Intian koronakriisi syvenee – maa lähestyy uhkaavaa vauhtia Yhdysvaltoja ja Brasiliaa tartuntojen määrässä

Maailman toiseksi väkirikkaimmassa valtiossa todetaan kiihtyvää vauhtia yhä enemmän korona­virustartuntoja.

Intian koronavirustilanne jatkaa pahenemistaan. Maanantaina raportoitiin 78 512 uudesta koronavirustartunnasta, mikä on vain hieman vähemmän kuin sunnuntaina tehty ennätys 78 761, Reuters uutisoi.

Yhteensä maassa on todettu 3,62 miljoonaa tartuntaa. Intia on kovaa tahtia kirimässä Yhdysvaltoja ja Brasiliaa, joissa on todettu maailman eniten ja toiseksi eniten koronavirustartuntoja.

Terveydenhuollon työntekijä ottaa näytteen koronavirustestiä varten Hyderabadissa.­

Viranomaiset ovat olleet huolissaan siitä, ettei rajoitustoimenpiteitä ja ohjeita noudateta. Assamissa, jonne koronavirus on iskenyt erityisellä voimalla, tartuntojen kasvun sanottiin johtuvan testaamisen lisäämisestä, talouden ja yhteiskunnan avaamisesta sekä välinpitämättömyydestä.

– Ihmiset eivät noudata ennaltaehkäiseviä toimia ja rikkovat covid-käytäntöjä, Assamin pääsihteeri Kumar Sanjay Krishna twiittasi.

– Maanantaista alkaen otetaan käyttöön näkyviä toimia niitä vastaan, jotka rikkovat ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä tai eivät käytä kasvomaskia.

CNN:n mukaan hengenvaarallisesti sairaita viruspotilaita on käännytetty pois julkisista ja yksityisistä sairaaloista, joissa on pulaa vapaista sänkypaikoista, työntekijöistä ja varusteista.

Linja-autoa desinfioidaan Chennaissa.­

Samaan aikaan kasvavat kuitenkin pelot maan viidenneksi suurimman talouden puolesta. Maa ryhtyi tiukkoihin liikkumisrajoituksiin keväällä, kun koronavirusepidemia oli vielä vasta alkamassa. Rajoituksia kuitenkin purettiin, sillä pitkäaikaista yhteiskunnan sulkemista pidettiin kestämättömänä maan talouden kannalta.

Koronaviruksen leviämisestä huolimatta Intian hallitus on päättänyt jatkaa rajoitusten purkamista taloudellisen vahingon vähentämiseksi.

Syyskuun alussa metrot saavat taas kulkea normaaliin tapaan. Lisäksi jopa 100 ihmisen kokoontumiset sallitaan, kun kyse on urheilu-, viihde- tai kulttuuritapahtumasta tai uskonnollisesta tai poliittisesta kokoontumisesta eikä aluetta ole luokiteltu koronapesäkkeeksi.

Kolkatassa otettiin maanantain ajaksi käyttöön tiukat liikkumisrajoitukset tartuntojen ehkäisemiseksi.­

Koulut ja yliopistot ovat suljettuina syyskuun loppuun, mutta puolet opettajista saavat palata kampuksille vetääkseen verkkokursseja. Myös tiettyjen vuosikurssien oppilaat saavat halutessaan palata kouluun.

Intian hallituksen koronavirustyöryhmään kuuluvan epidemiologin Naman Shahin mukaan Intian koronaepidemiasta tulee maailman suurin, sillä Intia on maailman toiseksi väkirikkain maa, jonka julkinen terveydenhuolto­järjestelmä on heikko.

– Se ei olisi yllättävää riippumatta siitä, mitä Intia tekee, Shah sanoi NDTV:n haastattelussa.