covid-19-tautia vastaan, kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci kommentoi liittovaltion terveysinstituutin tiedotteessa.

Faucin johtama virasto on mukana kolmannen vaiheen testauksen järjestämisessä. Kyseessä on adenoviruspohjainen rokote, jolla kehoon luodaan vasta-aineiden avulla immuniteetti covid-19-tautia aiheuttavaa SARS-CoV-2-virusta vastaan.

Maailma odottaa koronarokotetta innolla.­

EU on elokuussa sopinut ostavansa 300 miljoonaa annosta AstraZenecan rokotetta, jos ja kun rokote on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi koronavirusta vastaan. Yritys on kertonut voivansa aloittaa rokotteen niin sanotun hätäversion toimittamisen jo lokakuussa, jos tutkimustulokset toteavat rokotteen tepsivän. Myös Suomeen saapuu AstraZenecan rokotteita, jos ne todetaan toimiviksi ja turvallisiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee on kertonut, että Suomen strategiana on hankkia kolmea eri teknologiaa edustavia rokotteita, joista yksi on adenovirusrokote, jota AstraZeneca edustaa.

Muun muassa Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen ovat arvioineet Ilta-Sanomille, että tavalliseen arkeen ei ole paluuta ennen kuin suuri osa kansasta on rokotettu turvallisella ja toimivalla rokotteella.

Maailmalla on käynnissä yli 200 rokotekehitysprojektia. New York Timesin mukaan niistä yhdeksän on tällä hetkellä kolmannessa testausvaiheessa. Yhteensä 36:tta rokotetta testataan ihmisillä.

Ensimmäisessä kliinisen tutkimuksen vaiheessa pienelle ryhmälle ihmisiä annetaan rokotetta ja tutkitaan, miten se vaikuttaa heidän immuuni­järjestelmiinsä. Toisessa vaiheessa ihmisiä jo satoja, ja heidät jaetaan eri ryhmiin, jotta voidaan havaita, tehoaako rokote eri tavalla esimerkiksi lapsiin ja ikäihmisiin. Kolmannessa vaiheessa rokote annetaan tuhansille ja katsotaan, kuinka moni rokotteen saaneista sairastuu verraten lumerokotteen saaneeseen verrokkiryhmään. Lumerokotteen saa AstraZenecan tapauksessa kolmannes osanottajista. Kolmannessa vaiheessa fokus on rokotteen tehokkuudessa ja harvinaisten haittavaikutusten selvittämisessä, mikä käy luontaisesti suuren testiryhmän vuoksi.

– Sen takia ensimmäisten kokeiden jälkeen ei sanota ’No, kukaan ei kuollut. Kaikki vaikuttaa hyvältä’. Sitä haluaa tarkkaan analysoida ja jäsennellä tuloksia kysyäkseen, onko siellä mitään yllätyksiä, minnesotalaisen rokotetutkimuslaitoksen johtaja Gregory Poland selitti medialle.

Kiina ja Venäjä ovat hyväksyneet kolme rokotetta alustavaan käyttöön, vaikka ne eivät vielä ole läpäisseet kliinisen testauksen kaikkia vaiheita. Tutkijat pitävät toimintatapaa huolestuttavana, sillä liika kiirehtiminen voi johtaa vaaroihin.

Kiina on hyväksynyt kiinalaisyritysten CanSino Biologicsin ja Sinovac Biotechin rokotteet tilapäiseen käyttöön ja Venäjä taas antanut venäläisen Gamaleja-tutkimusinstituutin Sputnik V:ksi nimeämälle rokotteelle alustavan luvan. Kaikki kolme rokotetta ovat tällä hetkellä kolmannen vaiheen rokotetestauksessa, vaikka ne ovatkin jo luvan saaneet. Venäjä on kertonut aloittavansa sotilaiden, opettajien ja lääkäreiden rokottamisen jo syyskuussa.

Kun Vladimir Putin kertoi Venäjän antaneen rokotteelle hyväksyntänsä, hän myös kertoi tyttärensä jo saaneen rokotteen.­

AstraZeneca on kertonut, että 30 000 kokeiluun rekisteröitynyttä yhdysvaltalaista ovat kaikki täysi-ikäisiä ja joko perusterveitä tai heillä on perussairaus, joka on hyvässä hoidossa. Joukkoon kuuluu erilaisia etnisiä vähemmistöjä.

Tuloksia ei odoteta ennen marraskuun 3. päivän presidentinvaaleja, vaikka presidentti Donald Trump on julkisuudessa toivonut, että rokote voitaisiin hyväksyä laajempaan käyttöön jo ennen vaaleja ja lupaillut, että hyväksyntä tapahtuu tämän vuoden puolella. Wisconsinin yliopistossa AstraZenecan rokotetutkimusta vetävä apulaisprofessori William Hartman kertoi NBC-uutiskanavalle, että alustavia tuloksia ei odoteta ennen kiitospäivää, joka on tänä vuonna 26. marraskuuta.

– Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että loppupeleissä meillä on turvallinen ja toimiva rokote.

Wisconsinin yliopiston lääketieteen tutkija Jeff Pothof kertoi NBC:lle osallistuvansa tutkimukseen vapaaehtoisena koehenkilönä. Pothof ei osallistu tutkijana vaan rivikansalaisena.

– Olemme kaikki niin väsyneitä koronavirukseen, ja uskon, että rokote­tutkimukset ovat todella paras mahdollisuutemme kampittaa virus. Haluan olla osana ratkaisua, hän sanoi.

Hartmanin mukaan kestää ainakin kuukausi, että tutkimuksessa mitattavia vasta-aineita alkaa kehittyä koehenkilöissä. Tämän jälkeen he saavat toisen rokoteannoksen, ja tutkimus jatkuu. Tutkimukseen osallistuneiden vapaa­ehtoisten vointia seurataan kahden vuoden ajan toisesta rokoteannoksesta.