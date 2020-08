Alkoholin myynti lopetettiin Tallinnassa yllättäen lauantai-iltana kello 23 – Jarin, 53, ilta loppui lyhyeen: ”Olisi ollut kiva, jos jossain olisi ollut tiedote ”

Virossa on otettu käyttöön uusia koronarajoituksia nopealla aikataululla.

Virossa koronarajoituksia on tiukennettu: 29. elokuuta alkaen Harjumaalla ja 31. elokuuta alkaen Kaakkois-Virossa sijaitsevissa Põlvassa, Valgassa ja Võrun maakunnassa alkoholia ei saa myydä kello 23–06 välisenä aikana.

Alkoholin myyntiä on rajoitettu jo aiemmin Tartossa ja Itä-Virumaalla, ja myös nämä rajoitukset jatkuvat edelleen, kertoo Postimees.

Rajoitukset tarkoittavat sitä, että esimerkiksi Tallinnassa baarit laittoivat oluthanat kiinni lauantai-iltana kello 23, minkä myötä monen illanvietto loppui lyhyeen.

Viroon lomamatkalle Suomesta lähtenyt Jari, 53, kertoo, että asia tuli täytenä yllätyksenä. Hän oli ollut Tallinnassa baarissa viettämässä mukavaa lauantai-iltaa, kun alkoholijuomien myynti loppui yllättäen kello 23.

– Aika v*ttuuntunutta suomalaissakkia oli tuossa kylällä äsken, Jari kuvaili Ilta-Sanomille puhelimitse myöhään lauantai-iltana.

Jarin mukaan poliisi oli valvomassa, että alkoholin myynti todella lopetetaan.

Häntä harmittaa se, ettei asiasta löytynyt tietoa mistään. Hän oli ollut tietoinen siitä, että alkoholimyyntiä oli aiemmin rajoitettu Tartossa, mutta Tallinnaa koskevista rajoituksista ei ollut informoitu missään.

– Olisi ollut kiva, jos jossain olisi ollut tiedote tästä asiasta. 24.8. oli päivitetty kaikki covid-tiedotteet, ja luin ne ennen matkaa, mutta ei siellä tästä puhuttu mitään.

Myöskään Ilta-Sanomat ei äkkiseltään löytänyt uusista rajoituksista muuta tietoa kuin Postimeehen ja Viron yleisradion ERR:n vironkieliset artikkelit. Viron pohjoisen prefektuurin poliisipäällikkö Kristian Jaani oli tiedottanut uusista rajoituksista perjantaina 28. elokuuta.

Jari oli saapunut Tallinnaan lauantaina ja mietti, että Suomeen on varmaan parempi palata heti sunnuntaina. Hän toteaa, ettei olisi lähtenyt Viroon viettämään lomapäiviään, jos olisi tiennyt, että alkoholin myyntiä on rajoitettu.

– V**uttaa, ihan suomeksi sanottuna.

ERR:n mukaan tarkkaa tietoa siitä, kauanko rajoitukset jatkuvat, ei tällä hetkellä ole, mutta alustavan arvion mukaan ne ovat lyhytkestoisia. Viranomaiset arvioivat tilannetta uudestaan kerran viikossa.

Tarton alueen koronatilanteen on kerrottu olevan huomattavasti huonompi kuin muun Viron. 28. elokuuta Virossa todettiin 18 uutta koronatapausta, joista yhdeksän löytyi Itä-Virumaan maakunnasta, seitsemän Harjumaalta, yksi Võrun maakunnasta ja yksi Jõgevan maakunnasta.

THL:n liikennevalomallissa Viro on merkitty vihreäksi. Se tarkoittaa, että riski tartunnalle ei ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa. Covid-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon, eli alle 8–10 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.