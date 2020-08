Ulkoministeri Haavisto: Kehitys Valko-Venäjällä vie väärään suuntaan

Ulkoministeri Haaviston mukaan läpinäkyvyys palvelisi kaikkien etua.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan tiedot toimittajien akkreditointien perumisesta Valko-Venäjällä eivät ole hyvä uutinen ja vievät kehitystä väärään suuntaan.

Läpinäkyvyys ja tapahtumista raportointi asianmukaisesti on kaikkien etu, Haavisto sanoo STT:lle.

Valko-Venäjä on kertonut tänään peruneensa lukuisten toimittajien lehdistölupia. Maan toimittajajärjestö Baj kertoo, että akkreditoinnit olisi peruttu lisäksi uutistoimisto AFP:ltä ja Reutersilta. Lisäksi yleisradioyhtiö BBC ja Radio Liberty ovat vahvistaneet, että useiden niille työskentelevien toimittajien työluvat on peruttu.

Valko-Venäjällä on protestoitu ja lakkoiltu viikkojen ajan vilpillisenä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen.

Protestit alkoivat, kun maata pitkään itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko vajaat kolme viikkoa sitten julistettiin presidentinvaalien voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.

Suomi tukee dialogia

Liettuassa tänään vieraillut Haavisto kertoo tavanneensa maassa Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokkaan Svetlana Tihanovskajan, joka kampanjoi Lukashenkoa vastaan vaaleissa. Tihanovskaja pakeni Liettuaan pian presidentinvaalien jälkeen.

– Tihanovskaja esitti vahvan toiveen, että dialogi opposition ja hallinnon välillä voitaisiin aloittaa, mitä myös Suomi ja EU tukevat, Haavisto sanoo.

EU on asettamassa pakotteita Valko-Venäjän mielenosoitusten tukahduttamisesta vastuussa oleville ihmisille. Pakotteet voivat kohdistua vaikkapa poliisiin, poliisijohtoon tai muihin ihmisiin, jotka ovat vastuussa väkivallan käytöstä mielenosoittajia kohtaan.

Voiko EU vaikuttaa maan kehitykseen muulla tavalla kuin pakotteilla?

– Se keskustelu, mitä kävimme ulkoministerien kanssa Berliinissä perjantaina liittyi juuri siihen, että päästäisiin pattitilanteesta eteenpäin ja löydettäisiin väkivallattomia ratkaisuja. Ainoa keino on dialogin edesauttaminen, Haavisto sanoo.

Valko-Venäjä torjunut Etyjin vierailun

Yksi keino dialogin edistämiseen voisi olla Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin käyttäminen tilanteen ratkaisussa. Sen edustajat ovat valmiita vierailemaan Valko-Venäjällä, jos maan hallinto sen hyväksyy, Haavisto sanoo.

Onko kovaa retoriikkaa käyttäneellä Lukashenkolla halua dialogiin? Hän on muun muassa sanonut laittaneensa ”puolet maan armeijasta” taisteluvalmiuteen ja käyttänyt kovakouraisia otteita mielenosoittajia kohtaan.

– Toistaiseksi Valko-Venäjällä on ollut hyvin pidättyviä viestejä. Valko-Venäjän hallinnolla on ilmeisesti ajatus, että on liian aikaista tällaiselle käynnille Minskissä. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin aikainen toiminta on yleensä parempi ennen kuin tilanne kärjistyy. Siksi meidänkin suosituksemme Valko-Venäjälle on, että he hyväksyisivät tällaisen Etyjin käynnin maassa, Haavisto sanoo.

Haavisto: Tärkeää, että Valko-Venäjän suvereniteettia kunnioitetaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi torstaina Venäjän muodostaneen turvallisuusjoukoista reservin, joka voi tarvittaessa lähteä apuun pitämään yllä järjestystä Valko-Venäjällä. Putinin mukaan apujoukkoa ei oteta käyttöön, elleivät valkovenäläiset ”ääriainekset” aloita yleistä ryöstelyä ja mellakointia. Toistaiseksi avun antamiseen ei Putinin mukaan ole tarvetta.

Haaviston mukaan opposition Tihanovskaja vahvisti tapaamisessa, että maan oppositio ei ole Venäjä-vastainen, vaan kyse on Valko-Venäjän sisäisestä kehityksestä.

– Oppositio ei edellytä Valko-Venäjän ja Venäjän yhteistyön lopettamista. Protestit maassa ovat sitä vastaan, että maan omia lakeja on rikottu. Siksi on tärkeää, että kaikki kunnioittavat Valko-Venäjän suvereniteettia ja sitä, että maa elää omien lakiensa mukaan.