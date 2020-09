WP: Trumpin uusi terveysneuvonantaja kannattaa Ruotsin mallin laumasuojastrategiaa

Scott Atlasilla ei ole kokemusta epidemiologiasta, mutta hän nousi Trumpin pandemiaryhmään.

Scott Atlas on Donald Trumpin uusi neuvonantaja.­

Washington Postin mukaan Donald Trumpin uusi neuvonantaja Scott Atlas kannattaa Ruotsin mallin mukaista laumasuojastrategiaa koronaviruspandemian hoitamiseen.

Neuroradiologi Atlas nousi aikaisemmin tässä kuussa yhdeksi Valkoisen talon pandemianeuvonantajista. Hänellä ei ole koulutusta tai kokemusta tartuntataudeista tai epidemiologiasta.

Laumasuojastrategia tarkoittaa, että viruksen annetaan levitä niin, että väestössä syntyy sitä vastaan immuniteetti. Samalla suojataan haavoittuvat populaatiot, kuten vanhainkotien asukkaat. Viiden Washington Postin haastatteleman sisäpiiriläisen mukaan Atlas on puhunut strategian puolesta Valkoisessa talossa.

Atlas ei vastannut Washington Postin haastattelupyyntöihin. Lehden julkaistua hänen kannoistaan kertovan uutisen Atlas julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Trump tai hänen hallintonsa eivät tavoittele laumasuojaa.

– En ole suositellut sellaista strategiaa presidentille tai kenellekään muulle, Atlas kiisti.

Atlas on puhunut julkisesti koronaviruksen torjumiseksi asetettujen rajoitusten poistamisen puolesta. Hän kannattaa voimakkaasti koulujen avaamista lähiopetukselle.

– Kun nuoremmat, terveemmät ihmiset saavat taudin, heillä ei ole sen kanssa ongelmia. En tiedä, miksi kaikille on niin vaikea tunnustaa se, Atlas sanoi Fox Newsin haastattelussa heinäkuussa.

– Kun eristetään kaikki, mukaan lukien terveet ihmiset, ongelma vain pitkittyy, koska silloin estetään väestön immuniteetin muodostuminen. Ei ole ongelma, jos matalan riskin ryhmät saavat tartunnan.

Vähäisiä rajoituksia asettanutta Ruotsia on usein käytetty esimerkkinä laumasuojastrategiasta. Maailman terveysjärjestö WHO on arvostellut tätä lähestymistapaa.

Ruotsi ei pystynyt estämään viruksen leviämistä vanhainkoteihin, ja maassa on yksi maailman korkeimmista koronakuolleisuusasteista. Virus on tappanut Ruotsissa 574 ihmistä miljoonaa asukasta kohden, kun Suomessa sama luku on 61.