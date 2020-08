Trumpin entinen mailapoika kiitteli Trumpia siitä, että Trump näki hänessä potentiaalia nuorena – ”Presidentti Trump on kiltti, kunnollinen mies”

Dan Scavino luonnehti Trumpia ihmisenä, ”jota ei voi ostaa”, ”ei voi kiusata” ”eikä päihittää”.

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen nelipäiväinen puoluekokous huipentuu tänään.

Valkoisen talon sosiaalisen median johtajana työskentelevä Dan Scavino muisteli pitämässään puheessa sitä, miten hän lukioikäisenä tapasi Donad Trumpin golfkentällä ja koki Trumpin olleen hänelle hyvin ystävällinen.

– Hän näki minussa potentiaalia. Kipinän. Sen mahdollisuuden, että minä voisin olla enemmän, tehdä enemmän, ja saavuttaa enemmän kuin koskaan edes uskoin olevan mahdollista, Scavino kertoi.

Scavino tapasi Trumpin aikanaan 1990-luvun alussa, jolloin Trump pyysi häntä mailapojakseen. Hän on sittemmin työskennellyt Trumpin yksityisen golfklubin johtajana sekä Trumpin presidentinvaalikampanjan sosiaalisen median päällikkönä. Silloin, kun Trump ei itse ehdi twiitata, twiittien takana saattaa olla Dan Scavino.

Scavino on Trumpille niin uskollinen, että CNN:n haastattelussa hän on kertonut välillä pahoittavansa mielensä Trumpin puolesta.

Perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa pitämässään puheessa Scavino luonnehti Trumpia ihmisenä, ”jota ei voi ostaa”, ”ei voi kiusata” ”eikä päihittää”.

– Jos on yksi asia, jonka toivon teidän kuulevan minulta tänään, se on se, että presidentti Trump on kiltti, kunnollinen mies. Toivon, että voitte olla hänen puolellaan kanssani näkemässä hänen loputtoman ystävällisyytensä kaikille, jotka hän tapaa.

Scavino myös syytti mediaa ”savukoneeksi”, joka luo niin sakean sumun, että sen läpi on vaikeaa nähdä.

Scavinon lisäksi puheen ovat ehtineet pitää muun muassa vapaaotteluorganisaatio UFC:n puheenjohtaja Dana White sekä kongressin vaikutusvaltaisin republikaani, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell.

Myös Trumpin armahtama elinkautisvanki Alice Marie Johnson nousi lavalle. Hän istui vankilassa vuodet 1997–2018 väkivallattomasta huumerikoksesta, jonka hän oli tehnyt vuonna 1996. Myös Johnson kiitteli Trumpia siitä, että Trump ”näki minut ihmisenä”.

Alice Johnson tuomittiin vuonna Memphisissä Tennesseen osavaltiossa kahdeksan syytteen nojalla kokaiinin salakuljetusoperaatiosta.

Viiden jälkeen perjantaiaamuna Suomen aikaa presidentti Donald Trump pitää puheen, jossa hän vastaanottaa virallisesti puolueen presidenttiehdokkuuden.