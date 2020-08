Ruotsin poliisi varautuu uusiin mellakoihin Malmössä – joukkoja kutsuttu apuun ympäri maata

Aftonbladetin tietojen mukaan paikalle on kutsuttu muun muassa poliisin erikoisjoukkoja Tukholmasta.

Ruotsin poliisi varautuu siihen, että perjantai-iltainen mellakointi Etelä-Ruotsin Malmössä jatkuu lauantai-iltana. Mahdollisia levottomuuksia kaitsemaan on kutsuttu apuvoimia ympäri maata, uutisoi Aftonbladet.

– Olemme kutsuneet vahvistuksia Etelä-Ruotsin alueelta, mutta myös muilta alueilta, poliisin tiedottaja Calle Persson kertoo Aftonbladetille.

Poliisi otti lauantaina kiinni parikymmentä mellakoijaa, jotka polttivat muun muassa auton renkaita.

Lehden tietojen mukaan apuun on kutsuttu myös noin 20 poliisia Tukholman erikoisjoukoista, jotka ovat erikoistuneet muun muassa joukkojen hallintaan ja mellakoihin. Tukholman poliisi on myös lähettänyt avuksi mellakka-ajoneuvoja. Persson ei kommentoi, mitä resursseja poliisilla on käytössään ja kuinka paljon.

– Olemme valmistautuneet useisiin mahdollisiin skenaarioihin ja meillä on resursseja, jos ihmiset aikovat riehua myös tänä iltana, Persson sanoo.

Levottomuudet Malmössä saivat alkunsa perjantai-iltana, kun kaupungissa poltettiin muslimien pyhä kirja Koraani. Sadat ihmiset mellakoivat kadulla ja poliisi otti kiinni parikymmentä mielenosoittajaa. Tilanne rauhoittui vasta myöhään lauantain vastaisena yönä.

Poliisi alkoi lauantaina tutkia useita poliisin väkivaltaisia vastustamisia, vahingontekoja ja tuhopolttoja. Malmön poliisin edustaja Patric Fors ei osannut vielä lauantaina sanoa, kuinka moni kiinniotetuista tullaan pidättämään. Muutamat poliisit saivat lieviä vammoja yhteenotoissa.

Mellakoiden jälkiä siivottiin lauantaina Malmössä.

Viranomaiset olivat aiemmin perjantaina antaneet tanskalaisen äärioikeistolaisen puolueen puheenjohtajalle Rasmus Paludanille kahden vuoden maahantulokiellon. Juuri Paludan pyysi, että mielenosoittajat polttaisivat protestissa Koraanin.

Malmön lähistöllä sijaitsevan Arlövin moskeijan imaami Samir Muric kertoi aiemmin lauantaina uutistoimisto TT:lle yrittäneensä saada mielenosoittajia rauhoittumaan. Muric oli hypännyt autoonsa ja ajanut Malmöhön välittömästi mellakoista kuultuaan.

Muric tuomitsee vahvasti koraanin polttamisen, mutta vähintään yhtä vahvasti hän tuomitsee mielenosoittajien toiminnan. Hänen mukaansa suurimmalla osalla mellakoijista ei ollut uskonnollista taustaa.

– Nämä ihmiset käyttävät haavoittuvaista tilannettamme hyväkseen purkaakseen omia tuntemuksiaan. Kaikki, joiden kanssa olen puhunut, korostavat tämän olevan väärin. Yksikään muslimi ei kannata väkivaltaa, Muric sanoo.