Historiallisella lennolla Abu Dhabiin laskeutunut Trumpin vävy ylisti rauhansopimusta: ”Kolme mahtavaa johtajaa yhdistivät voimansa”

Israelilaisen yhtiön Arabiemiraatteihin tekemä ensimmäinen kaupallinen lento on merkittävä askel maiden välisten suhteiden normalisoimisessa.

Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lähettämää delegaatiota kuljettanut lentokone laskeutui maanantaina Yhdistyneiden arabiemiirikuntien eli Arabiemiraattien pääkaupunkiin Abu Dhabiin.

Israelin Tel Avivista muutamaa tuntia aiemmin lähtenyt lento oli historiallinen, sillä kyse oli ensimmäisestä virallisesta israelilaiskoneen Arabiemiraatteihin tekemästä kaupallisesta lentomatkasta.

Lennon laskeutuminen merkitsee suurta edistysaskelta tiellä, jonka odotetaan johtavan Israelin sekä Arabiemiraattien välisten suhteiden täyteen normalisoitumiseen. Maat sopivat suhteidensa normalisoimisesta Yhdysvaltojen myötävaikutuksella reilut kaksi viikkoa sitten.

Arabiemiraatit on vasta kolmas Lähi-idän arabimaa, joka on tunnustanut Israelin valtion sitten sen perustamisen vuonna 1948. Maa on jo aiemmin purkanut muun muassa Israeliin kohdistuvaa boikotointia koskevia lakejaan.

”Historiallinen läpimurto”

Israelilaisen El Al -yhtiön lento LY971 oli lainannut numeronsa symbolisesti Arabiemiraattien kansainvälisen suuntanumerosta. Koneen ohjaamon ulkopintaan on kirjoitettu sana ”rauha” hepreaksi, arabiaksi ja englanniksi.

Pääministeri Netanjahun lisäksi koneessa matkustivat muun muassa Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner sekä Israelin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Meir Ben-Shabbat.

Lento lähti matkaan aiemmin maanantaina Israelin Tel Avivista.­

Laskeutumisen jälkeen yleisölle puhunut Kushner kuvaili maiden välistä sopimusta ”historialliseksi läpimurroksi”.

– Tässä tapahtui niin, että kolme mahtavaa johtajaa yhdistivät voimansa ja alkoivat laatia uutta käsikirjoitusta Lähi-idälle. He sanoivat, että menneisyyden ei tarvitse määrittää tulevaisuutta, Kushner sanoi BBC:n mukaan.

Kritiikkiä Turkilta, Iranilta ja palestiinalaisilta

Arabiemiraattien ja Israelin välinen sopimus ei kuitenkaan ole saanut täysin varauksetonta tukea Lähi-idän alueella.

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas kutsui sopimusta heti tuoreeltaan ”aggressioksi ja palestiinalaisten pettämiseksi”. Hän myös vaati Arabiliittoa järjestämään hätäkokouksen päätöksen vuoksi.

Sopimusta ovat kritisoineet myös Turkki ja Iran. Turkin mukaan Arabiemiraatit pettivät palestiinalaiset palvellakseen ”omia kapeita etujaan”.

Israelin suurin vihollinen Iran puolestaan kutsui sopimusta ”strategiseksi typeryydeksi”.