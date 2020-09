Tutkimus: Lapset voivat hautoa koronaa viikkokausia hengitysteissään oireilematta

Korealaistutkimuksessa huomattiin, että koronavirus säilyi oireettomien alaikäisten hengitysteissä keskimäärin 14 päivää.

Eteläkorealaiset tutkijat julkistivat perjantaina uuden tutkimuksen, jonka mukaan lapset voivat kantaa koronavirusta hengitysteissään viikkoja vailla mitään oireita. Tämä voi tutkijoiden mukaan selittää taudin hiljaista etenemistä.

JAMA Pediatricsin perjantaina julkaisema tutkimus käsitteli 91 covid-19-taudin helmi-maaliskuussa sairastanutta 18-vuotiasta tai sitä nuorempaa eteläkorealaislasta. Heistä 20 sairasti taudin täysin oireitta. 18 lapsella ei ollut testaushetkellä vielä oireita, mutta niitä tuli myöhemmin.

Yhdysvaltalaiset lääkärit Roberta DeBiasi and Meghan Delaney kommentoivat tutkimuksen ensilehdillä, että uusi tieto on linjassa aikuista kerätyn materiaalin kanssa. Heidän mukaansa aikuisista jopa 40 prosenttia voi jäädä oireitta, vaikka he kantavat infektioita.

Yhdysvaltojen lastenlääkärijärjestön puheenjohtaja Sally Goza kommentoi CNN:n mukaan tiedotteessa, että on ollut tiedossa, että koronaviruksen oireet ovat lapsilla usein vähäisiä tai olemattomia.

– Tiedämme myös, että he eivät ole immuuneja tälle virukselle ja että he voivat sairastua todella pahasti.

Goza toivoo, että testausta laajennettaisiin koskemaan suurempaa joukkoa lapsia.

Kaiken kaikkiaan eteläkorealaisista lapsista 71 poti oireita kuten kuumetta, yskää, ripulia ja vatsakipua. Oireet kestivät yhdestä päivästä 36 päivään.

– Tämä antaa ymmärtää, että myös miedosti ja maltillisesti sairastuneet lapset voivat saada pitkäkestoisia oireita, DeBiasi ja Delaney kirjoittavat esipuheessa.

– Tässä tutkimuksessa kirjoittajat arvioivat, että 85 sairastunutta lasta (93 %) olisi jäänyt huomioitta, jos testausstrategia olisi keskittynyt vain oireilevien potilaiden testaamiseen, he kirjoittivat eteläkorealaistutkimuksen esipuheessa.

Valtaosalla lapsista (66 prosenttia) oli tunnistamattomia oireita ennen diagnoosia, ja vain yhdeksän prosenttia lapsista diagnosoitiin välittömästi oireiden puhjettua.

Tutkijat kirjoittavatkin, että oirepohjainen testaaminen jättää valtaosan lasten koronatapauksista huomiotta.

Vaikka koronavirus voitiin todeta oireettomissakin lapsissa 14 vuorokauden ajan, Liverpoolin yliopiston lääketieteen professori Calum Semple huomauttaa omassa kirjoituksessaan, että ihmiset, jotka eivät aivastele tai yski, eivät levitä pisaroita samoissa määrin.

Oireilevista lapsista otetuissa hengitystienäytteissä koronavirusta esiintyi pidempään, keskimäärin 18 vuorokauden ajan.