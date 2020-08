Koronan runtelema Boris Johnson palkkasi tähtivalmentajan auttamaan painonpudotuksessa – tällaisia metodeja hän käyttää

Britannian pääministeri Boris Johnson on kertonut alkaneensa voida paremmin aloitettuaan urheilemisen.

Harry Jamesonin mielestä päivä kannattaa aloittaa aamulenkillä.

Kuntoilusta innostunut Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson on palkannut personal trainerin auttamaan häntä painonpudotuksessa.

Kyseessä ei ole kuka tahansa kunto-ohjaaja vaan Harry Jameson, joka tunnetaan lukuisten julkkisten valmentajana. Hän on aiemmin auttanut muun muassa Love Islandin juontajaa Laura Whitmorea, entistä englantilaista jalkapalloilijaa Wayne Bridgeä sekä erityisesti toimintaelokuvatähtenä tunnettua näyttelijää Dolph Lundgrenia pysymään kunnossa.

Raamikkaalla Jamesonilla on Instagramissa yli 36,6 tuhatta seuraajaa.

Johnson joutui keväällä tehohoitoon koronan takia, ja pelottavan kokemuksen jälkeen pääministeri on aloittanut elämäntaparemontin. Hän on kuvaillut olleensa ”liian lihava” ja on kannustanut myös kansalaisia pudottamaan painoa, jotta Britannia selviytyisi koronapandemiasta paremmin.

Heinäkuussa Johnson hehkutti pudottaneensa painoaan jo yli kuusi kiloa ja kertoi pystyvänsä juoksemaan jatkuvasti nopeammin ja nopeammin.

– Sinulla on oikeasti paljon energisempi olo, jos saat pudotettua painoasi. Ja toinen juttu on tietenkin se, että jos saat pudotettua painoasi vähän, ja sitä kautta turvattua terveyttäsi, turvaat samalla myös julkista terveydenhuoltojärjestelmää, Johnson kannusti kansalaisia heinäkuussa.

Tällä viikolla mediassa levisi hurja huhu siitä, että Johnson olisi aikeissa jättää pääministerin tehtävänsä, sillä hänelle on huhun mukaan jäänyt koronasta pysyviä terveysongelmia. Tuoreiden kuvien perusteella Johnson näyttää kuitenkin voivan hyvin, sillä hän hölkkää mustaan t-paitaan ja sortseihin sonnustautuneena personal trainerinsa rinnalla.

Britannian hallitus ilmoitti heinäkuussa suunnittelevansa rakentavansa tuhansia kilometrejä uusia pyöräteitä.

Telegraphin toimittaja on avannut Jamesonin valmennusmetodeja kirjoituksessaan, sillä hän kertoo itse aiemmin olleensa samaisen personal trainerin valmennettavana. Jessica Salter kertoo, että Jameson suosittelee aloittamaan päivän juoksulenkillä ennen kello seitsemää aamulla.

Sen jälkeen hörpätään mehua ja jatketaan joogasessiolla. Aamutreenin jälkeen on vuorossa aamupala, johon kuuluu esimerkiksi kahvia, munia sekä pekonia tai avokadoa ja leipää.

Salterin mukaan Jameson kannustaa kuntosalille treenaamaan suurilla painoilla, jotta lihakset kasvaisivat. Hän on myös suuri henkisen hyvinvoinnin kannattaja, joka seuraa asiakkaidensa stressitasoja ja kannustaa treenaamisen lisäksi myös lepäämään ja palautumaan mahdollisimman paljon.