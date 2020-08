Amerikkalaismedia tarkisti presidentti Donald Trumpin ehdokkuuspuheen faktat ja korjattavaa löytyi niin paljon, ettei jutuilla näytä olevan loppua.

Donald Trump otti perjantaiaamuna Suomen aikaa vastaan republikaanisen puolueen presidenttiehdokkuuden Valkoisen talon etelänurmikolla. Hän puhui 70 minuuttia, mutta ei kokonaan totuuden mukaisesti, totesivat amerikkalaismediat.

Esimerkiksi Washington Post ja CNN laskivat presidentin esittäneen puheessaan yli 20 väärää, liioiteltua tai vääristeltyä väitettä. Myös New York Times laati puheesta erittäin pitkän jutun, jossa puheen faktat käydään läpi.

Ottaessaan vastaan republikaanien presidenttiehdokkuuden, Trump esitti väitteitä omista saavutuksistaan sekä hyökkäsi demokraattien ehdokasta Joe Bidenia vastaan.

Trump pysyi ennalta laaditussa puheessa, eikä tällä kertaa tehnyt itselleen tyypillisiä välihuomautuksia. Puheessa Trump muun muassa väitti Bidenin haluavan avata rajat ja purkaa kiistellyn muurin Meksikon rajalta, vaikka Biden on todellisuudessa vain ehdottanut rakentamisen keskeyttämistä.

Etenkin koronapandemian osalta presidentti liioitteli hallintonsa toimien tehokkuutta. Trump väitti Yhdysvaltain luoneen parhaan ja laajimman koronatestauksen maailmassa.

Trump kehui myös Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n päätöstä hyväksyä covid-19-taudista toipuneiden veriplasman käytön koronapotilaiden hoidossa, mikä Trumpin mukaan on pelastanut tuhansia ihmishenkiä.

– Yhdysvalloissa on nyt yksi matalimmista kuolinmääristä maailman isoissa valtioissa, kehui Trump.

CNN kuitenkin huomautti, että koronatestaukset eivät Yhdysvalloissa ole nousseet terveysasiantuntijoita tyydyttävälle tasolle. Jopa Trumpin hallinnon tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield on myöntänyt, että 90 prosenttia koronatatartunnoista on jäänyt testaamatta.

Myöskään Trumpin väitteet hoitokeinosta eivät pidä paikkaansa. Yhdysvallat ei ole vielä kehittänyt valmiiksi yhtään uutta hoitoa koronavirusta vastaan, huomauttaa CNN.

Veriplasmahoitokin on 100 vuotta vanha, viimeisenä keinoja käytettävä hoito, jonka tehoa FDA:n johtaja myönsi sunnuntaina liioitelleensa.

Yhdysvaltain koronakuolleisuusaste on CNN:n mukaan nyt 3,1 prosenttia, kun Venäjällä se on 1,7, Saudi-Arabiassa 1,2 ja Japanissa 1,9 prosenttia. New York Timesin mukaan Yhdysvallat kuuluu maailman kärkikolmikkoon maista, joissa koronatartunta koituu kuolemaksi.

Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on 54,93 koronakuolemaa 100 000 asukasta kohden. Vain 10 maassa, kuten Brasiliassa ja Ruotsissa lukema on huonompi.

Määrällisesti Yhdysvalloissa on yhä eniten koronakuolemia maailmassa, yli 180 000 tapausta torstaihin mennessä NYT huomauttaa.

Myös muissa Trumpin puheen väitteissä oli ”valheita ja fantasiaa”, kommentoi Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.