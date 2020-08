Carol Alan itki, kun hän sai tietää Kamala Harrisin valinnasta varapresidenttiehdokkaaksi. Kyynelten takana oli ilo, helpotus, toivo – ja pelko.

Ari Aho

”Kamala Harris heikentää mielestäni Joe Bidenin mahdollisuuksia. Bidenin politiikka on pääosin ollut myötäillä vasemman laidan mielipiteitä. Harris tuskin muuttaa mitään tässä asetelmassa, sillä Bidenin takana oleva joukko päättää, mitä politiikkaa ajetaan. Biden on vain keulakuva, jolla ei ole omaa käsitystä siitä, mistä mennään.

Kamala Harrisilla on Kaliforniasta syyttäjän toimistaan paljon painolastia. Trumpin tiimi tulee varmaankin käyttämään sitä hyväkseen.”

Carol Alan

”Itkin, kun Biden julisti Kamala Harrisin olevan varapresidenttiehdokkaansa. Tunnereaktioni oli yhdistelmä iloa, helpotusta, toivoa ja pelkoa. Pelko johtuu siitä vihasta, jonka tiedän republikaanien kohdistavan häneen mustana naisena.

Termit, kuten ”radikaali vasemmisto” on tarkoitettu liittämään senaattori Harris ihmisiin ja ideoihin, joiden republikaanit tietävät ärsyttävän heidän ydinkannattajiaan. Se on propagandaa, ja republikaanit ovat loistavia levittämään harhaanjohtavaa ja valheellista propagandaa.

Amerikkalaiset tuskin tutkivat itse, mitä Harris on sanonut tai tehnyt. Siksi termien, kuten ”radikaali vasemmisto”, heitteleminen toimii ihmisille, jotka eivät alunperinkään halua pitää hänestä sekä ihmisille, joiden mielestä johtajien pitäisi olla heteroseksuaalisia valkoisia cis-miehiä.

Kamala Harris on maltillinen demokraatti. Donald Trump ihailee avoimesti fasismia, äänestyksen vaikeuttamista ja autoritarismia. Vaikka Kamala olisi ”vasemmistoradikaali”, hän olisi silti paljon, paljon parempi vaihtoehto kuin mitä meillä nyt on.”

Kimberly Davis

”En tiedä. En näe kummankaan puolueen eroavan toisistaan radikaalisti. Minusta molemmat puolueet vetelevät väsyneistä vanhoista vivuista innostaakseen kannattajiaan, ja niiden kannattajat intoilevat väitetyistä teemoista, mutta kumpikaan ei tee mitään todellista maamme hyväksi.”

Maureen Edelson

”Minulle on epäselvää, mitä Joe Biden ja Kamala Harris edustavat, joten jätän vastaamatta. Joka tapauksessa heidän pitäisi puolustaa Yhdysvaltain perustuslakia, mikäli he voittavat vaalit. ”

Nico Mulhern

”Isäni itse asiassa toisti tämän väitteen minulle. Hän kutsui Joe Bidenia ”radikaalivasemmiston sätkynukeksi”. Et uskokaan, kuinka kovasti toivoisin, että se olisi totta!

Vaikka Biden on ehdottomasti liikkunut vasemmalle asioissa kuten maksuttomissa ammattikorkeakouluissa, hän vastustaa edelleen valtion kustantamaa terveydenhuoltojärjestelmää. Luulen, että tämä narratiivi on strategia, jolla pelotellaan maltillisia äänestämästä Bidenia. Luulen kuitenkin, että yritys on turha, sillä ennustan Bidenialle ja Harrisille murskavoittoa.”