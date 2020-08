Saaristoon pääsee vain esittämällä vähintään 20 päivää vanhan positiivisen koronavirus­testituloksen tai vasta-ainetestin tuloksen.

Brasilialle kuuluva Fernando de Noronhan paratiisisaaristo ottaa jälleen matkailijoita vastaan. Turisteille on kuitenkin asetettu erikoinen vaatimus. Saarille saa tulla vain, jos on todistetusti sairastanut koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin.

– Saapuakseen saaristoon, turistin on esitettävä tulos positiivisesta PCR-testistä, joka on vähintään 20 päivää vanha. Toinen vaihtoehto on näyttää serologinen testitulos, jonka perusteella henkilölle on kehittynyt vasta-aineita koronavirusta vastaan, kertoi saaren hallintovirkamies Guilherme Rocha lehdistötilaisuudessa CNN:n mukaan.

PCR-testi kertoo, kantaako henkilö virusta vai ei. Serologinen testi sen sijaan kertoo, onko henkilön elimistö kehittänyt vasta-aineita virusta vastaan. Vasta-aineita kehittyy taudin sairastamisen jälkeen.

CNN:n mukaan Rocha ei tarkentanut, miksi Brasilia sallii vain koronaviruksen sairastaneiden turistien vierailun Fernando de Noronhalle.

Fernando de Noronhan saaristo on ollut koronapandemian vuoksi suljettuna turisteilta maaliskuun puolivälistä alkaen. Heinäkuun lopussa se avattiin vain sen asukkaille ja paikallisille tutkijoille.

21 tuliperäisestä saaresta koostuva saaristo on kansallispuisto ja yksi Brasilian suosituimmista turistikohteista. Viime vuonna saaristossa vieraili 106 000 turistia, joista 90 prosenttia oli brasilialaisia. Saaristoa on kutsuttu yhdeksi maailman kauneimmista paikoista ja siitä tuli Unescon maailmanperintökohde vuonna 2001.