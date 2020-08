Kommentti: EU näpertelee Valko-Venäjällä – Putin lataa rautaa rajalle

Putinin ja Lukashenkan suhde on pitkä ja monimutkainen. Nyt Putinilla on paremmat kortit.

Lukashenka on hävinnyt pelinsä Putinin kanssa, mutta Valko-Venäjän kansa voi vielä kaataa pelilaudan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Valko-Venäjän tilanne on muuttumassa kestokriisiksi, joka kietoo syöveriinsä ulkovaltoja. EU on liikkeellä kaarnaveneellä, Venäjä panssarilaivalla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi torstaina, että EU-maiden ulkoministerit kannattivat kokouksessaan Berliinissä yksimielisesti pakotteiden asettamisesta. Ne koskisivat joitakin kymmeniä Valko-Venäjällä väkivaltaan tai vaalivilppiin syyllistyneitä ihmisiä.

Baltian maat toivoivat kuitenkin tiukempia pakotteita, joihin ei vielä lähdetty. Ne ovat Valko-Venäjän naapurissa ja kokevat tilanteen toisin kuin kauempana olevat länsimaat. EU:ssa pelätään Venäjän provosoimista.

Henkilökohtaiset pakotteet toimivat, jos niiden kohteena on oligarkkeja, joilla on rahaa ja sijoituksia lännessä. Jos kyseessä ovat virkamiehet ja poliisit, he saattavat vain kohauttaa olkapäitään. Diktaattoreilla on keinoja hyvittää palvelijoilleen näiden lomamatkojen vaikeutuminen.

Ukrainan kriisin aikana Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenka pelasi EU-kortilla. Hän otti etäisyyttä Venäjään. Se toi myötämieltä lännessä, vaikka Lukashenka ei omassa maassaan demokratiasta piitannut. Tämäkin sotkee yhä EU:n kuvioita.

Rajojensa ulkopuolella unioni on taas voimaton.

Putinin rautanyrkki valmiina rajalla

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei erityisemmin rakasta Lukashenkaa muun muassa tämän Ukraina-kuvioiden vuoksi.

Juuri ennen Valko-Venäjän kiisteltyä presidentinvaalia sattui outo tapaus, jossa Valko-Venäjä pidätti joukon maahan saapuneita venäläisiä palkkasotilaita. Saattaa olla, että nämä olivat matkalla Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan. Lukashenkan mukaan he valmistautuivat lietsomaan levottomuuksia Valko-Venäjällä. Tempausta pidettiin keinona hakea suosiota vaaleissa osoittamalla tiukkaa linjaa Venäjälle.

Kun vaaleja pidettiin vilpillisinä ja levottomuudet puhkesivat, Lukashenkan takki kääntyi äkkiä. Nyt mielenosoittajat ovatkin Lukashenkan mukaan venäläisvastaisia Naton kätyreitä ja läntinen sotilasliitto juuri tunkeutumassa Valko-Venäjälle. Tämä on pelkkää avunhuutoa Kremlille.

Putin harkitsi pitkään. Pari vuotta sitten Venäjä antoi vallankumouksen tapahtua Armeniassa, kun uudetkin vallanpitäjät lupasivat kunnioittaa sen ylivaltaa. Lukashenkaa helpompi luotettava johtaja Valko-Venäjän johdossa ei olisi Kremlille haitaksi.

Autoritaariset valtiot ovat kuitenkin allergisia levottomuuksille. Kun tyytymättömyys ei saa purkautua vaaleissa, se räjähtää helposti kaduilla. Vallankumous Valko-Venäjällä olisi liian läheinen innoittaja Venäjällä.

Putin ilmoitti Venäjän kokoavan joukkoja, joita voidaan lähettää Valko-Venäjälle, jos levottomuudet kiihtyvät. Kyse olisi tuskin pelkistä liikennemiliiseistä. Putin on valinnut Lukashenkan ainakin toistaiseksi.

Alkavana viikonloppunakin Minskin kaduilla on paljon pelissä.

Lukashenkan unelmat

Venäjän puuttumista Valko-Venäjän tapahtumiin helpottaisivat maiden monet siteet. Maat ovat muodollisesti jopa valtioliitossa.

Siihen päädyttiin Venäjän presidentin Boris Jeltsinin viimeisinä aikoina. Tuolloin Jeltsin oli heikko ja sairas, Valko-Venäjän Lukashenka nuori ja itsetuntoa täynnä. Esitettiin epäilys, että Lukashenkan suunnitelma oli yhdistää maat ja johtaa niitä sitten itse.

Jos tällainen haave oli, se kariutui, kun jostain kaivettiin Jeltsinin seuraajaksi hyväkuntoinen ja armoton Vladimir Putin. Valtioliittopaperit pistettiin Valko-Venäjällä kaapin peränurkkaan. Pari vuotta sitten Lukashenka hermostui, kun ideaa heräteltiin henkiin Kremlissä.

Lukashenka on vielä vallassa Minskissä, mutta on jo hävinnyt pelinsä Putinin kanssa.

Kun kansa taas viikonloppuna virtaa kaduille Minskissä, se voi sotkea Putininkin suunnitelmat. Silloin sotku ei rajoitu Valko-Venäjään, eikä myöskään EU pääse kuin koira veräjästä.