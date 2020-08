Afrikassa on todettu hämmentävän vähän koronakuolemia – asiantuntijat pelkäävät hiljaista epidemiaa

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa asuu miljardi ihmistä. Silti koronakuolemia on tilastoitu vain 20 000.

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on todettu reilu miljoona koronavirus­tartuntaa, mutta virukseen yhdistettyjä kuolemia on virallisesti tilastoitu vain noin 20 000. Asiantuntijat pelkäävät hiljaista epidemiaa, Wall Street Journal kertoo.

– Taistelemme tätä tautia vastaan pimeässä, kuvaili International Rescue Committee -järjestön asiantuntija Stacey Mearns.

Jos taulukko ei näy oikein, voit katsoa sen tästä.

Suuri ongelma on testikapasiteetin puutteellisuus. Esimerkiksi Sambian terveysministeri on kertonut, ettei testejä ole riittävästi saatavilla globaalista pulasta johtuen.

Myös Afrikan unionin edustaja, ohjelmajohtaja Michel Yao, kertoi jo elokuussa CNN:lle, kuinka testipaketteja ei ole riittävästi saatavilla.

– Meidän pitää testata yhä laajemmin, ei vain niitä, jotka ovat kipeät, jotta voimme olla varmoja siitä, ettemme ui pimeässä.

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa asuu miljardi ihmistä, mutta koronavirus­testejä on tehty vain 6,3 miljoonaa. Useissa maissa, kuten Nigerissä, Eritreassa ja Guineassa on jokaisessa tehty alle 10 000 testiä. Tansania on tehnyt vähiten testejä maailmassa, Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan.

Vertailun vuoksi 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on tehty Worldometerin tilastojen mukaan yli 42 miljoonaa testiä. Yhdysvalloissa on tehty lähes 82 miljoonaa testiä. Maan väkiluku on reilu 331 miljoonaa. Eniten testejä on tilastoitu 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa, jossa testejä on tilastoitu yli 90 miljoonaa. Suomessa on tehty 615 700 testiä.

Jos grafiikka ei näy oikein, voit katsoa sen täältä.

Johannesburgin Witatersrandin yliopiston professorin Shabir Madhin mukaan testiluvut ovat niin puutteellisia, että ne ovat merkityksettömiä.

– Se ei kvantifioi viruksen todellista läsnäoloa.

Ongelmana ovat kuitenkin myös hallitukset, jotka salaavat tietoja epidemiasta.

Esimerkiksi Tansanian presidentti John Magufuli on väittänyt rukouksen puhdistaneen maan viruksesta ja että madagaskarilainen yrttitee riittäisi parantamaan viruksen aiheuttamasta taudista. Tansania ei anna enää dataa WHO:lle, New York Times kertoo. Esimerkiksi usealta Tansaniasta Keniaan pyrkineeltä rekkakuskilta löytyi kuitenkin koronavirustartunta.

Kun Burundin presidentti Pierre Nkurunziza, 55, kuoli kesäkuussa, hänen autoritäärisen hallituksen mukaan kyse oli sydänkohtauksesta. Diplomaatit ja lääketieteen ammattilaiset uskovat syynä olleen koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti. Burundi karkotti WHO:n koronaviruksen asiantuntijat.

– Burundi... on solminut erityisen liiton Jumalan kanssa, uskoitte te sitä tai ette, Nkurunzizan edustaja selitti The Guardianin mukaan.

Valopilkkujakin on. Etelä-Afrikassa on tehty yli 3,6 miljoonaa testiä. Maassa on todettu 625 056 tartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 14 028.

Elokuussa tartuntojen määrä on ollut kaskussa ja koronarajoituksia on purettu.