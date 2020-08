Trump otti vastaan presidenttiehdokkuuden – Trump: Joe Biden on ”Amerikan mahtavuuden tuhoaja”

Trump kritisoi puheessaan vastaehdokastaan Joe Bidenia.

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen nelipäiväinen puoluekokous huipentui perjantaiaamuna Suomen aikaa presidentti Donald Trumpin puheeseen, jossa hän vastaanotti virallisesti puolueen presidenttiehdokkuuden.

Puoluekokous järjestettiin koronaviruksen takia pääosin virtuaalisesti. Trump piti puheensa Valkoisen talon edustalla Washingtonissa.

Puheessaan Trump totesi, että äänestäjät eivät ole koskaan aikaisemmin kohdanneet ”selkeämpää valintaa kahden puolueen, kahden vision, kahden filosofian tai kahden agendan välillä”.

– Tämä äänestys päättää sen, luommeko nopeasti miljoonia hyvin palkattuja työpaikkoja vai tuhoammeko teollisuutemme ja annamme työpaikkojen valua ulkomaille, niin kuin on harmillisesti tapahtunut jo vuosikymmeniä, Trump puhui.

Hän sanoi myös, että marraskuun presidentinvaaleissa päätetään se, ”pelastammeko amerikkalaisen unelman vai emme”. Hän sanoi Joe Bidenia ”Amerikan mahtavuuden tuhoajaksi”.

– Joe Biden ei ole Amerikan sielun pelastaja. Hän on Amerikan työpaikkojen tuhoaja, ja jos hänelle annetaan mahdollisuus, hän on Amerikan mahtavuuden tuhoaja.

– Olemme viettäneet viimeiset neljä vuotta paikkaamalla vahinkoja, jotka Joe Biden on aiheuttanut viimeisen 47 vuoden aikana, Trump tylytti viitaten Bidenin uraan politiikassa.

Ennen Trumpin puhetta Joe Biden puolestaan moitti presidentti Trumpia kovasanaisesti. Biden kritisoi Trumpia etenkin siitä, että mustien epätasa-arvoon liittyvät jännitteet ovat jälleen kärjistyneet Yhdysvalloissa.

– Tämä väkivalta, jota todistamme, tapahtuu Donald Trumpin presidenttikaudella, ei minun, hän sanoi.

Ennen puhettaan Trump syytteli Twitterissä vastaehdokastaan Bideniä ja demokraattipuoluetta siitä, etteivät nämä omassa puoluekokouksessaan ”maininneet sanallakaan anarkisteja, kansankiihottajia, ryöstäjiä ja niin sanottuja ’rauhanomaisia protestoijia’”.

– He sallivat rajun rikollisuuden, aivan kuten Portlandissa. Jos he pyytävät meiltä, niin kuin heidän täytyy, me lopetamme rikollisuuden heidän demokraattikaupungeissaan, NOPEASTI, Trump lupasi.

Trump ei kuitenkaan käyttänyt aikaansa ainoastaan negatiivisista asioista puhumiseen. Puheessaan hän myös lupasi toivottaa tervetulleeksi demokraatit republikaanien riveihin.

– Republikaanien puolue jatkaa eteenpäin yhtenäisenä, päättäväisenä ja valmiina toivottamaan tervetulleeksi miljoonia demokraatteja, riippumattomia ja kaikki, jotka uskovat Amerikan suuruuteen ja amerikkalaisten oikeudenmukaiseen sydämeen, Trump puhui Politicon mukaan.

– Tämä suuri amerikkalainen henki on vallinnut kaikissa haasteissa, ja se on nostanut meidät inhimillisen toiminnan huipulle.

Trump kuvaili Amerikan olevan ”soihtu, joka valaisee koko maailman”.

Hän myös osoitti osanottonsa hurrikaani Lauran uhreille ja muisti hiljattain kuollutta veljeään.

Trump lupasi Yhdysvaltojen tuottavan rokotteen koronavirusta vastaan vuoden loppuun mennessä tai jopa aikaisemmin. Hän myös vertasi koronaviruspandemiaa sisällissodan ja Pearl Harborin kaltaisiin haasteisiin.

Muita päivän puhujia ovat olleet muun muassa republikaanien nokkamiehet, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell ja edustajainhuoneen republikaanijohtaja Keith McCarthy sekä Trumpin avustaja, hänen tyttärensä Ivanka Trump.

Valkoisen talon ympäristöön kerääntyi illan mittaan satoja Black Lives Matter -mielenosoittajia. He muun muassa paukuttavat rumpuja ja huutavat iskulauseita, joissa vaaditaan Trumpin eroa, kirjoittaa STT.

Mielenosoittajien tavoitteena oli tuottaa taustamelua Trumpin puheeseen.

Demokraattien puoluekokous pidettiin viime viikolla. Puoluekokoukset käynnistävät toden teolla Yhdysvaltain vaalisyksyn. Vaalipäivä on 3. marraskuuta.

Lähteenä myös Reuters.