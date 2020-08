Melania Trumpin väitetään kutsuvan Ivanka Trumpia ”prinsessaksi” ja jopa ”käärmeeksi” – uudessa kohukirjassa kuvataan Valkoisen talon perhesuhteita hyvin tulehtuneiksi

Melania Trumpin vanhan ystävän kirjoittama kirja kertoo ”blokkaa Ivanka -operaatiosta” ja väittää, että Ivanka saattaa olla Melanian plagiaattipuheen takana.

Melania Trumpin vanhan ystävän Stephanie Winston Wolkoffin kirjoittama uutuuskirja Melania and me: The rise and fall of my friendship with the first lady (vapaasti käännettynä Melania ja minä: ystävyyden nousu ja tuho ensimmäisen naisen kanssa) kertoo Valkoisen talon tulehtuneesta perhedynamiikasta. Kirjan mukaan Melania ja Ivanka Trumpin suhteet ovat jäiset, ja viimeiseen viiteen vuoteen on mahtunut monia kertoja, jolloin naisista kummallakaan ei ole ollut puhtaat jauhot pussissa.

Muun muassa CNN ja Guardian ovat saaneet osia teoksesta luettavakseen.

Kirjassa väitetään, että Melania kutsuu tytärpuoltaan säännöllisesti prinsessaksi, ja erään riidan jälkeen Melania kutsui Ivankaa ja tämän liittolaisia käärmeiksi. Wolkoff kirjoittaa muun muassa ”blokkaa Ivanka -operaatiosta”, jossa Melania tahtoi estää Ivankan esiintymisen valokuvissa virkaanastumis­seremoniassa.

”Olimme kaikki väsyneitä ja stressaantuneita. Kyllä, blokkaa Ivanka -operaatio oli pikkumainen. Melania oli tehtävässä mukana. Mutta meidän mielestämme Ivankan ei olisi pitänyt tehdä itsestään keskipistettä isänsä virkaanastujaisissa”, Wolkoff kirjoittaa.

Melania Trump seisoi republikaanien puoluekokouksessa miehensä rinnalla, kun hän otti virallisen ehdokkuuden vastaan. Ivanka Trump piti puheen ja kehui isäänsä tavallisen kansan presidentiksi.

Ivanka Trump on ollut näkyvässä roolissa Donald Trumpin vaali­kampanjoinnissa sekä hänen presidentinkaudellaan. Kun Donald Trump otti torstaina vastaan virallisen republikaanien presidenttiehdokkuuden, hänen rinnallaan oli Melania Trump mutta Ivanka piti puheen.

– Yhteenvetona: Melania Trumpin kehonkieli Ivankan puheen jälkeen osoittaa hänen tuntevan huomattavaa vihaa ja syvää inhoa Ivanka Trumpia kohtaan, kehonkielen asiantuntija Jack Brown summasi Melanian eleistä puoluekokouksen lavalla.

Ivana Marie ”Ivanka” Trump, 38, on Trumpin viidestä lapsesta toisiksi vanhin. Hän työskentelee Valkoisessa talossa neuvonantajana. Hän oli kuudentoista, kun hänen isänsä tapasi tuolloin 28-vuotiaan Melania Knaussin juhlissa vuonna 1998 ja suhde alkoi kehittyä. Donald Trump ja Ivankan äiti erosivat, kun Ivanka oli 11-vuotias. Seuraavana vuonna Trump asteli naimisiin Marla Maplesin kanssa, mutta liitto jäi lyhyeksi.

Melania and Me -kirjan kirjoittaja Stephanie Winston Wolkoff on newyorkilainen tapahtumajärjestäjä, joka tuntee Melanian vuodesta 2003 lähtien. Slovenialaissyntyinen Melania Trump (silloin Knauss) muutti Manhattanille vuonna 1996. Wolkoff kirjoittaa, että heidän ystävyytensä koostui lounaista ympäri Manhattania, juhlista ja kikattelusta Trump Towerin penthouse-huoneistossa. Trumpit avioituivat 2005, ja Barron-poika syntyi 2006. Presidentinvaali­kampanjan myötä entisen mallin elämä muuttui täysin.

Stephanie Winston Wolkoff Trump Towerin luona New Yorkissa talvella 2017.

Wolkoff työskenteli Valkoisessa talossa Melania Trumpin neuvonantajana palkatta, mutta hänen yrityksensä laskutti Donald Trumpin tammikuun 2017 virkaanastujaisista 26 miljoonaa dollaria, mistä Wolkoffille jäi 1,6 miljoonaa alihankkijoiden kulujen jälkeen. Seremonian kokonaisbudjetti oli 107 miljoonaa dollaria. Henkilökohtaisesti Wolkoff nettosi 500 000 dollaria (469 000 euroa). Virkaanastujaisten suuresta budjetista tuli kohu ja Wolkoffista sen kasvot, minkä jälkeen Wolkoff erosi Valkoisen talon tehtävistään.

Stephanie Winston New Yorkin muotiviikoilla 2012.

Melania Trump kieltäytyi puolustamasta ystäväänsä kohun keskellä, ja Wolkoff kertoi New York Timesille, miten hän koki joutuneensa ”bussin alle heitetyksi” ja turhaan syntipukiksi. New York Magazinen toimittajalle Wolkoff kertoi, miten hän alkoi kohun jälkeen aavistella, että virkaanastujaisten suunnittelussa ja rahoituksessa piilee suurempia ongelmia, mutta että politiikan ulkopuolelta tuleva seurapiirinainen oli täydellinen syylliseksi lavastettavaksi.

Washington D.C.:n alueen syyttäjä on kutsunut Wolkoffin todistajaksi virkaanastujaisten rahoitukseen liittyvään oikeudenkäyntiin.

Donald Trumpin virkaanastujaisista 2017 muodostui paljon puitu seremonia.

Kustantamo Simon & Schusterin mukaan kirja Melania and Me on vastaus tähän ”petokseen”, joka ”lähes tuhosi Wolkoffin”.

”Ivanka oli heltymätön ja päättäväinen halussaan olla ensimmäinen tytär ja nainen ja anastaa toimistotilaa Melanialta: hän tahtoi olla kiinteistön ainoa näkyvä naispuolinen Trump”, Wolkoff kirjoittaa.

Kirjan mukaan Ivanka Trump tahtoi Valkoisen talon itäsiipeen, jossa presidenttiperhe asuu ja ensimmäisen naisen toimistot sijaitsevat, kun taas muu henkilökunta työskentelee länsisiivessä. Kirjan mukaan Ivanka Trump ja hänen miehensä Jared Kushner etsivät itäsiivestä käsin mahdollisuuksia heikentää ja ”kontrolloida” Melania Trumpia.

Ivanka Trumpin puoliso Jared Kushner työskentelee myös Valkoiselle talolle. Parilla on kolme lasta.

Wolkoffin mukaan Ivanka Trump on käyttänyt henkilökohtaista sähköpostiaan virallisissa Valkoisen talon asiassa. Hillary Clintonin todettiin osin toimineen näin ulkoministerinä ollessaan, mikä nousi keskiöön ennen edellisiä presidentinvaaleja.

Ivanka Trumpin edustajat ovat kertoneet, että hän on käyttänyt henkilökohtaista serveriä vain ennen kuin hänelle kerrottiin säännöistä ja että viestit eivät sisältäneet salaiseksi luokiteltua tietoa, kertoo CNN.

Stephanie Winston Wolkoff tuntee Melania Trumpin 17 vuoden takaa.

Kirjassa esitetään myös, että Ivanka Trump saattoi olla epäsuorasti Melania Trumpin plagiontikohun keskelle joutuneen puheen takana. Melania Trumpin puhe Clevelandissa 2016 oli häkellyttävän pitkälti sama kuin Michelle Obaman aiemmin pitämä puhe. Trumpin puheenkirjoittaja myönsi tuolloin plagioineensa Obaman puhetta vahingossa ja tarjoutui eroamaan. Wolkoff kuitenkin kirjoittaa, että puheen taustalla oli Donald Trumpin kampanjapäällikkö Rick Gates.

”Jos Ivanka kontrolloi Rickiä, ja Rick oli väitetysti kirjoittanut Melanian kokouspuheen, tarkoittaako se, että Ivanka oli suuren kömmähdyksen / sabotaasin takana?” Wolkoff kirjoittaa.

Clevelandin puoluekokouksessa pidetty puhe hämmensi maailmalla, sillä se oli monin osin sanatarkasti sama kuin Michelle Obaman aiempi puhe.

Kirjassa sivutaan myös Melania ja Donald Trumpin suhdetta.

– Tunnen mieheni, Melanian Trumpin kerrotaan sanoneen ystävälleen, kun Donald Trumpin avioliiton ulkopuoliset suhteet nousivat otsikoihin.

Kirja julkaistaan vaalien alla 1. syyskuuta. Kesällä on julkaistu myös muun muassa Trumpin veljentyttären Mary Trumpin kirja Donald Trumpin lapsuudenperheestä sekä Washington Postin toimittajan kirja The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, jossa muun muassa väitetään Melania Trumpin neuvotelleen avioehtonsa uusiksi ennen muuttoaan Valkoiseen taloon. Melania ja Barron Trump muuttivat hieman Donald Trumpin jälkeen New Yorkin -kodistaan Valkoiseen taloon.

Perhesuhteita puivia kirjoja kenties merkittävämpi on Donald Trumpin entisen turvallisuuspoliittisen neuvonantaja John Boltonin kesäkuinen paljastuskirja, joka kertoo hallinnon erimielisyyksistä ja erinäisistä ulkopoliittisista sekaannuksista.

Yhdysvallat käy vaaliuurnille marraskuun kolmantena päivänä.