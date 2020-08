17-vuotiaan epäillään ampuneen mielenosoittajia Kenoshassa, mutta miten tapahtumat oikein etenivät? Tämä on saatu selville videoilta

Epäilty Kyle Rittenhouse on tällä hetkellä Illinois’ssa, joka on hänen kotiosavaltionsa. Kuva alaikäisten pidätyskeskuksesta Vernon Hillsissä.

Poliisi on saanut kritiikkiä sen jälkeen, kun videoilla nähdään joidenkin poliisien antavan vettä aseistautuneille siviileille Kenoshassa. Sheriffi on puolustanut poliisien toimintaa.

Murhasta epäilty Kyle Rittenhouse, 17, tallentui usealle videolle ennen ampumisia, New York Times uutisoi. Rittenhousen on yhdistetty ampumisiin, joissa kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui Wisconsinin Kenoshassa tiistai-iltana. Ampumiset tapahtuivat mielenosoituksissa, joita Kenoshassa on pidetty sen jälkeen, kun poliisi oli ampunut mustaihoista miestä selkään.

New York Times kävi läpi tuntien edestä kuva- ja videomateriaalia Rittenhousen liikkeiden selvittämiseksi. Kävi ilmi, että Rittenhouse oli illan aikana myös poliisien kanssa tekemisissä.

Rittenhouse kertoi ennen ampumista antamissaan haastatteluissa olevansa paikalla suojelemassa paikallisia yrityksiä. Hänet on kuvattu kenoshalaisen autokaupan edessä.

Noin vartti ennen ensimmäistä ampumista poliisit ajoivat Rittenhousen ja muiden aseistautuneiden siviilien ohi. Poliisit antoivat porukalle vettä.

Chicagon paikallisen CBS-kanavan mukaan Rittenhouse nähdään videolla, jossa poliisit kiittävät aseistautunutta joukkoa.

– Arvostamme todella sitä, mitä teette, me todella teemme niin, poliisi sanoo videolla.

– Kiitos. Tarvitsetteko vettä? Oikeasti. Tarvitsetteko vettä? Me heitämme teille yhden.

Rittenhouse nähdään juttelemassa poliisiautossa olevien poliisien kanssa. Kun hän lähti autokaupalta, poliisit kieltävät häntä palaamasta, New York Times kertoo.

Kuusi minuuttia tämän jälkeen Rittenhouse nähdään juoksemassa perässään ihmisjoukko. Kun tuntemattomaksi jäänyt mies laukaisee aseen ilmaan, Rittenhouse kääntyy kohti asetta.

Toinen mies vaikuttaa syöksyvän kohti Rittenhousea, jolloin Rittenhouse ampuu neljä kertaa. Hän vaikuttaa osuvan miestä päähän, New York Times on analysoinut.

Rittenhouse pakenee paikalta, mutta juostessaan hän kompastuu ja kaatuu maahan. Hän ampuu neljä laukausta, kun kolme ihmistä kiiruhtaa häntä kohti. Yksi vaikuttaa saavan osuman rintaan lähietäisyydeltä ja kaatuu maahan. Toinen, käsiasetta kantava, vaikuttaa saavan osuman käteen ja juoksee pois.

Rittenhouse nähdään myös videolla kävelemässä kädet ylhäällä kohti poliisiautoa. Sivulliset kertovat, että Rittenhouse on ampunut ihmisiä. Poliisiauto ei kuitenkaan pysäytä nuorukaista, sillä se on matkalla auttamaan uhreja.

Videot poliiseista antamassa vettä aseistautuneille siviileille ja Rittenhousen mahdollisesta yrityksestä antautua ovat herättäneet kritiikkiä poliisien toiminnasta.

Piirikunnan sheriffin mukaan poliisit eivät välttämättä tienneet, että Rittenhouse yritti antautua.

– Voin kuvitella kaikenlaisia syitä, miksi en olisi keskittynyt ihmiseen, joka tekee niin. Korkean stressin tilanteissa sinulla on uskomaton tunnelinäkö etkä tiedä, mitä tapahtuu näkökentän ulkopuolella, sheriffi David Beth kertoi CNBC:lle.

Bethin mukaan poliisit antavat vettä ”kenelle tahansa.” Rittenhouse pidätettiin Illinoisin Antiochissa, jossa hän asuu, keskiviikkona.