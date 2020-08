Neljä esimerkkiä Euroopasta: Eri maiden korona­ohjeistuksissa ja -rajoituksissa on erittäin suuria eroja

Koronaohjeistuksissa ja -rajoituksissa on suuria eroja eri Euroopan maiden välillä.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa kasvomaskin käyttöä ruuhkaisissa paikoissa, mutta se ei ole pakollista. Yleisötapahtumien kokoontumisrajoitus on toistaiseksi 500 henkeä.

Monessa muussa Euroopan maassa on Suomea huomattavasti tiukempaa. Britanniassa ilman maskia ei pääse ruokakauppaan, mutta toisaalta Ruotsissa maskien käyttöä ei suositeta lainkaan.

Myös maskien käyttötavoissa on maiden välillä eroja. Suomessa painotetaan ahkerasti, että maskia ei saa kosketella käytön aikana, kun taas maailmalla moni laittaa maskin suoraan taskusta naamalle.

IS vertaili neljän eurooppalaiskaupungin keskeisiä koronaohjeistuksia ja kysyi paikallisilta, miten niitä heidän mielestään noudatetaan.

Britannia

Britanniassa on todettu Worldometersin (30.8.) mukaan 333 726 koronatapausta ja 41 570 kuolemaa, joka on noin 610 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Maskin käyttö: Kasvojen suojaaminen joko maskilla tai vaatteella on pakollista joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa sisätiloissa. Jos määräystä ei noudata, voi saada 100–3 200 punnan (noin 111–3 575 euron) sakot. Telegraphin mukaan poliisit ovat antaneet tähän mennessä 38 ihmiselle sakot ilman kasvosuojusta matkustamisesta.

Terveysministeriö jakaa ohjeita maskin oikeaoppisesta käytöstä, mutta käytännössä ne ei eivät aina toteudu.

– Britanniassa kasvomaskin oikeaoppinen käyttö ei todellakaan ole yhtä vahvasti keskiössä kuin Suomessa. Esimerkiksi mediajuttuja aiheesta ei juuri ole ollut toisin kuin Suomessa. Hallituksen sivuilla ohjeistetaan kasvomaskin oikeaoppisesta käytöstä ja säännöllisestä puhdistamisesta, mutta se ei ole ollut julkisessa keskustelussa vahvasti esillä. Myöskään maskien kustantaminen valtion tai työantajan puolesta ei ole juuri näkynyt keskustelussa, kertoo lehdistöneuvos Heli Suominen Lontoon Suomen suurlähetystöstä.

– Katukuvassa näkyy monenlaista maskien käyttöä; osalla roikkuu maski rennosti käsivarressa, osalla maski huolellisesti suojapussissa.

Kokoontuminen ja yleisötapahtumat: Vain kahden eri kotitalouden jäsenet voivat tavata sisä- ja ulkotiloissa ja yli 30 ihmisen kokoontumiset yksityistiloissa ovat kiellettyjä sakkorangaistuksen uhalla. Ulkotiloissa saa tavata korkeintaan kuuden hengen ryhmissä, mikäli ne koostuvat eri kotitalouksista.

Juhla- ja työpaikkoja varten on laadittu erilliset ohjeet, mutta niissäkin edellytetään, että yli 30 ihmisen kokoontuessa noudatetaan turvallisuusohjeita. Suuret yleisötapahtumat ovat peruttu ainakin lokakuuhun asti.

Baarit, ravintolat, yökerhot: Brittiläisen kulttuurin kulmakivet eli pubit aukesivat jälleen heinäkuun alussa. Pubeissa tulee pitää etäisyyttä muihin ihmisiin ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Yökerhot ja konsertit pysyvät suljettuina ja peruttuina lokakuun loppuun asti. Laittomien juhlien järjestäjille voi pahimmillaan napsahtaa 10 000 punnan (noin 11 177 euron) sakko. Poliisi on puuttunut yli 1 000 laittoman tapahtuman järjestämiseen kesäkuun lopun jälkeen.

Koulut: Peruskoulut ja lukiot aukeavat lähiopetukselle syyskuun alusta alkaen. Korkeakouluissa jatkuu pääosin etäopetus.

Lontoossa asuva toimintaterapeutti Ulpu Harjunen, 30, työskenteli kevään ja alkukesän ajan St. Maryn sairaalan koronaosastolla. Kaupungin suuret sairaalat olivat epidemian alkaessa ylikuormittuneita.

– Tilanne oli epäinhimillinen ja surullinen. Sairaalaan tullaan parantumaan, mutta silloin ei tiedetty, mikä auttaisi ja kuka menehtyy. Se oli todella vaikeaa aikaa, Harjunen sanoo.

– Nyt sairaaloiden tilanne on onneksi rauhoittunut.

Lontoon metroissa muistutetaan turvaväleistä ja kasvomaskien käytöstä kyltein ja kuulutuksin. Kuvassa Ulpu Harjunen koiransa kanssa.

Lämmin kesäsää houkuttelee lontoolaisporukoita viettämään aikaa puistoihin, mutta pääosin Harjunen kokee paikallisten ottavan koronaohjeistukset vakavasti. Kasvomaskit kuuluvat vahvasti suurkaupungin katukuvaan.

– Yksi päivä koditon mies tuli pyytämään ihmisiltä rahaa metrossa. Eräs matkustaja antoi rahaa, mutta tokaisi sitten, että käy ostamassa ensimmäisenä maski itsellesi, Harjunen kertoo.

– Täällä ihmiset uskaltavat kyllä huomauttaa, jos tulet liian lähelle tai et noudata määräyksiä.

Ruotsi

Ruotsissa on todettu Worldometersin (30.8.) mukaan yhteensä 83 958 koronatapausta ja 5 821 kuolemaa, joka on noin 852 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Maskin käyttö: Ruotsin kansanterveysvirasto ei tällä hetkellä suosittele kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa, koska ”tieteellinen näyttö maskien tehokkuudesta tartunnan leviämisen torjunnassa on epäselvää”.

Kokoontuminen ja yleisötapahtumat: Ruotsissa on maaliskuusta lähtien kielletty kaikki yli 50 hengen tapahtumat.

Baarit, ravintolat, yökerhot: Ravintolat, baarit ja kahvilat ovat auki, mutta ohjeistuksen mukaan vierailijoiden on kyettävä pitämään etäisyys toisistaan. Ihmisten täytyisi myös istua, ei seisoskella baareissa ollessaan.

Koulut: Peruskouluissa ja lukioissa jatkuu syksyllä lähiopetus normaalisti. Korkeakouluissa suositaan etäopetusta.

Tukholman Suomen suurlähetystöstä kerrotaan IS:lle, että julkisilla paikoilla on runsaasti muistutuksia ja kylttejä turvavälien ja käsihygienian merkityksestä. Ravintoloissa on merkitty pöydät, joihin ei tule istua ja linja-autoissa ei saa käyttää etuovea, vaan sisään mennään keskiovesta. Ihmisiä myös kehotetaan välttämään joukkoliikennettä.

Göteborgissa asuvan opiskelijan Marisanna Korhosen, 29, mielestä Ruotsin hallituksen koronaohjeistukset tuntuvat ympäripyöreiltä. Etenkin keväällä oli hänen mukaansa hankalaa hahmottaa, mitä vapaa-ajalla oli vastuullista tehdä.

– Uudenmaan rajat suljettiin Suomessa, mutta Göteborgissa terassit olivat tupaten täynnä ihmisiä. Tuntui, että täällä kaikki saivat itse päättää, miten toimivat, Korhonen tuumaa.

Paikallisten asenne koronaa kohtaan on tuntunut vähättelevältä. Korhosen mukaan juuri kukaan ei käytä kasvomaskeja joukkoliikenteessä tai kaupungilla.

– Uskon, että koronan leviämistä olisi saatu hidastettua nykyistä selkeämmillä ohjeistuksilla.

Tilanteen nurja puoli näkyi lähivanhainkodissa. Eräässäkin tapauksessa vain yhdeltä osastolta kuoli seitsemän ihmistä koronaviruksen aiheuttaman taudin seurauksena.

– Vanhuksia ei edes hoideta kunnolla sairaalassa. Tiedän, että resurssit ovat tiukilla, mutta kyllähän se tuntuu todella karulta.

Italia

Italiassa on todettu Worldometersin (30.8.) mukaan yhteensä 266 853 koronatapausta ja 35 473 kuolemaa, joka on noin 587 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Maskin käyttö: Italiassa on kasvomaskipakko joukkoliikenteessä ja julkisissa sisätiloissa. Maskittomuudesta voidaan määrätä 1 000 euron sakkorangaistus. Maskin käyttö on pakollista myös ulkona iltakuuden ja aamukuuden välillä kaikilla alueilla, joilla on ihmisten kokoontumisriski.

Rooman Suomen suurlähetystöstä kerrotaan IS:lle, että liikkeenharjoittajat ja ravintoloitsijat huolehtivat valvonnasta omissa tiloissaan. Maskipakosta myös ilmoitetaan kuvin ja tekstein liiketilojen, kahviloiden ja ravintoloiden sisäänkäynneillä. Iltaisin kasvomaskin käyttöä kaduilla ja aukioilla valvovat myös poliisit.

Maskien oikeaoppisesta käytöstä ohjeistaa muun muassa terveysministeriö ja media.

Kokoontuminen ja yleisötapahtumat: Italiassa kaikki yleisötapahtumat ja kaikenkokoisten porukoiden kokoontumiset julkisilla paikoilla on kielletty. Poliisi valvoo ilta-aikaan kaupunkien kaduilla määräyksen toteutumista.

Baarit, ravintolat, yökerhot: Yökerhot pysyvät suljettuina ainakin syyskuuhun asti. Auki olevissa baareissa ja ravintoloissa täytyy pystyä noudattamaan vähintään metrin turvaväliä ja hygieniaohjeistuksia. Ravintoloihin ja baareihin tehdään pistotarkastuksia.

Koulut: Valtio on siirtänyt koulujen lähiopetuksen alkamista syyskuun alusta syyskuun puoleenväliin. Korkeakouluissa jatkuu pääosin etäopetus.

Roomassa asuvan lukio-opettajan Nina Sarénin, 50, mukaan jälleen kasvuun lähtenyt koronavirustartuntojen määrä otetaan kaupungissa hyvin vakavasti.

– Emme missään tapauksessa halua tänne sitä tilannetta, että koko kaupunki pitää laittaa kiinni. Täällä asuu niin paljon ihmisiä.

Hänen mukaansa turvallisuusohjeita noudatetaan tunnollisesti ja kasvomaskeja käytetään sielläkin, missä se ei ole pakollista.

– Äsken torilla käydessäni kaikilla oli maskit ja nyt kadulla kävellessäni noin puolella ohikulkijoista on maskit.

Roomassa asuva lukio-opettaja Nina Sarén (toinen vasemmalta) ja hänen kollegansa Annalisa Malatesta, Antonello Guarrera ja Marina Pescarmona.

Sarénin mukaan maskeihin kylläkin kosketaan ja laitetaan edestakaisin naamalle ja pois naamalta.

– Täällä on tällä hetkellä 35 astetta lämmintä, joten maskiin tulee helposti koskettua. Mutta minun ja monen muunkin käsitys on se, että maskin päätehtävä on varmistaa, ettei onnistu pärskimään kenenkään päälle.

Ranska

Ranskassa on todettu Worldometersin (30.8.) mukaan yhteensä 272 530 koronatapausta ja 30 602 kuolemaa, joka on noin 468 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Kasvomaskin käyttö: Pariisin kaduilla ja ulkotiloissa tuli perjantaina voimaan maskipakko. Ilman maskia saa ainoastaan urheilla. Myös muualla Ranskassa maskia tulee käyttää joukkoliikenteessä ja kaupoissa. Maskittomuudesta voidaan määrätä 135 euron sakko. Pariisissa poliisit saattavat pysäyttää kadulla, mikäli maskia ei ole.

– Sakkoja on jaettu eli kyseessä ei ole vain pelote. Pääministeri (Jean) Castex mainitsi tiedostustilaisuudessa, että sakkoja on kirjoitettu viime aikoina noin 700/päivä koko Ranskassa. Vertailun vuoksi keväällä liikkumisrajoitusten yhteydessä alle kahdessa kuukaudessa tehtiin 20,7 miljoonaa tarkastusta ja kirjoitettiin 1,1 miljoonaa sakkoa, kertoo lehdistövirkamies Johanna Unha-Kaprali Pariisin Suomen suurlähetystöstä.

Kansalaisia on ohjeistettu maskin oikeista käyttötavoista, mutta todellisuudessa käytännöt vaihtelevat. Maskit maksetaan itse ja osa kokee, että ne ovat kalliita. Vähävaraisille perheille on lähetetty maskeja maksutta kotiin.

Kokoontuminen ja yleisötapahtumat: Tällä hetkellä korkeintaan 10 ihmistä saa kokoontua mihin tahansa julkiseen tilaan yhdessä. Urheilustadionit ja muut tilat, missä pystytään varmistamaan turvavälien toteutuminen, kuitenkin avattiin heinäkuussa. Yökerhot pysyvät yhä suljettuina.

Baarit, ravintolat, yökerhot: Baarit ja ravintolat ovat auki poikkeuskäytännöin. Tiloissa pitää pystyä varmistamaan turvavälien ja hygieniavaatimusten toteutuminen.

Koulut: Peruskoulut ovat auki normaalisti ja läsnäolo on pakollista. Lukioiden ja korkeakoulujen tulee aloittaa lukukausi etäopetuksella.

Pariisin kupeessa, Le Kremlin-Bicêtressä asuvan kääntäjän Jasmin de Laponien, 42, mielestä paikalliset noudattavat maskipakkoa hyvin.

– Kävin äsken kaupassa ja huomasin ehkä kaksi henkilöä, keillä ei ollut maskia.

Pariisin kupeessa asuva Jasmin de Laponie ja tytär Aida, 12.

Sen sijaan kasvomaskien oikeaoppinen käyttö on hänen mukaansa kaupunkilaisilta välillä hukassa.

– Monilla maski on leualla tai nenän alla ja nuorilla maski repsottaa taskusta ulos. Kaupan myyjilläkään ei välttämättä ole maski kunnolla päällä.

Paikalliset tiedostavat tilanteen vakavuuden, mutta de Laponien mukaan ranskalaiset eivät ala panikoimaan kovin helposti, vaan elämä jatkuu pandemian keskelläkin. Lämmin kesä on saanut monet myös unohtamaan kokoontumisrajoitukset.

– Välillä on ollut joka paikka on täynnä ihmisiä, eivätkä turvavälit todellakaan toteudu.

Pian perheen tytär Aida, 12, aloittaa jälleen lähiopiskelun yläasteella, missä myös oppilailla on maskipakko.

– Saa nähdä, miten se sujuu lapsilta, de Laponie naurahtaa.

Maskeja Bordeaux’n katukuvassa Ranskassa elokuun puoliväkissä.