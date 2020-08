Jääkarhu tappoi turistin Huippuvuorilla

Ihmisen kuolemaan johtavat jääkarhujen hyökkäykset ovat kuitenkin harvinaisia.

Jääkarhu tappoi miehen lähellä leirintäaluetta Longyearbyenissä, Huippuvuorilla. Miehen kerrottiin olleen ulkomaalainen vierailija. Hänet julistettiin kuolleeksi sairaalassa, The Guardian kertoo.

Paikalliset ampuivat jääkarhun kuoliaaksi parkkipaikalla lähellä lentokenttää. Norjalaisen NRK:n mukaan mies oli yhdessä leirintäalueen useista teltoista.

BBC:n mukaan uhri oli Alankomaiden kansalainen. Hänen telttansa joutui jääkarhun hyökkäyksen kohteeksi hieman ennen auringonnousua perjantaina.

Paikallislehti Svalbardpostenin mukaan yliopiston paikallisen kenttä­keskuksen tutkijat välttävät nukkumasta teltoissa lähellä rantaa alueella, jossa leirintäalue sijaitsee, koska viime aikoina havainnot jääkarhuista ovat lisääntyneet.

Huippuvuorilla elää noin 3 000 ihmistä ja lähes 1 000 jääkarhua. Ihmisen kuolemaan johtavat hyökkäykset ovat kuitenkin harvinaisia.

Edellisen kerran jääkarhu tappoi ihmisen Huippuvuorilla vuonna 2011. Tuolloin 17-vuotias brittikoululainen kuoli ja neljä muuta loukkaantui.

50 vuodessa on tilastoitu ainoastaan viisi kertaa, kun jääkarhu on tappanut ihmisen.

Jääkarhut ovat suojeltuja ja niiden ampuminen on sallittua ainoastaan itsepuolustuksena. Huippuvuorilla ihmisiä on kuitenkin kehotettu kantamaan asetta mukanaan, kun he liikkuvat kaupunkialueen ulkopuolella.

Asiantuntijoiden mukaan jääkarhujen metsästysalueet ovat vähentyneet ilmastonmuutoksen takia, mikä on pakottanut ne lähemmäs asutettuja alueita.